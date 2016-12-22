Без фронта работ

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38 (1220) 8-14 октября 2016 г.
Чтобы подряд исполнили в срок
Одной из обязанностей заказчика является передача подрядчику строительной площадки (фронта работ) в срок и в порядке, установленных договором. Такое требование содержит п. 24 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда (далее — Правила), утвержденных постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450, а также ст. 702 Гражданского кодекса (ГК).
Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок такой площади и в таком состоянии, какие указаны в договоре строительного подряда. При отсутствии в договоре соответствующих указаний площадь и состояние земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их выполнение и завершение в срок.
Кроме того, в случаях и порядке, предусмотренных договором строительного подряда, заказчик обязан передать подрядчику в пользование необходимые для выполнения работ здания и сооружения, обеспечить транспортировку грузов на его адрес, осуществить временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и газопровода, оказывать другие услуги. Только исполнив перечисленные выше обязанности, заказчик приобретает право требовать от подрядчика своевременного выполнения указанных в договоре работ.
Непредоставление фронта работ не является обстоятельством, дающим основание расторгнуть договор подряда. Пункты 73 и 75 Правил позволяют подрядчику требовать только изменения сроков выполнения работ в случае несвоевременной передачи строительной площадки (фронта работ). Если подрядчик воспользуется данным правом, заказчик обязан рассмотреть его предложение и в течение 20 календарных дней письменно направить тому свое согласие или несогласие.
Расторгаем договор
Если в установленный срок ответ на предложение о внесении изменений в условия договора не получен, подрядчик приобретает право предложить заказчику расторгнуть договор по соглашению сторон.
Кроме того, основания для расторжения договора указаны в ст. 420—422 ГК.
При оценке оснований для расторжения договора сторонам не следует забывать и о такой «беспошлинной» возможности прекращения отношений, как односторонний отказ от договора. Основания для этого перечислены в ст. 309, 670 и 672 ГК, а также в пп. 74, 79, 80 Правил. В соответствии с ними в случае неисполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет осуществлено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить либо отказаться от исполнения обязательства
и потребовать возмещения убытков.
Подрядчик вправе не приступать к работе или приостановить ее, если заказчик не выполняет свои обязанности по договору подряда, в том числе не предоставляет материалы, оборудование, техническую документацию, препятствует исполнению договора подрядчиком, либо если очевидно, что исполнение обязанностей заказчика не будет осуществлено в установленный срок. В таком случае подрядчик также вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если иное не предусмотрено договором подряда.
В ряде случаев подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него дальнейших указаний приостановить работу. К таким случаям относится обнаружение: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Если заказчик в разумный срок не устранит перечисленные выше обстоятельства, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
В п. 79 Правил указаны дополнительные основания, когда договором может быть предусмотрен односторонний отказ от его исполнения. Для заказчика это случаи, когда: подрядчик своевременно не приступает к строительству объекта (выполнению строительных работ) или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным; отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми; есть уважительные причины, имеющие письменное обоснование, о которых уведомляется подрядчик.
Для подрядчика основанием для расторжения договора являются: неисполнение заказчиком требования о замене предоставленных материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ; неблагоприятные последствия при следовании указаниям заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора заказчика.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется в письменном виде (заказным письмом с уведомлением), если иное не предусмотрено договором.
Передать стройку в хорошие руки. Особенно важно составление акта о передаче фронта работ, если новый подрядчик берется продолжить не выполненные прежним контрагентом работы. Данный документ позволяет исключить возможные споры относительно выполненных объемов работ.
Следует обратить внимание подрядчиков и на необходимость своевременного информирования заказчика о невозможности продолжения строительства ввиду ненадлежащего исполнения заказчиком своих обязательств. Информировать заказчика нужно исключительно в письменном виде, поскольку устные заявления стороны в споре не могут быть приняты судом в качестве надлежащих доказательств.
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