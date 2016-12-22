Дорогое и скользкое удовольствие

Антон РОГАЧ

Строительство ледовой арены стоимостью не менее 260 млрд неденоминированных рублей завершено в Шклове. Она стала 32-­й в списке сооружений подобного типа в Беларуси.

Несмотря на кризис, который переживает экономика страны, государство продолжает инвестировать в сооружение спорткомп­лексов, главной составляющей которых является ледовая площадка.

Правда, в последние годы темпы строительства снизились. Так, программа развития хоккея в Беларуси на 2011—2014 годы предусматривала увеличение количества ледовых арен с 26 до 52. Однако амбиции пришлось поумерить: в некоторых городах от строительства этих сооружений отказались, в других остановились уже в ходе строительства (например, в центре Светлогорска на месте планировавшегося Ледового дворца есть только фундамент).

Арена в Шклове была в списке отложенных до лучших времен. Сооружение возводили с 2010 года, работы несколько раз приостанавливались, в том числе однажды на полтора года. Однако его все-таки достроили. Многие видят политический фактор в том, что хеппи-эндом завершился именно шкловский проект.

Сколько потратили?

Площадка в Шклове далеко не самая затратная в Беларуси: в стране возводились куда более дорогие сооружения данного типа. Лидером рейтинга является «Минск-Арена»: во второй половине 2000-х годов на возведение главного хоккейного стадиона страны было израсходовано 350 млн долларов. «Чижовка-­Арена», которую построили специально к чемпионату мира в Минске, обошлась в 189 млн долларов. Таким образом, только за два крупнейших столичных стадиона мы заплатили более полумиллиарда долларов!

Стоимость третьего по вместимости ледового дворца — «Бобруйск-Арены» — остается загадкой: источники называют сметную стоимость в ценах 1991 года — 40,27 млн руб. Без сведений о конкретных статьях расходов перевести эту сумму в текущие цены затруднительно. Можно лишь предполагать, что семитысячный стадион потребовал никак не менее 30 млн долларов.

Вместимость остальных арен не превышает трех с половиной тысяч человек. Однако это не значит, что стадионы дешевые. Так, смета ледовых дворцов в Молодечно и Барановичах перевалила за 20 млн долларов, в Орше, где трибуны вмещают 3500 зрителей (четвертое место в стране), — за 30 млн долларов.

Обошлись в копеечку и другие объекты. Возведение большинства из них (по крайней мере тех, которые строились в последние десять лет) требовало не менее чем 10 млн долларов.

Завершенный недавно Шкловский ледовый дворец наглядно демонстрирует затратность. Год назад сообщалось, что сооружение, рассчитанное на три с небольшим сотни зрителей, упростили и сделали дешевле. Тем не менее расходы на него составили, по разным данным, от 260 млрд до 300 млрд неденоминированных рублей, или, по расчетам портала Tribuna.com, 16,4 млн долларов.

Если же оценить суммарную стоимость арен, которые были открыты после 2008 года, то получится цифра, приближающаяся к 800 млн долларов (правда, больше половины из этих денег приходится на «Минск-Арену» и «Чижовка-Арену»).

Далеко не все затраты

Однако на строительстве расходы не заканчиваются. Ледовые дворцы нужно еще и содержать. Так, необходимость постоянного поддержания температуры льда «съедает» немало электричества.

Убытки от текущей деятельности терпят как большие, так и малые комплексы. Сравнительно загруженная «Минск-Арена» окупается примерно на 60 %. Какова ситуация с куда менее востребованными стадионами в Чижовке и Бобруйске, даже трудно представить, тем более что в последнем нет профессиональной команды.

Не окупается и большинство малых арен. Тренировки детских команд и массовые катания на коньках не те статьи доходов, на которых можно заработать. Часто не помогают даже сопутствующие услуги, предлагаемые такими комплексами, — кафе, боулинг и др.

Традиционно окупаемой является ледовая арена в Пинске. Дело в том, что уже много лет ее в качестве базы для подготовки к сезону использует не самый бедный клуб Континентальной хоккейной лиги — московское «Динамо». Вероятно, именно доход, получаемый от сдачи комплекса в аренду российскому клубу, позволяет удерживаться на плаву. Кстати, летом нынешнего года в Молодечно гостил другой клуб КХЛ — «Югра».

Однако в целом по стране точки безубыточности достичь трудно. Большинство арен требует денежной подпитки. Если добавить к стоимости возведения убытки от текущей деятельности, то экономические потери будут вполне осязаемыми.

Кожа выделки не стоит

Возведение ледовых дворцов отнюдь не единственный вариант решения «хоккейного вопроса». В частности, можно строить не дорогостоящие арены, а компактные крытые катки, что давно, но безуспешно предлагают снизу.

Так, хоккейный тренер из Сморгони Владимир Жабинский, ставший известным благодаря тому, что учит детей играть в хоккей на дне заброшенного бассейна, продвигает эту идею еще со времен, когда председателем Федерации хоккея был Евгений Ворсин. В частности, Владимир Жабинский обращался к руководителю ФХРБ в апреле 2010 года — тогда предложение оставили без ответа.

По словам тренера, целесооб­разнее отказаться от дорогостоящих ледовых дворцов в пользу функциональных и компактных крытых катков. Он ссылается на европейский опыт: «Такая практика распространена в Германии. Я сам видел одно из таких сооружений, в котором отсутствовали даже две стены. Как пояснили немцы, в целях экономии».

Владимир Жабинский предлагал разработать государственную программу по возведению компактных крытых катков в городах с населением от 35 тыс. до 100 тыс. человек. Проект таких сооружений, по словам специа­листа, должен быть разработан централизованно и включать ледовую коробку стандартных размеров с компактной холодильной установкой, две-три раздевалки, 100—150 зрительских мест. Стоимость крытого катка составляла бы около миллиона долларов — в разы меньше, чем построенных во многих городах нашей страны ледовых арен.

Такие катки функционировали бы с ноября по март, для начального этапа подготовки хоккеистов этого вполне достаточно. Достаточно и для выявления талантов, с которыми потом могли бы работать хоккейные школы крупных городов. Однако ставка делается на дорогостоящие комплексы, и потому многие райцентры совсем ничего не имеют.