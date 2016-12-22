Механизм хоккейной интриги

Антон РОГАЧ

Новый сезон НХЛ стартовал 12 октября. Фурор произвел дебютант турнира Остон Мэттьюс, в первом матче за «Торонто» забросивший четыре шайбы.

Как же перспективный 19-летний форвард попал в худшую команду прошлого сезона? Дело в системе, позволяющей слабым клубам усиливаться наиболее перспективными спортсменами.

Игроки НХЛ не могут перейти в другую команду просто так. Клубы получают право приглашать хоккеистов только на специальной процедуре — драфте, проходящем спустя несколько недель после окончания сезона. Команды поочередно выбирают молодых игроков в каждом из семи раундов драфта и получают права на заключение контрактов с ними.

Первыми всегда выбирают худшие клубы сезона, соответственно, им достаются лучшие хоккеисты. При этом просто занять последнее место в регулярном чемпионате недостаточно: право выбирать в числе первых трех разыгрывается с помощью специальной лотереи. Данное правило было введено для того, чтобы в конце сезона участники турнира не боролись за последнее место, а значит, за право первого выбора во время драфта.

Такая система нужна для поддержания постоянной интриги в чемпионате. Организаторам турнира нужно, чтобы болельщики любой команды понимали: последнее место не катастрофа, и через пять-шесть лет клуб вполне может стать лидером (хотя, конечно, это не гарантируется).

Сегодня самым наглядным примером эффективности такой системы является команда «Торонто Мейпл Лифс». Последний из 13 Кубков Стэнли она завоевала в далеком 1967 году, но болельщики продолжают заполнять стадион до отказа. Система драфтов — один из факторов, заставляющих аудиторию верить в свой клуб. Выбор же самого перспективного на сегодня игрока Остона Мэттьюса — хорошее подспорье в борьбе за возвращение «Торонто» как минимум в зону плей-офф.