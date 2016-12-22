Офис за полцены

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Стоимость аренды и цены продажи офисной недвижимости продолжают падать. Предложение растет, а спрос остается на прежнем уровне.
По данным группы компаний «Твоя столица», за девять месяцев нынешнего года средние ставки аренды офисов в Минске снизились на 13—23 % в еврономинале, цены продажи квадратного метра — на 12—14 % в долларовом выражении. При этом по сравнению с октябрем 2014 года ставки и цены снизились примерно наполовину.
Бизнес-центры растут как грибы
Ценопад происходит на фоне увеличения предложения: за восемь месяцев прирост современных офисных площадей в столице составил 5 %. На начало октября на рынке представлено свыше 100 бизнес-центров, совокупная офисная площадь которых достигает 873 тыс. кв. м, причем без учета офисных помещений, встроенных в жилые дома или располагающихся в непрофильных объектах (торговых, производственных, научно-образовательных и др.).
Появление новых бизнес-центров не только привело к снижению ставок на офисы класса В, но и подорвало былую популярность помещений класса С. Кроме того, сместились ценовые запросы арендаторов.
«Доля сделок с офисными помещениями до 10 евро/кв. м (с НДС) за январь — сентябрь увеличилась с 29 до 51 %. При этом количество объектов, в качестве альтернативы рассматриваемых потенциальными арендаторами, возросло в два-три раза по сравнению с 2015 годом, до восьми — десяти объектов», — отмечает начальник отдела продаж «Твоя столица ∙ Недвижимость для бизнеса» Сергей Войтов.
В 2015 году, после очередного скачка курса валют, в практику вошел ежегодный пересмотр размера ставок по действующим договорам аренды. Чтобы не потерять арендатора, собственники офисов, как правило, идут навстречу подобным инициативам.
Такие действия абсолютно логичны. Сейчас новые компании, в том числе иностранные, практически не выходят на белорусский рынок. Приспосабливаясь к кризису, спрос генерируют те, кто уже работает в нашей стране.
По мнению аналитиков группы компаний «Твоя столица», в ближайшее время не стоит ждать роста спроса на офисную недвижимость. К концу нынешнего года с учетом запланированных к вводу новых центров объем вакантных площадей в Минске может увеличиться с 47 тыс. до примерно 70 тыс. кв. м.
Тяга к современному
Рынок развивается, постепенно вытесняя из фокуса интересов покупателей и арендаторов устаревающие офисы. «Основная тенденция — переориентация арендаторов на более качественные бизнес-центры. Ситуация располагает к этому: в диалоге с покупателями и арендаторами собственники офисов очень лояльны», — считает Сергей Войтов.
Стоимость аренды офисов в зданиях республиканской и коммунальной форм собственности вплотную приблизилась к ставкам в частных бизнес-центрах класса С, а кое-где и класса В. Поскольку преимущества последних очевидны, миграция арендаторов из более старых офисных помещений в современные усилилась.
«Арендаторы переезжают из устаревших зданий в современные, стараясь сохранить прежний размер расходов на аренду, — продолжает Сергей Войтов. — Достигается это, в том числе, за счет оптимизации площадей. Например, в старом офисе вследствие ограничений кабинетной системы арендатор располагался на 100 кв. м, а после переезда в новый бизнес-центр, имеющий свободную планировку формата open space, ему достаточно уже 80 кв. м. К тому же во многих административных зданиях старого образца размер коммунальных и эксплуатационных платежей существенно выше, чем в современных бизнес-центрах, что также влияет на статью «содержание офиса» в итоговом бюджете».
Арендаторы становятся все более требовательными и к качеству инженерных систем. Многие считают, что офис априори должен быть оборудован, например, кондиционером.По мнению Сергея Войтова, подобные предпочтения не стоит считать праздными. Офис следует внимательно проанализировать на предмет его соответствия требованиям компании: если он (как одежда или обувь для конкретного человека) неудобен, то, каким бы красивым и современным его не называли, будет доставлять только дискомфорт. Правильный подбор офиса, наоборот, способствует росту производительности труда персонала, что, в свою очередь, увеличивает доходы компании.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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