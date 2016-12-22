Покровитель частной собственности

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Защита права собственности станет приоритетом для совета по правовым вопросам, созданного при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН).

Решение о создании функционального совета было принято на заседании правления БСПН еще 27 июля. Новую структуру возглавил заслуженный юрист Беларуси советник Международной финансовой корпорации (IFC) Валерий ФАДЕЕВ.

— Валерий Алексеевич, что подтолкнуло вас встать у руля функционального совета при бизнес-союзе?

— В последнее время много занимаюсь проблемами защиты прав предпринимателей, вовлечен в реализацию совместных проектов IFC и белорусского правительства по улучшению делового климата в стране. При участии консультантов фонда разработаны и приняты указ № 510 «О совер­шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Респуб­лике Беларусь», постановление Совмина № 156, утвердившее единый перечень административных процедур, закон об инвестициях. Данная деятельность во взаимодействии с правительством и цели созданного при БСПН совета — увязанные вещи.

К тому же меня многое связывает с бизнес-союзом, он для меня как родной. Когда-то, еще при Максе Кунявском, моя супруга возглавляла юридический отдел, долгие годы я поддерживаю дружеские отношения с БСПН, являюсь почетным членом Республиканского клуба директоров.

Это один из бизнес-союзов, имеющих авторитет и среди чиновников, и среди предприятий. С мнением БСПН считаются, его представители принимают активное участие в заседаниях созданных в рамках директивы № 4 общественно-консультативных советов при органах госуправления. Есть уверенность в том, что предложения нового совета при БСПН будут услышаны и реализованы и он станет эффективным инструментом защиты интересов белорусского бизнеса и улучшения делового климата.

— Последние годы прошли под знаком либерализации и улучшения бизнес-климата. Почему же не ослабевает поток нареканий предпринимателей на законодательные нормы?

— Действительно, для совершенствования контрольной деятельности, административных процедур, лицензирования сделано многое. Казалось бы, это должно повысить защищенность бизнеса, но есть одна особенность. Смысл и посылы, которые закладываются в нормативные правовые акты, часто расходятся с правоприменительной практикой. Например, защита права собственности гарантирована Конституцией, данная норма развита в Гражданском кодексе и других актах. Однако мы часто видим, что на практике эта норма не работает, право собственности ограничивается либо его лишают вовсе, причем зачастую волевыми решениями, вне закона.

Вторая фундаментальная проб­лема — нестабильность оте­чественного законодательства. Даже во времена плановой экономики правительство принимало в пять раз меньше постановлений, чем сейчас. Я говорю об этом как человек, который двадцать лет отработал в аппарате Сов­мина БССР, а затем Республики Беларусь. В принятый в 1999 году Гражданский кодекс изменения вносились уже сорок раз! Если мы говорим, что ГК — это своеобразная экономическая конституция, тогда она должна быть стабильной. То же самое можно сказать и о Налоговом кодексе, в который параллельно с утверждением бюджета практически ежегодно вносятся какие-либо изменения.

Как свидетельствуют опросы, субъектам предпринимательства трудно отслеживать постоянные изменения в законодательстве и приспосабливаться к ним. По сути, правовые новации призваны улучшать деловую среду, тем не менее от предпринимателей порой приходится слышать: пусть лучше бы оставалось все как есть, тогда не надо было бы всякий раз перекраивать свою работу.

— Валерий Алексеевич, борьба за права субъектов хозяйствования несколько обезличена. Просматривается ли в планах совета защита интересов менеджеров?

— На днях БСПН с нашей помощью направил в Конституционный Суд, Верховный Суд, а также в Генеральную прокуратуру запрос по поводу ситуации, сложившейся на одном столичном предприятии. Этот субъект хозяйствования был оштрафован за несвоевременную уплату взносов в Фонд социальной защиты населения, после чего по требованию прокуратуры предприятие подало на своего заместителя директора иск о возмещении штрафа. Для завода сумма небольшая, но для человека уплата штрафа — это, по сути, пожизненное рабство. Непонятно, как менеджер может заработать такие деньги. Наверное, годами не пить, не есть, не спать, а только работать.

Требование прокуратуры не вписывается в нормы ни Гражданского, ни Трудового кодекса, притом что, по имеющейся у нас информации, данный случай отнюдь не единичный в Беларуси. Приходится констатировать, что в стране прокуратура осталась советской, имеет расширенные полномочия по сравнению с другими странами, в которых функции этого органа ограничиваются поддержкой обвинения.

Немало вопросов к контрактной системе найма. Поскольку по истечении контракта работодатель может без объяснения причин не продлевать его, работники, в том числе топ-менеджеры, чувствуют себя незащищенными.

Трудно мириться и с непомерно высокой ответственностью руководителей предприятий, которые в нашей стране все еще лишены права на здоровый коммерческий риск. Регулятор должен понимать, что если бить по рукам, то не стоит ждать инициа­тивы от директоров. В Беларуси много говорится о необходимости развивать инновации, но кто станет ими заниматься, если все новое — это всегда повышенные риски?

Конечно, совет будет работать над правовыми проблемами менеджеров организаций — членов БСПН. Вместе с тем своей основной задачей мы видим не решение отдельных вопросов, а работу по усовершенствованию правового поля в целом. В нашей стране бизнес, собственники и менеджеры должны почувствовать себя более защищенными.

— Каковы планы работы функционального совета?

— В ближайшее время хотим провести мозговой штурм по проб­леме защиты частной собст­венности, пригласить к участию в нем экспертов адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС», которые недавно презентовали весьма любопытное исследование на эту тему (см. «БР», № 33 за 2016 год. — Прим. А. Г.). Вместе будем делать выводы и генерировать для властей предложения по изменению ситуации.

Есть задумка разработать правовые рекомендации для предприятий о том, как действовать в случае нарушения прав собственности. Стоит признать, проблема правового нигилизма в Беларуси все еще остра. Многие бизнесмены толком не знают о своих правах, о том, как себя вести в определенных ситуациях.

В более отдаленной перспективе планируем работать с широким спектром правовых проблем. Повторюсь, постараемся не замыкаться на отдельных случаях, будем заниматься усовершенствованием всего правового поля.

Разумеется, БСПН и созданный при нем совет продолжат анализировать проекты нормативных правовых актов и добиваться их принятия в выгодных для бизнеса редакциях с учетом обобщенной практики. Хотелось бы, конечно, чтобы чиновники высылали нам тексты документов заранее, а не просили дать заключение в невероятно сжатые сроки, как это часто бывает.

Большую надежду возлагаем на принятие в Беларуси закона о саморегулируемых организациях, проект которого уже разработан. На наш взгляд, появление подобного документа и частичное наделение деловых объединений функцией регулятора сняли бы многие проблемы в нормотворчестве. Со своей стороны, мы готовы приучать бизнес к самостоятельности, саморегулированию, когда предприятия определяют правила игры на рынке и выполняют их.