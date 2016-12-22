На перекрестке эпох и конфессий

Лариса МАЛАХОВА

В Национальном художественном музее продолжает работу выставка произведений церковного искусства XVII—XXI веков «Мир небесный на земле». Часть представленных на ней икон на протяжении двух месяцев экспонировалась в музеях Ватикана.

От забвения к триумфу

«Эта выставка дает возможность прикоснуться к истории нашего народа, его культуре. В иконах выражена суть духовной жизни эпох», — сказал на открытии выставки митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Сегодня в фондах Национального художественного музея насчитывается около 500 произведений церковного искусства, большинство из которых было спасено работниками НХМ в ходе экспедиций по закрытым церквям в 60—70-е годы прошлого века.

Посетители выставки могут ознакомиться с почти сотней наиболее значимых работ: иконами XVII—XXI веков, скульптурами, декоративной резьбой, изделиями из драгоценных металлов, художественным ткачеством. Представленные произведения воспроизводят разнообразные библейские сюжеты и лики самых почитаемых на наших землях святых, позволяют проследить историю развития белорусской иконописи.

Около трети экспонатов выставлено впервые. Отдельный раздел посвящен работе реставраторов, ведь в музей многие иконы попали в плачевном состоянии.

«В построении экспозиции мы использовали комплексный подход к отражению нашей художест­венной культуры и представили комплекс из католического храма в Гродно, иконы, выполненные в традициях униатской художественной культуры, множество традиционных православных икон. Мы старались подчеркнуть не столько различия в подходах иконописцев, сколько обратить внимание на общие формы византийской художественной культуры, которые лежат в основе различных конфессий», — рассказала куратор выставки, заведующая отделом древнебелорусского искусства НХМ Елена Карпенко.

«Мир небесный на земле» является продолжением выставки белорусских икон, проходившей в музеях Ватикана. Идея ее проведения возникла более трех лет назад во время посещения папским нунцием Национального художественного музея. Затем последовали долгие и непростые переговоры, которые осложнялись организационными моментами: в музеях Ватикана нет дополнительных помещений для сторонних выставок. В результате специально для белорусских икон был освобожден один из залов с постоянной экспозицией. С 18 мая по 25 июля 31 белорусскую икону и 2 оклада XVII—XXI веков увидело около 2 млн человек.

«Эта выставка имела и культурный, и политический резонанс. За всю историю независимости Беларуси ничего подобного не было», — с гордостью рассказывает генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

Продемонстрированные в Ватикане экспонаты вошли в выставку, представленную сегодня в НХМ, что, несомненно, добавит ей популярности. С той же целью будут проводиться экскурсии, читаться лекции, планируется ряд концертов, выступления церковных хоров. Помимо традиционных экскурсий в реставрационные мастерские, которые проводятся в музее каждую среду, на своей части экспозиции реставраторы будут организовывать занятия для всех желающих.

Выставка завершится 30 января 2017 года. Однако в НХМ деятельность по популяризации отечественной иконописи на этом не закончится. В начале 2017 года выйдет альбом «Сакральная живопись Беларуси», в котором будут опубликованы значимые белорусские иконы. Кроме того, постоянная экспозиция будет дополняться отреставрированными работами.

В декабре нынешнего года 12 икон отправятся на выставку в Толедо (Испания), а в следующем планируется проведение большой профессиональной выставки, на которой будут представлены работы ведущих современных иконописцев нашей страны.

Весьма важна достигнутая договоренность о стажировке отечественных реставраторов в музеях Ватикана. Помимо того, планируется создание реставрационного центра.

«Проведение выставки в Ватикане, ее организация в стенах Национального художественного музея с участием гостей из Ватикана дали нам толчок для дальнейшего развития», — резюмировал Владимир Прокопцов.

Вечная борьба добра и зла

В сов­ременной белорусской иконописи (как и в других странах, где востребовано церковное искусство) одновременно происходят два процесса. С одной стороны, появляется все больше профессиональных авторов. С другой — наблюдается экспансия дешевой печатной продукции и икон, написанных людьми, плохо знакомыми с религиозными устоями. Между тем «невозможно стать иконописцем, окончив двухнедельные курсы. Для этого нужно десять-пятнадцать лет серьезно учиться. Профессия требует глубоких знаний и навыков в академической живописи, знания церковных традиций, определенного уровня богословского образования. И, несомненно, нужно быть верующим человеком», — убежден художник Андрей Жаров — единственный в Беларуси, кто получил полное иконописное образование.

Икона должна быть выполнена по определенным правилам и канонам. Однако, по словам художника, эти ограничения не лишают мастера возможности творить. «С одной стороны, икона — это не личное проявление взглядов, мнений, с другой — не калька, не переводная картинка. Между этими двумя полюсами свобода поиска и творчества. Вы никогда не найдете две одинаковые работы», — утверждает иконописец.

Сегодня иконы чаще всего пишутся для храмов. Иногда для эмигрантов, покидающих Беларусь и делающих заказ в частном порядке. В музеи современные иконы попадают крайне редко — как правило, в качестве временных экспонатов. Кстати, в 2017 году в НХМ планируется выставка современной белорусской иконы.

«Есть икона настоящая, написанная профессионально и соответствующая высоким церковным и художественным параметрам. Перед ней хочется молиться. Это искусство. Выставка «Мир небесный на земле» призывает людей обратить внимание на такие иконы. В данном случае интересы иконописцев и музея совпадают, поэтому у нас богатое поле для сотрудничества», — считает Андрей Жаров.