Было ваше – стало государственное

юрист Илона ФЕДОРУК

Практика конфискации имущества компаний продолжается, пусть и в меньших масштабах, чем прежде. Ахиллесовой пятой стало таможенное регулирование.

Не всегда имущество, конфискованное в рамках административного процесса, является собственностью правонарушителя. Подобные случаи становятся серьезной проблемой для субъектов хозяйствования, особенно для иностранных организаций, которые не могут в полной мере защитить свои права как собственники, поскольку белорусское законодательство не предусматривает их участие в качестве стороны по делу в административном процессе.

Закон гласит

В соответствии со ст. 244 Гражданского кодекса (ГК) конфискация представляет собой безвозмездное изъятие у собственника имущества в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения в случаях, предусмотренных законодательными актами. Из указанного положения видно, что субъект ответственности совпадает с собственником имущества.

Статья 44 Конституции допускает принудительное отчуждение имущества, но не уточняет ни видов правонарушений, за совершение которых оно может применяться, ни актов законодательства, которыми оно может вводиться. Хотя одновременно Конституция закрепляет возможность конфискации имущества только по постановлению суда, некоторые акты законодательства предусматривают принятие соответствующих решений несудебными органами.

В частности, ст. 244 ГК уточняет, что конфискация имущества в административном порядке допускается с соблюдением условий и порядка, предусмотренных законом. При этом закреплена возможность судебного обжалования решения о конфискации, принятого в административном порядке.

Согласно ст. 6.10 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), допускается конфискация дохода, полученного в результате противоправной деятельности, предмета административного правонарушения, орудия и средства его совершения, находящихся в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) виновного лица.

Однако отдельные нормы предполагают конфискацию независимо от того, в чьей собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) находятся предмет, орудие и средство административного правонарушения. К таким нормам права относятся гл. 14 КоАП, закрепляющая составы административных правонарушений против порядка таможенного регулирования, ст. 9.21 КоАП «Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности» и ст. 12.49 КоАП «Нарушение порядка оборота семян мака». В указанных случаях может возникать расхождение между субъектом ответственности и собственником имущества, что представляет собой серьезную проблему.

Полумера

Напомним, возможность конфискации имущества независимо от того, в чьей собст­венности оно находится, была значительно шире до 28 августа 2013 года, пока не вступил в силу закон от 12.07.2013 № 64-З. Этот нормативный акт скорректировал ч. 11 ст. 12.7 «Незаконная предпринимательская деятельность», ч. 4 ст. 12.17 КоАП «Оборот товаров без документов», ч. 1, 2 ст. 12.30 КоАП «Незаконное обращение нефтяного жидкого

топлива», ст. 12.35 КоАП «Нару­шение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».

Законодательных изменений давно добивалась деловая общест­венность, и регулятор пошел ей навстречу в целях стимулирования предпринимательской инициативы. Субъекты хозяйствования настаивали на исключении конфискации имущества не у собственника, кроме ответственности по ст. 12.49 КоАП, но законодатель оставил такую возможность в рамках гл. 14 КоАП «Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования».

Перспективы привлечения к административной ответственности с конфискацией согласно гл. 14 КоАП не так страшны для транспортных компаний, которые, как правило, не являются собственниками перевозимого товара и ответственность которых ограничивается штрафом.

Глава 14 КоАП представляет наибольшую угрозу для собственников товара, особенно для иностранных компаний. Хотя таможенные органы не уполномочены на ведение административного процесса по правонарушениям, предусматривающим конфискацию, в случае неустановления лица, подлежащего привлечению к административной ответственности, производство по делу прекращается, а соответствующие материалы направляются в суд для принятия решения об обращении товара в доход государства.

При этом вступить в административный процесс представителю собственника удается не всегда, так как он не является ни лицом, привлекаемым к ответственности, ни свидетелем правонарушения. Хотя по логике права представитель собственника может и должен выступать в качестве свидетеля, поскольку этот субъект хозяйствования заключал договор, выполнял другие действия по исполнению обязательства.

Даже если представителю собственника удастся вступить в административный процесс в качестве свидетеля, права компании по-прежнему останутся ущемленными, поскольку свидетель не наделен правом обжаловать постановление.

Доведем до толку

Чтобы в полной мере защитить интересы субъектов хозяйствования, из гл. 14 КоАП необходимо исключить возможность конфискации имущества не у собственника либо предусмотреть альтернативу: конфисковать товар или нет.

Кроме того, следует закрепить возможность собственника принимать участие в административном процессе. Для этого в законодательстве необходимо предусмотреть процессуальное положение собственника, его обязанности и права, основным из которых будет право обжаловать принятое постановление. Однако пока таможенные органы не заинтересованы в предоставлении собственнику самостоятельных прав в административном процессе.

Сложившаяся практика обжалования постановлений о конфискации через прокуратуру не решает проблемы, поскольку по закону представители собственника по-прежнему не могут подать жалобу в суд. При этом нужно понимать, что прокуратура может как усмотреть, так и не усмотреть основания для протеста. Зачем перегружать работой государственные органы, привлекая их в качестве посредников, если вопрос по существу может быть решен только судом? Отметим, что возможность обжалования постановления суда о применении конфискации только через органы прокуратуры также рассматривается как одна из гарантий сохранения права собственности.

Защитить собственника, не являющегося субъектом правонарушения, можно и через предъявление иска к правонарушителю в рамках норм гражданского законодательства о возмещении убытков, об обязательствах вследствие причинения вреда и др. Однако этот процесс всегда сопровождается дополнительными временными и денежными затратами, судебными издержками и не гарантирует взыскания.

Еще одним способом защиты может быть предусмотренное в договоре указание на ответственность в случае изъятия имущества. Встречались случаи, когда товар изымался у добросовестного приобретателя, который, в свою очередь, подавал в суд на продавца, но суд отказывал в удовлетворении иска, поскольку вина продавца не была доказана, а протокол был составлен на неустановленное лицо.

Отметим, что в условиях увеличения количества уголовных дел в сфере таможенного регулирования нельзя полностью отказываться от ответственности в отношении перевозчика. Кроме того, не стоит забывать о недобросовестных собственниках, заинтересованных в незаконном перемещении товара и не желающих быть выявленными в случае задержания.

Таким образом, в нынешних экономических условиях для повышения эффективности транспортно-логистической деятельности необходимо принять меры, направленные на снижение санкций в случаях таможенных правонарушений, исключив возможность конфискации товара не у собственника или предусмотрев альтернативу конфискации. Эти нормы предупредят возможное перенаправление транзитных потоков в обход Беларуси.