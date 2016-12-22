Меценаты без отдачи

Антон РОГАЧ

Банки обычно относятся к числу важнейших спонсоров профессионального спорта. Активен этот сегмент бизнеса и в Беларуси, однако коммерческая эффективность такого сотрудничества вызывает сомнения.

Теоретически модель взаимодействия выглядит так: банки спонсируют спортивный клуб или лигу, а в обмен получают клиентскую базу. Ее можно использовать как на рынке B2C (клуб как бы продает свою аудиторию), так и на рынке B2B: известны случаи, когда именно благодаря спонсорской помощи спортивным организациям банки делали своими клиентами других крупных партнеров.

Активны многие

Нередко банковские структуры выступают спонсорами белорусских клубов и турниров по многим видам спорта. Например, «Беларусбанк» является титульным спонсором чемпионата Беларуси по футболу, ряда участников этого турнира, генеральным партнером Федерации хоккея Беларуси (ФХРБ), одним из учредителей баскетбольного клуба «Горизонт». Помимо того, крупнейший банк страны сотрудничает с Белорусской федерацией парусного спорта, Белорусской федерацией фристайла и БОО «Федерация настольного тенниса». Вдобавок лицом «Беларусбанка» является известная отечественная пловчиха Александра Герасименя.

Уже несколько лет «Белагропромбанк» выступает генеральным спонсором Национального олимпийского комитета. В минувшем сезоне «БСб Банк» поддерживал хоккейное «Динамо», а в нынешнем является партнером футбольной «Ислочи».

На протяжении уже семи лет «Белгазпромбанк» сотрудничает с БГК им. Мешкова. Сейчас банк является его генеральным и титульным спонсором. Кроме того, организация ежегодно проводит предсезонный турнир «Кубок Белгазпромбанка».

Весьма интересной является политика, проводимая «БПС-Сбербанком». Как известно, 98,43 % его акций владеет российский «Сбербанк». Совсем недавно президент и председатель правления этого гиганта Герман Греф заявил, что «Сбербанк» не рассматривает поддержку профессионального спорта в качестве одного из направлений социальной ответственности: «Мы стараемся не поддерживать профессиональный спорт. Мы специально этот вопрос рассматривали, решение далось нам с огромным трудом, но мы для себя в госкорпорации сказали, что это громадные средства, окупаемость которых с точки зрения социального вклада мы не видим».

Тем не менее в Беларуси «БПС-Сбербанк» от поддержки профессионального спорта не отказывается. Так, компания является партнером футбольного БАТЭ. Уже в течение нескольких лет логотип банка размещается на форме игроков (в том числе во время международных матчей) и на домашнем стадионе клуба. В одном из интервью председатель правления БАТЭ Анатолий Капский сказал, что партнерство с «БПС-Сбербанком» является рыночным.

Бизнес ли?

Большинство примеров сотрудничества отечественного спорта и банков носит фактически некоммерческий характер. Возьмем чемпионат Беларуси по футболу. Как видно из таблицы, половина участников турнира сотрудничает с банками. Однако это далеко не самая активная категория спонсоров. Например, если различные активности БАТЭ с «Оливарией» и «Белгосстрахом» не редкость, то «БПС-Сбербанк», как правило, ограничивается размещением логотипов.

Еще один пример «некоммерческого» характера сотрудничества с банками демонстрируют столичные клубы «Динамо» и «Минск». Динамовцев спонсируют два банка, «горожан» — аж три. При этом «Технобанк» является спонсором обеих команд.

В основе коммерческого партнерства между спортом и бизнесом лежит принцип, согласно которому спорт дает конкурентные преимущества партнеру. Сотрудничество «Минска» сразу с тремя банками рождает вопрос: а нет ли в данном случае конф­ликта интересов? Судя по тому, что такая ситуация с клубом наблюдается далеко не первый год, похоже, проблема не волнует даже выделяющие средства банки.

Известно, что некоторые банки оказывают спонсорскую помощь, но просят не афишировать это. Дело в том, что многие представители бизнеса не верят в эффективность сотрудничества со спортом, поэтому относятся к нему как к благотворительности, о которой лучше не распространяться, чтобы избавиться от притока желающих получить помощь. Как показывает практика, в таких случаях спортивным менеджерам трудно разубедить потенциальных партнеров.

О многом говорит и тот факт, что банки редко отказываются от курирования интересных мероприятий, связанных с детским спортом. Так, в нынешнем году «Белагропромбанк» совместно с минским «Динамо» реализовал проект «Команда мечты» — турнир для воспитанников детских домов. «БСБ Банк» с удовольствием проводит международные детские соревнования по художественной гимнастике Baby Cup — BSB Bank.

В данном случае профессиональному спорту конкурировать с детьми трудно: если коммерческий эффект не дает ни профессиональный, ни детский спорт, то для имиджевой демонстрации социальной ответственности дети подходят куда лучше.