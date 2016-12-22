Стоимость подряда придется пересчитать

судья экономического суда Гродненской области Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Если договор строительного подряда и договор на оказание инженерных услуг признаны незаключенными, то работы, как принятые, так и непринятые, придется пересчитать.

Общеизвестно правило о том, что в строительстве не подлежат оплате некачественные, а также последующие, технологически связанные с ними работы (пока дефект не будет устранен). После устранения дефектов расчет осуществляется по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором либо графиком дату выполнения работ. Такая норма содержится, в частности, в п. 60 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450.

Понятие качественных строительно-монтажных работ заложено в ст. 674, 709 и 710 Гражданского кодекса (ГК).

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при их отсутствии или неполноте — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат работы в момент передачи заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре или соответствующими обычно предъявляемым требованиям, если иное не преду­смотрено законодательством или договором. Кроме того, результаты работ в пределах разумного срока должны быть пригодными для установленного договором использования, а если оно не оговорено, — для обычного использования результата работы подобного рода.

Стоимость выполненных работ рассчитывается в порядке, установленном ст. 394 ГК. Если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из прописанных условий, то исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (работы, услуги).

Как следует из п. 7 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда от 19.09.2012 № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда», если договор строительного подряда является незаключенным, требования о взыскании стоимости выполненных работ могут быть заявлены заинтересованным лицом по правилам главы 59 ГК.

При определении стоимости хозяйственный суд может учитывать акты сдачи-приемки выполненных работ. Также могут применяться правило п. 3 ст. 394 ГК об оплате по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (работы, услуги), и методика расчета стоимости строительных и иных работ, утвержденная Минстройархитектуры.

Важно зафиксировать время обнаружения недостатков работ, а также их характер: они являются явными или скрытыми. Согласно ст. 673 и 709 ГК, заказчик, принявший результаты работ без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), если иное не преду­смотрено договором подряда. Кроме того, подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от проектно-сметной документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

Таким образом, заказчик обязан оплатить в полном объеме принятые им работы, даже если те имеют явные недостатки. При этом у заказчика возникает право на предъявление гарантийных требований к подрядчику.

Если явные недостатки будут выявлены до приемки работ, такие работы подлежат оплате за минусом того, что выполнено с явными недостатками.

Следует обратить внимание сторон на необходимость внимательно анализировать все нормы на стадии заключения договоров строительного подряда и договоров на оказание инженерных услуг. Важно иметь утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Это позволит минимизировать вероятность признания договоров незаключенными, что, в свою очередь, предупредит появление у сторон дополнительных издержек по определению стоимости работ, в том числе с проведением судебной строительно-технической экспертизы.

Напомним, что, согласно ст. 673 ГК, при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин экспертиза назначается по требованию любой стороны. Расходы на проведение экспертизы несет подрядчик, за исключением случаев, когда ею не установлены нарушения договора подряда со стороны подрядчика или связь между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Если экспертиза назначена по соглашению сторон, то обе стороны оплачивают ее поровну.