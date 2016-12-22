Рынок удобрений возвращается к росту

Вадим СИКОРСКИЙ

Цены на удобрения в 2017 году могут вырасти. К такому выводу пришли аналитики канадской Potash corp — одного из крупнейших производителей калийных удобрений.

Цены на сырье укрепляются

В 2016 году цены на сырьевые товары постепенно стабилизируются, а в отдельных случаях начинают расти. FAO отмечает рост котировок на все основные виды сельхозпродукции, за исключением зерновых. Индекс цен на растительные жиры и масличные прибавил 1,7 %, на молоко — 13,8, на сахар — 6,7 %. Продовольственный индекс FAO уже отыграл практически все падение 2015 и первой половины 2016 года.

Большой урожай продолжает удерживать американские фьючерсы на пшеницу на уровне менее 150 долларов/т. Они являются ориентиром и для наличного рынка зерна.

В балансовом отчете Министерства сельского хозяйства США, опубликованном 12 октября, прогноз мирового производства зерновых был немного понижен по сравнению с сентябрьской оценкой. Оно составит 2542,49 млн т, что почти на 4 млн т меньше, чем месяцем ранее.

В прогнозе урожай 2016/17 мар­кетингового года (МГ) лишился статуса рекордного, что, впрочем, не окажет принципиального влияния на баланс спроса и предложения. Спрос оценивается в 2525,77 млн т, то есть ниже предложения. Мировые запасы достигнут 618,33 млн т и по сравнению с 2015/16 МГ увеличатся на 16,7 млн т.

Даже на пике падения, говорится в отчете Potash corp, сохранялось весьма выгодное соотношение цен на удобрения и на сельхозпродукцию, что позволяло фермерам увеличивать дозы внесения. Теперь же с улучшением ценовой конъюнктуры аграрии получат еще и ресурсы для покупки удобрений. Дополнительным стимулом послужит укрепление валют таких крупных импортеров, как Бразилия и Индия, что поддержит спрос на внешних рынках.

Запасы исчерпаны

В первой половине года страны — импортеры удобрений и в первую очередь калия были не очень активны на мировом рынке, поскольку не ожидали роста котировок на сельхозпродукцию и надеялись на снижение цен на удобрения. В конце первого полугодия весьма выгодные контракты с «Белорусской калийной компанией» заключили Индия, Бангладеш и Китай. Их уже начали выполнять. Впрочем, эти контракты не покрывают полной потребности данных стран в калии, следовательно, они еще вернутся на рынок.

В 2016 году Potash сorp оценивает мировой рынок калийных удобрений в 58—61 млн т, в 2017-м она ожидает роста до 61—64 млн т.

Китай импортирует порядка 55 % от потребности в калийных удобрениях, причем в последнее время наращивая его производство, однако оно ограничивается местными факторами. Кроме того, китайцы активно инвестировали в развитие мощностей по производству азотных удобрений. Правда, их себестоимость превышает текущие рыночные цены. Перспективы импорта, особенно применительно к калию, выглядят неплохо, даже несмотря на уменьшение господдержки производства кукурузы.

Индия покрывает свои потребности в основном за счет импорта. Калий эта страна будет закупать и впредь, а вот ее активность на мировом рынке азотных удобрений может снизиться. В Индии возводятся производственные мощности, работающие на недорогом сжиженном газе из Персидского залива.

В последние годы спрос этой юго-восточной страны на калий снижался, однако сейчас появились предпосылки для его роста. Правительство снизило максимальную розничную цену на калийные удобрения, которые будут покупать фермеры. Укреп­ление рупии также снижает цену калия для них, что позволит увеличить дозы внесения. Кроме того, изменения в госполитике могут поспособствовать более сбалансированному использованию удобрений. Благодаря господдержке в предыдущие годы баланс был явно смещен в сторону азота.

Сегодня основные культуры бразильских фермеров — сахарный тростник и соя — дорожают. Вкупе с укреплением реала это также позволяет прогнозировать рост спроса. Нормы внесения калия в стране будут выше среднемировых, а зависимость от импорта NPK, несмотря на увеличение мощностей по производству азота и фосфора, останется значительной.

Украинский вектор

Мировые тренды оказывают влияние и на доходы отечественных производителей. Выручка ОАО «Беларуськалий» упала почти на 24 %, прибыль — в пять раз. ОАО «Гродно Азот» и вовсе сменило прибыль на убытки.

На показатели предприятий всегда влияли поставки удобрений на внутренний рынок, на котором цены были ниже мировых. Правда, раньше дисконт для белорусских аграриев удавалось компенсировать за счет экспортных поставок. В этом году сократились и они, не говоря уже о выручке.

По итогам семи месяцев 2016 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении упал на 21,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, в стоимостном — на 38,9 %. За тот же период поставки за рубеж азотных удобрений просели на 22,8 % в натуральном выражении и на 42,3 % — в стоимостном. Основные потери «обеспечил» рынок стран ЕС: явно сказалось не только снижение потребления, но и цены. Стоимость газа ограничивала возможности ОАО «Гродно Азот» по снижению цен на свою продукцию.

На этом фоне лучше выглядят показатели ОАО «Гомельский химзавод», который нарастил выручку на 26 %, прибыль от реализации — на 30 % и смог сохранить чистую прибыль на уровне, близком к прошлогоднему. В данном случае играют роль несколько иные принципы формирования цен на комплексные удобрения и возможность завода диверсифицировать поставки. За семь месяцев экспорт смешанных удобрений этого производителя в Украину увеличился более чем в два раза, до 215 тыс. т, что с лихвой компенсировало потери на рынках за пределами СНГ.

Для белорусских производителей рынок удобрений Украины имеет хороший потенциал. Небольшое транспортное плечо позволяет экономить за счет доставки, а доходы украинских агрохолдингов, несмотря на ценовую конъюнктуру, характеризуются неплохой динамикой.

Три года подряд наша южная соседка собирает рекордные урожаи (около 60 млн т) зерна и активно экспортирует его, продавая на внешних рынках свыше 30 млн т. Дополнительную поддержку экспорту оказывают квоты на беспошлинный ввоз, после потери Крыма выделенные Украине Евросоюзом.

На минувшей неделе ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК) — основной трейдер оте­чественного калия — объявило о создании дочернего предприятия в Украине. ООО «Агророзквит» должно закрепиться на местном рынке калийных удобрений и приблизить трейдера к конечному потребителю, говорится в пресс-релизе компании.

Украинскую «дочку» возглавил Дмитрий Харитончик — один из ведущих специалистов БКК в области продаж, обладающий обширным опытом экспортных поставок калийных удобрений, в том числе в Украину. Возможно, увеличение поставок в эту страну под посевную 2017 года поможет калийщикам компенсировать довольно низкие цены по азиатским контрактам, которые были заключены при не самой благоприятной конъюнктуре. Правда, стоит отметить, что на фоне падения рынка БКК и «Беларуськалию» удалось получить приемлемые цены в летних контрактах.