Перегретые квадраты

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Предложение на рынке недвижимости существенно превышает спрос, несмотря на замедление стройки.

Статистика фиксирует продолжающееся сокращение инвестиций в строительно­монтаж­ные работы (по крайней мере в годовом исчислении). В том числе вложения в жилищное строительство за восемь месяцев года сократились в сопоставимых ценах на 27 %, до 2,1 млрд руб.

На таком фоне конец лета не стал переломным для белорусских стройплощадок. Некоторое оживление отмечено лишь по сравнению с первым полугодием нынешнего года, тогда как в годовом сопоставлении спад продолжается.

В январе — августе 2016 года в целом по стране за счет всех источников введено в эксплуатацию 2,67 млн кв. м жилья, что на 21,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015­го. Примечательно, что наиболее существенное сокращение жилищного строительства отмечено в Минске — на треть.

Однако даже при такой динамике рынок

все еще демонстрирует признаки перегрева. Июльский всплеск цен на жилье в столице в августе — сентябре практически выдохся. Спрос все еще не поспевает за предложением ввиду сильно подорванной покупательной способности населения.

По сравнению с 2014 годом жилье подешевело на 30 % в долларовом выражении. На вторичном рынке столицы цены на однокомнатные квартиры стартуют от 30 тыс. долларов, на двухкомнатные — от 40 тыс. Однако доступнее жилье не стало. Ведь одновременно доллар, в котором белорусы традиционно измеряют цену квадратных метров, за два года «скаканул» примерно на 80 %, а средняя зарплата в долларовом выражении за это время снизилась более чем на треть.

Перегретыми остаются и другие сектора недвижимости. С начала года рынок современных офисных площадей прирос еще на 5 %, притом что спрос на офисы остался на прежнем уровне. В стране кризис, зарубежные компании по понятной причине не спешат расширять свое присутствие в Беларуси, да и местному бизнесу пока тоже не до экспансии.

Соответственно, цены на офисную недвижимость продолжают ралли на понижение. За девять месяцев средние ставки аренды в еврономинале упали на 13—23 %, долларовые цены продажи квадратного метра — на 12—14 %.

Ни планы регулятора по сокращению объемов строительства жилья в столице, ни падение активности частных инвесторов на рынке коммерческой недвижимости пока не привели рынок в состояние сбалансированности.

Маржинальный пирог в строительстве сильно похудел, а потому инвесторы и застройщики с повышенной чувствительностью реагируют на попытки государства дополнительно переделить его административными методами. После того как некоторые крупные строительные компании получили государственные преференции, в Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства заявили о признаках монополизации рынка. Кое­кто из первопроходцев был вынужден даже уйти со стройплощадок Минска и искать коммерческое счастье в регионах. Впрочем, там его тоже нет: не та ценовая конъюнктура.

Похоже, перегрет не только рынок, но и конкурентные отношения между компаниями, их собственниками и топ­менеджерами.