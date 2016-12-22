Без фронта работ

судья экономического суда Гродненской области Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Подрядчик не имеет права расторгнуть договор строительного подряда, если заказчик своевременно не предоставил

фронт работ. Впрочем, остается возможность прекратить договорные отношения по другим основаниям.

Чтобы подряд исполнили в срок

Одной из обязанностей заказчика является передача подрядчику строительной площадки (фронта работ) в срок и в порядке, установленных договором. Такое требование содержит п. 24 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда (далее — Правила), утвержденных постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450, а также ст. 702 Гражданского кодекса (ГК).

Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок такой площади и в таком состоянии, какие указаны в договоре строительного подряда. При отсутствии в договоре соответствующих указаний площадь и состояние земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их выполнение и завершение в срок.

Кроме того, в случаях и порядке, предусмотренных договором строительного подряда, заказчик обязан передать подрядчику в пользование необходимые для выполнения работ здания и сооружения, обеспечить транспортировку грузов на его адрес, осуществить временную подводку сетей энерго­снабжения, водо- и газопровода, оказывать другие услуги. Только исполнив перечисленные выше обязанности, заказчик приобретает право требовать от подрядчика своевременного выполнения указанных в договоре работ.

Непредоставление фронта работ не является обстоятельством, дающим основание расторгнуть договор подряда. Пункты 73 и 75 Правил позволяют подрядчику требовать только изменения сроков выполнения работ в случае несвоевременной передачи строительной площадки (фронта работ). Если подрядчик воспользуется данным правом, заказчик обязан рассмотреть его предложение и в течение 20 календарных дней письменно направить тому свое согласие или несогласие.

Расторгаем договор

Если в установленный срок ответ на предложение о внесении изменений в условия договора не получен, подрядчик приобретает право предложить заказчику расторг­нуть договор по соглашению сторон.

Кроме того, основания для расторжения договора указаны в ст. 420—422 ГК.

При оценке оснований для расторжения договора сторонам не следует забывать и о такой «беспошлинной» возможности прекращения отношений, как односторонний отказ от договора. Основания для этого перечислены в ст. 309, 670 и 672 ГК, а также в пп. 74, 79, 80 Правил. В соответствии с ними в случае неисполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет осуществлено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить либо отказаться от исполнения обязательства

и потребовать возмещения убытков.

Подрядчик вправе не приступать к работе или приостановить ее, если заказчик не выполняет свои обязанности по договору подряда, в том числе не предоставляет материалы, оборудование, техническую документацию, препятствует исполнению договора подрядчиком, либо если очевидно, что исполнение обязанностей заказчика не будет осуществлено в установленный срок. В таком случае подрядчик также вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если иное не предусмотрено договором подряда.

В ряде случаев подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него дальнейших указаний приостановить работу. К таким случаям относится обнаружение: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Если заказчик в разумный срок не устранит перечисленные выше обстоятельства, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

В п. 79 Правил указаны дополнительные основания, когда договором может быть преду­смотрен односторонний отказ от его исполнения. Для заказчика это случаи, когда: подрядчик своевременно не приступает к строительству объекта (выполнению строительных работ) или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным; отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми; есть уважительные причины, имеющие письменное обоснование, о которых уведомляется подрядчик.

Для подрядчика основанием для расторжения договора являются: неисполнение заказчиком требования о замене предоставленных материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ; неблагоприятные последствия при следовании указаниям заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора заказчика.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется в письменном виде (заказным письмом с уведомлением), если иное не предусмотрено договором.

Передать стройку в хорошие руки. Особенно важно составление акта о передаче фронта работ, если новый подрядчик берется продолжить не выполненные прежним контрагентом работы. Данный документ позволяет исключить возможные споры относительно выполненных объемов работ.

Следует обратить внимание подрядчиков и на необходимость своевременного информирования заказчика о невозможности продолжения строительства ввиду ненадлежащего исполнения заказчиком своих обязательств. Информировать заказчика нужно исключительно в письменном виде, поскольку устные заявления стороны в споре не могут быть приняты судом в качестве надлежащих доказательств.