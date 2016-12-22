Нотариус – в помощь кредитору

юрист Илона ФЕДОРУК

Применение исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности расширилось. Инструмент удобен для кредиторов, чего не скажешь о должниках.

Перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись для взыскания задолженности без обращения в суд, расширился 20 августа. Это предусмотрено постановлением Совмина от 16.08.2016 № 638, которое внесло изменения в постановление Совмина от 28.12.2006 № 1737 «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей».

Возможность вернуть долги с помощью исполнительной надписи нотариуса распространилась на договоры субаренды движимого имущества, субподряда, а также на договоры, предусматривающие обязанность по возмещению затрат на потребленные электроэнергию, воду, тепловую энергию и газ. Ранее применение данного инструмента взыскания было ограничено договорами купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг и хранения.

Кроме того, сейчас на основании исполнительной надписи нотариуса можно взыскать арендную плату по договору субаренды нежилого помещения, а также долги по обязательствам, в которых произошла перемена лиц в результате уступки требования или перевода долга. При этом постановлением № 1737 закреплены документы, которые необходимо предоставить нотариусу для взыскания задолженности по конкретному виду договора.

Плюсы для кредитора

Напомним, с августа прошлого года, когда вступили в силу изменения в указе от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности», исполнительная надпись нотариуса стала эффективным инструментом возврата долга в упрощенном порядке. Данный нормативный правовой акт позволил задействовать исполнительную надпись нотариуса для взыскания задолженности по спорам между коммерческими организациями и ИП.

Нововведение сократило сроки, в течение которых можно взыскать задолженность с должника, поскольку исполнительная надпись совершается, как правило, в день обращения. Исключена территориальная привязанность: теперь можно обращаться к любому нотариусу.

Минусы для должника

Совершение исполнительной надписи в течение одного дня лишает должника возможности уклониться от погашения задолженности путем перевода денежных средств на расчетный счет, неизвестный кредитору.

Кроме того, должник лишается возможности узнать о совершении исполнительной надписи и погасить задолженность в добровольном порядке. С одной стороны, до подачи документов для совершения исполнительной надписи кредитор должен направить должнику письменное предупреждение о необходимости уплаты задолженности по договору и о намерении обратиться к нотариусу (исключение составляют лишь отдельные случаи). С другой — законодательство не устанавливает конкретных сроков для таких действий. То есть уже на следующий день после направления предупреждения кредитор может обратиться к нотариусу и выставить в банк платежное поручение по исполнительной надписи.

В данном случае должник не только лишается возможности урегулировать спор в добровольном порядке, но и несет дополнительные финансовые затраты в виде уплаты нотариального тарифа. Кроме того, вероятно погашение должником задолженности накануне обращения взыскателя к нотариусу за совершением исполнительной надписи. В таком случае должник понесет финансовые потери по причине двойного исполнения обязательства (добровольного погашения и бесспорного взыскания суммы долга). Да, у должника появится возможность в судебном порядке предъявить кредитору требование о взыскании неосновательного обогащения, но это все равно потребует временных и денежных затрат.

Полагаем, кредиторы должны учитывать репутацию должника, его предыдущие действия по исполнению принятого обязательства и после направления предупреждения предоставлять разумный срок для погашения задолженности в добровольном порядке.

Должник не имеет возможности узнать, к какому нотариусу обратился взыскатель. Согласно Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением Минюста от 23.10.2006 № 63, за совершением исполнительной надписи кредитор вправе обратиться к любому нотариусу без какой-либо территориальной принадлежности.

Есть требования, в соответствии с которыми кредитор не обязан уведомлять должника о намерении обратиться к нотариусу. Согласно абз. 5 ч. 2 п. 25 Перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, кредитор обязан направить должнику письменное предупреждение о намерении обратиться к нотариусу для взыскания задолженности по договорам перевозки, хранения, подряда, поставки, возмездного оказания услуг. Однако направление подобного предупреждения не предусматривается, например при взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды либо субаренды нежилого помещения.

Не остается возможностей и для урегулирования спора в добровольном порядке. У должника есть только два варианта оспаривания совершенной исполнительной надписи: можно подать в суд исковое заявление (в случае несогласия с совершением исполнительной надписи и наличия разногласий с кредитором по существу спора) либо жалобу на нотариальные действия согласно ст. 266 Хозяйственного процессуального кодекса.

В первом случае предъявляется иск о признании не подлежащим исполнению документа, взыскание по которому производится в бесспорном порядке. Предъявить такой иск можно со дня, когда должник узнал о совершении исполнительной надписи, и до ее исполнения. При этом уплачивается госпошлина в зависимости от цены иска.

Жалоба на нотариальные действия может быть подана должником, если, по его мнению, надпись совершена с нарушением установленной процедуры. Обжаловать действия нотариуса необходимо в суде по месту нахождения нотариальной конторы (бюро) не позднее десяти рабочих дней со дня, когда заявителю стало известно о совершении исполнительной надписи. За подачу жалобы уплачивается госпошлина в размере десяти базовых величин.

Если исполнительная надпись нотариусом еще не совершена, то должник может обратиться к нему с письменным заявлением, содержащим просьбу об отложении совершения исполнительной надписи на срок до десяти рабочих дней и (или) о приостановлении ее совершения до разрешения дела судом.

Отметим, что заявление об отложении совершения исполнительной надписи предоставляется в случае, если должник намерен оспорить требование взыскателя в экономическом суде. Как правило, нотариус откладывает совершение исполнительной надписи. В это время должник обязан предоставить нотариусу сообщение суда о поступлении соответствующего требования должника, после чего нотариус приостанавливает совершение исполнительной надписи до разрешения дела судом.

Если же требование должника к взыскателю находилось в суде на момент, когда должник узнал о подготовке совершения исполнительной надписи, то он сразу может подать нотариусу заявление о приостановлении ее совершения на срок до разрешения дела судом.

Таким образом, даже если должник установит, к какому нотариусу обращался взыскатель за совершением исполнительной надписи, то у него не останется способов, чтобы добровольно урегулировать спор, который уже переходит в судебную плоскость, требующую дополнительных временных и финансовых издержек с обеих сторон.

Как помочь дебитору?

На наш взгляд, регулятору следует разработать механизм уведомления должника о совершении нотариу­сом исполнительной надписи о взыскании задолженности в бесспорном порядке. Сделать это можно посредством создания электронного реестра. Правда, пользование им представляется не совсем удобным, поскольку должнику придется самостоятельно отслеживать актуальную информацию в условиях короткого срока совершения исполнительной надписи. Помимо того, стоит предусмотреть направление должнику письменного уведомления о совершении исполнительной надписи.

В любом случае это позволит должнику не только узнать о том, что исполнительная надпись будет совершена и задолженность спишется в бесспорном порядке, но и установить, к какому нотариусу обращался кредитор. Как следствие, должник сможет обратиться к данному нотариусу с заявлением об отложении нотариального действия.

Проверяйте контрагентов

Несомненно, взыскание задолженности на основании исполнительной надписи — эффективный инструмент борьбы с недобросовестными должниками. Однако легче предупредить наступление неблагоприятных последствий, чем потом искать пути их устранения. Рекомендуем субъектам хозяйствования более ответственно подходить к выбору контрагента. Благо сейчас интернет-ресурсы госорганов позволяют проверять надежность предполагаемой стороны по договору.

Например, на сайте Минюста можно узнать, существует ли предполагаемый контрагент, не находится ли он в стадии банкротства или ликвидации. На сайте МНС представлен реестр коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (лжепредпринимателей). Помимо того, на данном ресурсе размещены сведения о субъектах хозяйствования, имеющих задолженность перед бюджетом, что помогает установить платежеспособность контрагента.

Сайт Верховного Суда предоставляет информацию о том, является ли контрагент истцом или ответчиком по какому-либо делу. С 10 октября 2016 года сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства можно получить через Единый портал электронных услуг. Кроме того, недавно начал работать реестр движимого имущества, обремененного залогом. Из данного реестра информацию о заложенном контрагентом имуществе можно получить на платной основе.

Так или иначе, недобросовестность отдельных субъектов хозяйствования не должна быть основанием для ограничения прав всех должников, поскольку в сложной экономической ситуации завтра на их месте могут оказаться нынешние кредиторы.