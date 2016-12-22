«Крумкачы» потеряли высоту

Алла Сороко

Пребывание амбициозных «Крумкачоў» в высшей лиге сначала выглядело как взлет, а сейчас превратилось в пике: команда не побеждала с июля, теряет зрителя на трибунах, а в четверг ее покинул главный тренер Олег Дулуб.

Футбольный клуб «Крумкачы» (Минск) стал, возможно, самым медиаактивным проектом за всю историю белорусского футбола. Команда, которую придумали на форуме газеты «Прессбол», за два года поднялась из второй лиги в высшую. Столь удивительная история по сути любительского коллектива стала темой для публикаций не только в национальных, но и даже в зарубежных СМИ.

Болельщики полюбили «Крумкачоў», но победы вскоре закончились. Фото tut.by

«Крумкачы» были основаны в 2014 году и заявились во вторую лигу (третий дивизион отечест­венного футбола). Команда сходу добилась повышения в классе. Уже в первой лиге «Крумкачы» сумели объединить вокруг себя немало болельщиков. В решающем матче за выход в высшую лигу за «воронов» переживали едва ли не все, за исключением поклонников главного конкурента — могилевского «Днепра».

В холодный ноябрьский день минувшего года минчане провели самый важный матч в своей истории. В столице им нужно было не проиграть «Днепру», что гарантировало выход в элитный дивизион отечественного футбола. Стадион, рассчитанный на пару сотен болельщиков, не смог вместить всех желающих: многие наблюдали за игрой

из-за забора. В итоге полуторачасовое рандеву завершилось едва ли не главной сенсацией в нашем футболе: «Крумкачы» обыграли могилевский клуб, бюджет которого тогда превышал миллион долларов, или в девять раз больше, чем у «воронов».

На протяжении следующих нескольких месяцев руководство «Крумкачоў» готовилось к высшей лиге. Чтобы выступать в элитном дивизионе, нужен бюджет под полмиллиона долларов. «Крумкачам», частному клубу, найти средства труднее. Тем не менее команда заключила соглашения с рядом спонсоров и сумела пройти лицензирование — процедуру допуска к матчам в высшей лиге.

Просто участия в элитном дивизионе «Крумкачам» было мало: с первых туров команда начала побеждать и закрепилась в верхней части турнирной таблицы. Пиком стали победы над «Шахтером» (2:0) и минским «Динамо» (4:1) — командами, которые редко выпадают из тройки лидеров национального первенства. Вместе с тем рос интерес и к «Крумкачам»: в текущем сезоне команда долгое время была самой популярной в Минске, а на игре со столичным «Динамо» случился первый и единственный в истории ее выступлений в высшей лиге аншлаг.

Многие уже настраивались на то, что «Крумкачы» могут выйти в Лигу Европы. Однако во втором круге клуб резко сбавил обороты. После победы над «Белшиной» в самом конце июля минчане перестали побеждать. Безвыигрышная серия «воронов» длится уже восемь матчей. Соответственно, пустеют трибуны. В двух последних домашних играх «Крумкачы» обновляли собственный антирекорд посещаемости в высшей лиге: сначала на матче с «Шахтером» (1100 зрителей), затем со «Слуцком» (700).

В четверг минчане получили еще один удар. Команду покинул главный тренер Олег Дулуб, с именем которого связывали едва ли не все успехи клуба. Теперь специалист возглавит львовские «Карпаты».

Таким образом, команда, заставившая многих поверить в чудо, сейчас переживает нелучшие времена. Сумеют ли самобытные «Крумкачы» вы­жить в белорусском футболе — вопрос, ответ на который мы получим, вероятно, в ближайшие месяцы.