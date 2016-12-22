Квартиры в цепочке

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «Твоя столица • Управление проектами» Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Популярность альтернативных сделок с жилой недвижимостью возросла. Сейчас в цепочках обмена нередко участвует до семи­восьми квартир.

После длительного периода непопулярности доля обменов и длинных, цепочных в совокупном объеме сделок с прошлого года вновь растет и сейчас, по оценкам «Твоей столицы», достигла 40 %.

Такие сделки позволяют гражданам обменивать жилье без дополнительной оплаты либо с небольшой доплатой. Если поначалу количество звеньев в цепочках, как правило, не превышало четырех, то теперь наши соотечественники готовы принимать участие в сделках, в которых общее количество квартир достигает семи-восьми.

Рост популярности цепочек объясняется сложной ситуацией в стране: позитивных изменений в экономике пока не наблюдается, наоборот, за восемь месяцев 2016 года ВВП уменьшился на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Подавленной остается платежеспособность населения.

За последние несколько лет цены на столичное жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке заметно снизились. Сейчас элитные апартаменты стоят столько же, сколько в 2014-м квартиры стандартных потребительских качеств.

Два-три года назад о нынешних ценах на стандартное жилье трудно было даже мечтать: сегодня однокомнатные квартиры на вторичном рынке столицы можно купить по цене от 30 тыс. долларов, двухкомнатные — от 40 тыс., а трехкомнатные — от 60 тыс. долларов. Да, за эти деньги покупатель приобретет квартиру, которая будет требовать как минимум косметического ремонта. Впрочем, в большинстве случаев ремонт требовался и в прежние годы, когда речь шла о сделках в нижнем ценовом сегменте.

Дырка в кармане

Итак, по сравнению с сентябрем 2014 года цены на жилье в долларовом выражении снизились в среднем на 30 %. Впрочем, одновременно курс доллара, в привязке к которому, согласно сложившейся практике, покупатели и продавцы определяют цену квартир, вырос на 82 %.

В сентябре 2014-го средняя зарплата белоруса составляла 600 долларов в эквиваленте, а теперь не дотягивает даже до 400. Выходит, среднестатистическому белорусу приобрести квартиру стало не проще, а труднее.

«Действительно, несмотря на просевшие цены, особого облегчения покупатели не почувствовали. Долгое время все ждали понижения процентных ставок по кредитам, но даже с учетом их недавнего снижения до уровня примерно в 25 % годовых для многих они по-прежнему остаются неподъемными. Именно поэтому на рынок вернулись альтернативные сделки с длинными цепочками», — поясняет заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко.

Сложность альтернативных сделок состоит в том, что для их совершения необходимы минимальные сроки и четкое согласование всех звеньев.

Можно привести множество примеров, когда из-за выбытия одной квартиры рушилась вся цепочка. Чтобы этого не случалось, нужно как можно быстрее найти достойную замену выбывшему объекту недвижи­мости.

Успеть продать

Сейчас ситуация на рынке складывается не в пользу продавцов квартир. С наступлением осени отмечено падение спроса. в сентябре количество запросов на приобретение квартир снизилось в среднем на 20 % по сравнению с августом, и эта тенденция сохраняется. Видя снижение спроса, продавцы, которые в конце лета настаивали на повышении цен, сегодня вынуждены снижать их, причем зачастую даже ниже первоначальной планки.

Основное правило в период снижения спроса и цен гласит: чем дольше вы продаете квартиру, тем меньше денег за нее получите в итоге.

Как прогнозируют аналитики «Твоей столицы», летняя активность покупателей вернется на рынок жилой недвижимости к концу года при условии, что в стране не случится никаких экономических потрясений.