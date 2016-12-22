Дорогой нигилизм

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Некоторые предприниматели до сих пор умудряются демонстрировать некомпетентность в вопросах законодательства. Не слишком ли дорого правовой нигилизм обходится их бизнесу?

Борьба за улучшение позиций Беларуси в рейтинге Всемирного банка Doing Business не прошла бесследно для правовой системы нашей страны: упорядочены контрольная деятельность, административные процедуры, лицензирование. В определенном смысле работать действительно стало легче. Однако, как утверждают в Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН), посылы и содержание нормативных актов зачастую расходятся с правоприменительной практикой.

При этом порой бизнесмены банально не знают, как отстоять свои законные интересы, и не особо борются за них. Повысить правовую грамотность взялся недавно созданный при БСПН совет по правовым вопросам. Его представители анонсировали разработку свода рекомендаций для субъектов хозяйствования по одному из наиболее проблемных направлений — защите права собственности.

Например, по­прежнему актуальной остается проблема конфискации имущества, в том числе у добросовестных участников сделок. Регулятор услышал требования деловой общественности и сократил количество норм права, которые позволяют это делать. Тем не менее возможность принудительного отчуждения имущества осталась, например, в рамках гл. 14 КоАП «Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования». Ущемленными оказались, в частности, интересы иностранных компаний, которым порой трудно стать даже участниками административного процесса, чтобы отстоять свои интересы.

Заметим, что проблема касается не только конфискации, но и смены собственника активов. Нередко имущество у бизнеса отбирают вовсе вне рамок правового поля — волевым решением. В таких случаях трудно отстоять интересы даже через суд, особенно если волюнтаризм исходил от органа госуправления. Впрочем, специ­фика нашей системы не означает, что бороться за свои интересы смысла нет. Делать это нужно, по крайней мере чтобы сформировать правоприменительную практику и аргументированно добиваться корректировки законодательства. Достижение таких целей точно несовместимо с правовым нигилизмом.

Повысить правовые компетенции или по крайней мере обратиться к юристам следует тем, кто пытается открыть бизнес за рубежом. Некоторые директора и собственники компаний опрометчиво воспринимают учреждаемое в ближнем зарубежье предприятие как своеобразную белорусскую «дочку».

Например, на динамичном украинском рынке подобная беспечность может привести не только к убыткам, но и к полной потере бизнеса. Предоставили неоправданно широкие полномочия директору, своевременно не отследили изменение своих прав в публичных реестрах — и в один прекрасный день узнаете, что имущество компании (а может, и весь бизнес) больше вам не принадлежит.

Законодательство Беларуси, да и остальных постсоветских стран, стремительно трансформируется. Такое непостоянство не особо радует инвесторов, даже если изменения призваны улучшить деловую среду, но к этому надо приспосабливаться: почившие в нигилизме рискуют оказаться на обочине тренда и прогореть.