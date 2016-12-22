Монополия на стройплощадке

Александр ГУСЕВ

Некоторые столичные застройщики получили государственные преференции, что способствувет монополизации рынка. Об этом «БР» рассказали члены Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства.

По мнению генерального директора СООО «Тамбаз» Льва Хаютина, такие компа­нии, как «То­­паз», «Дана Холдингс», «Монолит Групп» и несколько других, благодаря серьезной государственной поддержке буквально захватили столичный рынок. «Эти компании, как правило, получают участки, не требующие сноса имеющихся строений и отселения жильцов, спорные вопросы решаются в их пользу. Кроме того, они не принимают участия в аукционах, а их хозяйственная деятельность осуществляется в рамках указов главы государства», — отметил собеседник.

Генеральный директор СООО «Тамбаз» Лев Хаютин

Из-за низкой плотности застройки в Минске, по словам Льва Хаютина, возведение жилых домов высотой до девяти этажей по большому счету нерентабельно, а получить разрешение на строительство высокоэтажных зданий (от 30 этажей) практически нереально. Для компаний, не имеющих льгот, себестоимость только строительно-­монтажных работ в столице находится на уровне 500 долларов за квадратный метр, а с учетом дополнительных расходов на снос, расселение, проведение инженерных коммуникаций она становится «непроходной» для рынка.

В итоге СООО «Тамбаз» — один из успешных первопроходцев в области монолитно-каркасного строительства в Минске — был вынужден уйти в другие регионы Беларуси, сокрушается глава компании. По его мнению, это красноречиво свидетельствует о положении дел на столичном рынке. Впрочем, и работа в регионах не является спасением и панацеей, поскольку там конъюнктура цен и другие факторы также складываются не лучшим образом, отмечает собеседник.

Двояко оценивает ситуацию директор ООО «Вива Капитал» Вадим Тачкин. Он также полагает, что у нас сформировались строительные холдинги с признаками монопольного положения на рынке, но при этом выделяет не только недостатки, но и преимущества их появления.

Директор ООО «Вива Капитал» Вадим Тачкин

«Положительно для покупателей жилья то, что они имеют дело с крупными компаниями, которые государству легче контролировать, — считает Вадим Тачкин. — Такова специфика нынешних, кризисных реалий. Подобные меры приняты в интересах столичных дольщиков: в последние годы на первичном рынке увеличилось количество долгостроев. Несколько строительных компаний, получивших широкие полномочия в Минске, одновременно несут серьезную ответственность перед городскими властями и отвечают слишком многим, чтобы сознательно допускать нарушения».

К безусловным минусам эксперт отнес уменьшение количества продавцов новостроек и в связи с этим сужение конкурентного поля. «Лишь непростая финансово-экономическая ситуация на рынке пока удерживает эти крупные холдинги от повышения цен на строящееся жилье», — подчеркивает собеседник.

К тому же без серьезной кредитной поддержки дольщиков «освоить и переварить» такой колоссальный объем строительства жилья Минску будет весьма затруднительно. Возможно, впоследствии применительно к этим компаниям разработают специальные кредитные продукты. Пока этого не произошло, строящиеся объекты улучшенных потребительских характеристик застройщик вынужден предлагать рынку по цене экономкласса и оптимизировать проекты под текущую платежеспособность.

Вадим Тачкин также считает, что невысокая цена реализации не позволяет в полной мере использовать при строительстве жилья передовой мировой опыт. «У нас не хватает средств на то, чтобы привлекать дорогостоящих западных специалистов и с их помощью создавать интересные и уникальные многоквартирные дома, — сетует руководитель. — Поэтому пока мы вынуждены строить в основном объекты эконом- и комфорт-класса, насыщая рынок доступным жильем и лишь догоняя остальной мир в вопросах современного жилищного строительства».