На повестке дня – энергетика

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Два мероприятия, посвященных энергетике, экологии и энергосбережению, пройдут на следующей неделе в Минске: 10 октября — V Белорусско­германский энергетический форум, с 11 по 14 октября — XXI Белорусский энергетический и экологический форум.

В ходе первого из них будут обсуждаться проблемы энергетической безопасности. Немецкая сторона поделится опытом по вопросам перевода экономики на потребление «зеленой» и возобновляемой энергии. Немецкие специалисты расскажут о наработках в области энергоэффективных зданий, интеграции «зеленой энергетики» в энергосистему страны, внедрения электромобилей в городскую среду.

В рамках XXI Белорусского энергетического и экологического форума будет работать выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Энерго». Количество участников выставки — более 300, из них около 20 % — представители 14 стран мира.

В программе: площадки для дискуссий, конференции, презентации, 18 практических семинаров. Кроме того, состоится форум бизнес-идей, который проведет Госкомитет по науке и технологиям. По итогам работы форума планируется подписать десять соглашений по сопровож­дению и трансферту технических разработок в сфере энергосбережения.

Как сказал 5 октября на пресс-конференции первый заместитель министра энергетики Беларуси Леонид Шенец, в рамках форума планируется провести переговоры с представителями корпорации Siemens об организации производства отдельных узлов и деталей на отечественных предприятиях. Согласие правительства Беларуси на проведение переговоров уже получено.

На пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский заявил журналистам: «Цель государственной энергетической политики — замещение традиционных энергоносителей местными и возобновляемыми видами топлива».

Замминистра обрисовал ближайшие перспективы развития энергетики в стране: «Беларусь, которая импортирует 80 % всех ТЭР, ставит задачу по максимальному вовлечению в топливно-энергетический баланс местных видов ресурсов и возобновляемых источников энергии. Национальные интересы Беларуси в энергетической сфере — достижение уровня энергетической безопасности, достаточной для нейтрализации внешней зависимости от поступления энергоносителей, рациональное использование природно-ресурсного потенциала, развитие собственной энергетической базы, прежде всего возобновляемых источников энергии, снижение экологической нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду».

Уже сегодня в Беларуси работает 600 установок общей мощностью свыше 1 тыс. МВт по производству энергии с использованием возобновляемых источников (солнца, воды, ветра, биогаза и биомассы). Только за счет расширения использования энергии ветра, солнца и биогаза потенциал экономии углеводородного сырья составляет 11,9 % от импортированного за 2015 год природного газа.

По словам Игоря Качановского, к 2035 году производство энергии с использованием возобновляемых источников достигнет не менее чем 2,6 млрд кВт·ч в год. Сейчас потребление электроэнергии в нашей стране составляет около 38 млрд кВт·ч в год.

В рамках форума Минприроды проведет семинар «Перспективы использования геотермальной энергии». Сегодня, когда вовлечение в оборот нетрадиционных источников является приоритетом, использование, в том числе, геотермальной энергии приобретает «особую значимость». В Беларуси такая практика пока широко не распространена, тем не менее уже построено свыше 150 геотермальных установок. Они используются для горячего водоснабжения теплиц и жилых домов.