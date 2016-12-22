Открываем бизнес в Украине

Создание предприятия в соседней стране не стоит рассматривать как появление еще одной белорусской «дочки», все юридические вопросы которой может решить корпоративный белорусский юрист.

Невзирая на близость наших народов, менталитет у белорусов и украинцев разный. Поэтому и подходы к ведению бизнеса в Украине совершенно иные: больше драйва, выше скорость принятия решений, сильнее влияние конкуренции. Есть нюансы и в законодательстве.

Даже небольшая ошибка на старте может повлечь за собой серьезные финансовые потери на динамичном украинском рынке. При этом последствия могут наступить не сразу, а спустя несколько месяцев или даже лет.

Планирование структуры собственности







Юлия СИТНИКОВА, региональ- ный партнер ООО «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» в Украине

Участниками юридического лица в Украине могут быть как граждане, так и организации.

Необходимо обратить внимание на то, что в 2014 году в нашей южной соседке был принят ряд нормативных правовых актов, которыми предусмотрена обязанность всех украинских юридических лиц раскрывать информацию о своих конечных бенефициарах. Согласно законодательству Украины, конечными бенефициарами являются физические лица, которые прямо либо косвенно, единолично либо совместно со связанными лицами владеют долей в размере 25 % и более уставного капитала или правом голоса в юридическом лице независимо от формального владения. Также законом прямо предусмотрено, что номинальные собственники, посредники либо агенты не могут быть конечными бенефициарами.

Данные о конечных бенефициарах подаются непосредственно в ходе регистрации юридического лица и вносятся в открытый государственный реестр. Эта информация (включая паспортные данные и местожительство) является публичной, без ее предоставления в регистрации юридического лица будет отказано.

Несмотря на заявительный порядок предоставления информации о конечных бенефициарах, некоторые субъекты первичного финансового мониторинга, такие как банковские учреждения, нотариусы, страховые компании, при совершении определенных действий имеют право запрашивать документальное подтверждение структуры собственности.

Информация об иностранных гражданах — учредителях юридических лиц на территории Украины вносится в Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов. Без предварительного проведения этой процедуры, а также без присвоения иностранному гражданину налогового номера (с получением соответствующего документа) в государственной регистрации юридического лица также будет отказано. Получение налогового номера занимает до двух недель и требует только наличия паспорта и доверенности на представителя в Украине.

Следует помнить и о требованиях белорусского законодательства, касающихся получения разрешения Национального банка Республики Беларусь на приобретение доли в уставном фонде нерезидента.

На планирование структуры собственности могут повлиять нормы украинского антимонопольного законодательства о концентрации. Если субъект владеет активами, превышающими пороговые показатели, потребуется получение дополнительного разрешения Антимонопольного комитета Украины. Пороговые показатели концентрации исчисляются по сложной формуле. Отметим лишь, что в 2016 году они были повышены примерно в два с половиной раза.

Процессуальные нюансы

Юлия ЛЕНГА, юрист ООО «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»

В начале 2016 года в Украине проведена реформа государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Основные изменения заключаются в предоставлении нотариусам и аккредитованным предприятиям полномочий на проведение такой регистрации и в возможности подавать документы по принципу экстерриториальности в пределах Украины.

Кроме того, отменено обязательное нотариальное удостоверение подписей на учредительных документах юридического лица; введена публикация учредительных документов юридического лица в электронном виде на интернет-портале Министерства юстиции Украины; сокращен перечень документов для проведения государственной регистрации юридического лица.

Изменения значительно упростили процедуру открытия бизнеса в Украине, но одновременно расширили поле для разного рода злоупотреблений. В последнее время существенно увеличилось количество успешных попыток завладения чужими корпоративными правами в хозяйственном обществе, в том числе с применением поддельных документов.

Пока ситуация не стабилизируется, рекомендуем регулярно проверять силу своих прав в публичных реестрах и в случае выявления незаконных регистрационных изменений в реестре оперативно обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, а также в регистрационные органы для предотвращения дальнейших незаконных действий.

Также рекомендуем нотариально удостоверять подписи учредителей на уставе юридического лица, несмотря на отмену обязательности такого действия. Это поможет минимизировать риск подделки уставных документов, а также пригодится при осуществлении хозяйственной деятельности, ведь для совершения различных действий (открытие банковского счета, участие в тендере и т. п.) банки и государственные органы требуют нотариально удостоверенную копию устава юридического лица. В большинстве случаев, ссылаясь на порядок совершения нотариальных действий, нотариусы отказывают в нотариальном удостоверении копии устава, если подпись учредителя на нем не удостоверена нотариально.

В Украине утвержден стандартный перечень документов для проведения государственной регистрации юридического лица. Необходимо обратить внимание на правильность оформления уставных документов, допустимость наименования организации, а также на наличие нотариально удостоверенного перевода всех документов — приложений, составленных не на украинском языке. Несоблюдение этих правил может стать причиной для отказа в проведении государственной регистрации.

Распределение полномочий в управлении

Несмотря на наличие в Украине законодательно утвержденного модельного устава общества с ограниченной ответственностью, рекомендуем индивидуально подойти к подготовке уставных документов. В частности, поспешное распределение в уставе полномочий между органами юридического лица в пользу наемного директора может привести к негативным последствиям вплоть до полной потери активов. Избежать такой перспективы помогает создание владельцами бизнеса эффективной системы контроля над исполнительным органом компании.

Украинский законодатель выделяет незначительное количество исключительных полномочий высшего органа управления (участников). Применительно к ООО такими действиями являются, в частности: внесение изменений в устав компании; продажа имущества на сумму, превышающую 50 % имущества общества; ликвидация ООО. Однако по своему усмотрению участники юридического лица могут значительно расширить ограничения полномочий директора по сумме или видам сделок либо учредить совет директоров, что позволит минимизировать возможные зло­употребления со стороны исполнительного органа.

Кадровые вопросы

Распространенной практикой для иностранных инвесторов является назначение на руководящие должности дочернего предприятия доверенных представителей, не являющихся гражданами Украины. Иностранный гражданин может быть принят на работу в Украине, в том числе на должность директора, но только после получения налогового но-­

мера и разрешения на трудоуст­ройство в этой стране. Причем последнее выдается только на существующее, то есть зарегистрированное юридическое лицо. Выходит, что на момент создания предприятия возможности получить разрешение на трудоустройство в нем нет. Чтобы преодолеть правовую нестыковку при учреждении юридического лица, многие назначают руководителем гражданина Украины, а затем меняют его на иностранца.

Трудоустройство иностранцев без разрешения строго контролируется государственными органами Украины. Штрафы за такие действия достигают полутора тысяч долларов США в гривенном эквиваленте.

Одно из нововведений украинского трудового права — обязательство юридического лица уведомлять налоговый орган о принятии сотрудника до начала его работы на предприятии. С учетом того, что первым днем работы директора созданного хозяйственного общества является день регистрации общества, уведомление о принятии директора на работу необходимо подать в налоговый орган в день регистрации юридического лица. На практике это не всегда осуществимо, так как регистрация общества происходит в течение суток с даты подачи документов. Штраф за нарушение порядка уведомления налоговых органов о принятии сотрудников на работу превышает тысячу долларов США в эквиваленте.

Таким образом, открытие бизнеса в Украине имеет особенности, которые необходимо учитывать заранее. Для минимизации рисков и, следовательно, затрат целесообразно обращаться за помощью к специалистам.