Адаптация через сцену

Алена ЯКОВЕНКО

Премьера спектакля «Маленький принц» в исполнении воспитанников детского инклюзивного театра «Радость» прошла на малой сцене концертного зала «Минск».

Это стало возможным благодаря пожертвованиям, собранным на краудфандинговой платформе Ulej.by. За два с половиной месяца организаторы получили более 5 тыс. руб. На эти деньги были приобретены новый проектор и аудиогарнитура.

«Маленький принц» в постановке инклюзивного театра не очередная интерпретация известного произведения, а реальная возможность посмотреть на мир иначе. Ведь в спектакле принимают участие актеры с особенностями психофизического развития, которые, несмотря на свой возраст, всю жизнь остаются детьми.

Театр действует при детском духовном просветительском центре Свято-Елисаветинского монастыря. Курирует его артист горьковского театра, телеведущий Александр Жданович. Он же является и режиссером всех постановок.

В качестве волонтерской поддержки с юными актерами работают преподаватели по пластике, сценическому мастерству и танцу. Финансируется театр за счет производственной деятельности монастыря. Костюмы часто создаются из подручных средств: картона, пластика, бумаги, лоскутов ткани и др.

Артисты «Радости» — воспитанники детского психоневрологического интерната в Новинках. Вовлеченность в создание театрального продукта способствует их социальной интеграции. За 12 лет существования коллектива силами энтузиастов было поставлено около 15 спектаклей-сказок.

По словам идейного вдохновителя и руководителя театра Александра Ждановича, положительное влияние проекта на детей очевидно. «Мое первое знакомство с воспитанниками интерната оставило противоречивые чувства, — вспоминает Александр. — Тогда за происходящим на сцене дети наблюдали в качестве зрителей. Их внимание было рассеянным, и мне показалось, что их ничему нельзя обучить. Но, познакомившись с ребятами поближе, я понял, что они обладают огромным творческим потенциалом. Эти дети одарены какой-то чистотой, простотой, незлобивостью. Среди них есть настоящие юные дарования, обладающие зарази­тельным обаянием и неподдельной харизмой».

В планах коллектива участие в Московском фестивале творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны», который проходит раз в два года. Не так давно интернат получил приглашение от белорусского любительского фестиваля «Тэатральны Куфар». Ведутся переговоры о совместном проекте с немецким театром «Феникс» из города Котбуса.

За плечами ребят уже есть опыт выступления на сцене Петербургской Александро-­Невской лавры. Правда, пока это единичный случай. Основная проблема заключается в сложности перемещения на дальние расстояния некоторых актеров, ведь среди них есть частично или полностью обездвиженные, те, за кем нужен специализированный уход. Однако, по словам Александра Ждановича, их маленькая, можно сказать семейная, театральная труппа не унывает и надеется, что силами неравнодушных людей все проблемы будут решены.