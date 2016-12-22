«Беларус» между Востоком и Западом

Валерий Алексеев

Восстановление спроса на основных рынках сбыта позволило МТЗ несколько улучшить свои показатели по итогам двух кварталов 2016 года, однако без государственной поддержки предприятию вряд ли удастся сохранить положительную динамику до конца года.

Программа-1432

Основной рынок сбыта продукции белорусских тракторостроителей восстанавливается. В 2016 году АПК Российской Федерации продолжает активно развиваться. Отчасти это происходит за счет собственных средств. Третий подряд богатый урожай зерновых позволяет крупным производителям пшеницы и других культур активно экспортировать и не быть стесненными в средствах, даже несмотря на не самые высокие цены на мировом рынке.

МТЗ в южном исполнении найдет потребителя в Пакистане

Кроме того, немалую роль играют меры государственной поддержки, конечная цель которых — импортозамещение на продовольственном рынке. Часть пирога досталась и сельхозмашиностроителям. В итоге после не самого удачного 2015 года объемы производства и продаж растут.

В России продолжает действовать постановление правительства № 1432, в рамках которого машиностроителям субсидируется 25—30 % от стоимости техники. Покупая машины, произведенные в РФ, аграрии получают скидку, а та субсидируется из федерального бюджета производителям.

Этот документ работает эффективнее схожих мер поддержки автопрома, так как в них софинансирование осуществляют и регионы, которым может не хватать средств. Кроме того, программа № 1432, как ее называют в РФ, лояльна в плане локализации производства. Под нее подпадают и белорусские, и немецкие тракторы, собираемые на территории страны. Всего же в программу включено 60 видов техники, что отражается и на производстве комбайнов и других машин для сельского хозяйства.

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в январе — августе 2016 года в России выпущено 5,5 тыс. тракторов, что на 40,2 % больше, чем год назад. При этом производство машин сельхозназначения увеличилось в полтора раза, до 4,8 тыс. единиц. Активнее всего рос выпуск иномарок — на 57,4 %, а сборка из машинокомплектов МТЗ — на 44,4 %, «коренные» россияне прибави­ли 42,6 %.

Объемы производства уве­личили все российские сборщики белорусских тракторов. За тот же период, по данным «АСМ-холдинга», продажи тракторов российского производства возросли на 25,1 %, до 5,4 тыс. единиц. Статистика ассоциации «Рос­агромаш» в целом коррелирует с этими данными. В январе — августе 2016 года рынок тракторов в РФ составил 12 453 единицы, что на 21,2 % меньше, чем в 2015-м. Однако в эту статистику, которая ведется по международным стандартам, включаются и машины с двигателями менее 40 л. с., то есть в нее попадают и мотоблоки, и газонокосилки, и некоторые виды специальной техники.

В этом более актуальном для белорусских тракторостроителей сегменте отмечается рост. За восемь месяцев нынешнего года продажи машин мощностью свыше 100 л. с. увеличились на 32,3 %, до 3506 единиц, полноприводных, энергонасыщенных тракторов — на 63 %, до 1317 машин.

Развитые рынки испытывают пессимизм

Благодаря господдержке ситуация в России отличается от настроений в развитых странах. Так, по данным американской АЕМ, продажи тракторов в США снизились во всех сегментах, за исключением машин мощностью менее 40 л. с. За девять месяцев было отгружено 1467 полноприводных машин, или на 32,4 % меньше, чем в январе — сентяб­ре 2015 года. В сегменте свыше 100 л. c. падение составило 22,7 %, до 13 995 единиц. В Канаде аналогичные сегменты просели соответственно на 8,8 и 21,8 %.

Европейская ассоциация машиностроителей пока опубликовала данные только за первое полугодие. Продажи тракторов упали на 5,5 % по сравнению с январем — июнем 2015 года. Основное падение пришлось на машины мощностью 50—250 л. с., то есть на самый массовый сегмент. Продажи сократились в Австрии, Германии, Италии, Нидерландах, Великобритании. Согласно прогнозам СЕМА, по итогам года европейский рынок просядет на 3,3 %.

Настроение в России может измениться в следующем году. Правительство не собирается увеличивать финансирование отрасли и сохранит его на прежнем уровне — 214 млрд рос. руб., притом что Министерство сельского хозяйства настаивает на выделении дополнительных 40 млрд.

Изменятся и механизмы поддержки. Сегодня аграрии получают льготные кредиты в рамках проектного финансирования. Если предприятие побеждает в конкурсе Министерства сельского хозяйства, то получает компенсацию процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования.

Согласно новым условиям, компенсация будет передаваться банкам напрямую. Количество банков — участников программы резко сократится: это будут только крупные федеральные банки. Кроме того, ограничится размер поддержки: краткосрочные кредиты (до года) — не более 1 млрд рос. руб., долгосрочные (2—15 лет) — не более 8 млрд.

Судя по комментариям в СМИ, участники рынка сомневаются в эффективности новой схемы. Аграрии жалуются на то, что не смогут кредитоваться в местных банках, которые дают более выгодные проценты, банки будут в меньшей степени заинтересованы в привлечении клиентов, процедура получения денег усложнится и т. п.

Данные изменения напрямую не касаются сельхозмашиностроения — важнее объем финансирования программы № 1432, однако они могут осложнить доступ производителей к источникам средств.

В этом году на программу № 1432 предусмотрено выделить 9,8 млрд рос. руб., однако уже заключено контрактов на 14,7 млрд рос. руб. Производители надеются на то, что правительство РФ все-таки выплатит увеличенную компенсацию. На 2017 год пока обещано финансирование программы на уровне 10 млрд рос. руб.

Украино-пакистанский локомотив экспорта

Не только российским рынком живы белорусские тракторостроители. По данным официальной экспортной статистики, за семь месяцев поставки машин в Украину увеличились в два с половиной раза, до 3468 единиц, а выручка — в 2,28 раза, до 47,87 млн долларов. Наша южная соседка стала вторым после России экспортным рынком для отечественных тракторов.

За семь месяцев 2016 года в Пакистан поставлены 1504 машины на 13,63 млн долларов, что в натуральном выражении на 3,7 % меньше, чем год назад, и на 10,7 % — в стоимостном. Пакистан стал третьей страной по объемам экспорта белорусских тракторов.

Новый контракт с этим государством также должен поддержать производителей. В следующем году МТЗ поставит в Пакистан 3500 тракторов на 33 млн долларов. Это больше объемов 2014—2015 годов, когда был зафиксирован результат порядка 2800 машин. В перспективе завод намерен довести продажи в этой стране до 5000 тракторов ежегодно.

За семь месяцев 2016 года экспорт тракторов в страны ЕС увеличился в натуральном выражении на 12 %, до 1662 единиц, в стоимостном — на 2,5 %, до 25,9 млн долларов.

С прибылью, но только на квартал?

Согласно сводному отчету о работе эмитентов акций, опубликованному Минфином, по итогам полугодия ОАО «МТЗ» зафиксировало чистую прибыль в размере 136,2 млрд руб. (здесь и далее приведены неденоминированные денежные единицы). По сравнению с прошлым годом она увеличилась в 7,36 раза. Надо отметить, что и первое полугодие 2015-го тракторостроители завершили с прибылью (+18,5 млрд руб.). Правда, по итогам года оказались среди наиболее убыточных акционерных обществ.

Выручка предприятия за полгода составила 5,175 трлн руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2015-го снизилась на 5,98 %. Прибыль от реализации несколько выросла — на 7,52 %, до 918 млрд руб.

ОАО «БЗТДиА», на базе которого собираются маломощные трактора, в том числе поставляемые на развивающиеся рынки, завершило первое полугодие 2016 года с чистым убытком в 29,5 млрд руб. Он был обусловлен в основном увеличением расходов на текущую деятельность, а также возросшими в два раза убытками от финансовой деятельности.

При этом предприятие увеличило выручку на 10,45 % по сравнению с первым полугодием 2015 года, до 660,86 млрд руб., а прибыль от реализации — на 9,37 %, до 36,59 млрд руб. Год назад ОАО «БЗТДиА» зафиксировало чистую прибыль в 1,1 млрд руб.

В III квартале бобруйский завод отгрузил первую партию тракторов в Доминикану, провел подготовительные работы к продажам в Индонезии, на белорусской выставке в Тбилиси показал машины, собранные в Грузии.

В этом году МТЗ также не обойдется без господдержки. Двадцать восьмого июля президент Беларуси подписал указ № 293, которым до 1 января 2018 года освободил участников «МТЗ-Холдинга» от уплаты НДС по оборотам внутри объединения.

Пока МТЗ вместе с «Амкодором» остаются наиболее перспективными активами отечественного машиностроения. Их позиции на экспортных рынках не так плохи, они достаточно дифференцированы. Технологический уровень предприятий отвечает своему ценовому сегменту. Кроме того, сегодня инвестиции приходят в первую очередь в аграрный сектор развивающихся стран, в котором возможны более высокие нормативы прибыли, обусловленные темпами роста населения и его доходов.

На этих рынках будут востребованы прежде всего доступные машины с меньшим количеством опций. Как писала «БР», это понимают и крупные мировые производители, запускающие линейки машин, которые должны конкурировать с техникой МТЗ или китайских брендов.

В последнее время анонсировано немало проектов с китайскими корпорациями, касающихся сотрудничества в сфере выпуска тракторов и погрузчиков. Данные проекты позволят увеличить валовое производство и создать в нашей стране рабочие места, но приведет ли это к росту доходов отечественного машиностроения? Технологическими локомотивами китайские компании вряд ли станут, а вот за счет продукции совместных предприятий постепенно вытеснить с традиционных рынков оригинальные белорусские машины могут вполне.