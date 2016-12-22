IT – приманка для инвесторов

Валерий Алексеев

Отечественная IT-­индустрия принимает активное участие в цифровой трансформации экономики, но, к сожалению, не белорусской. На форуме «Расширяя горизонты», прошедшем в конце сентября в Минске, специалисты обсуждали, как будет развиваться IT-­сектор в стране и как ускорить темпы его роста.

Три тренда отечественной IT-отрасли

Наша IT-индустрия выросла во многом благодаря беспрецедентным льготам, предоставленным резидентам Парка высоких технологий (ПВТ). В минувшем году он отметил свое десятилетие, увеличив долю в структуре белорусского экспорта до 2,15 % (705,6 млн долларов). В нынешнем экспорт программного обеспечения резидентами ПВТ может превысить миллиард долларов. Отечественная IT-индустрия не исчерпывается резидентами парка, однако он в определенной мере является витриной этой сферы.

Сегодня в развитии ПВТ можно выделить три тренда, считает замдиректора Парка высоких технологий по маркетингу и развитию Александр Мартинкевич. Все они связаны с постепенным отказом от так называемой аутсорсинговой модели.

«Мы стали достаточно дорогими. Сегодня наши инженеры отличаются по своим компетенциям от тех, что были десять лет назад. Конкурировать на рынке заказного ПО со странами Азии все сложнее и сложнее. Наши компании-лидеры уходят в более дорогие сегменты, в том числе в сектор IT-консалтинга. Они уже не продают людей, рабочие часы, а продают готовые и весьма сложные решения», — назвал первый тренд Александр Мартинкевич.

Второй тренд — приход в нашу страну зарубежных инвесторов. Иностранные хай-тек-компании приобретают белорусские, в том числе те, у которых раньше размещали заказы, и превращают их в собственные центры компетенций и разработки.

Активно распространяются продуктовые модели, когда компании развивают собственные продукты и сервисы. «Мы сегодня видим свою задачу в создании среды для развития стартапов, молодых компаний, которые в будущем будут высокотехнологичными, которые имеют большой потенциал для роста. Уже есть удачные примеры продажи стартапов, например Masquerad (приобретен Facebook за 100 млн долларов. — Прим. «БР»). Мне кажется, что до конца года мы сможем привести еще некоторые примеры такого рода», — отметил Александр Мартинкевич.

По словам президента EPAM Systems Аркадия Добкина, в портфеле крупнейшей IT-компании с белорусскими корнями классический аутсорсинг составляет не более 2 %. Она позиционирует себя как сервисную компанию, создающую готовые решения под нужды заказчиков. Согласно данным международных аналитических агентств, EPAM входит в десятку ведущих разработчиков систем электронной коммерции для корпораций.

Применительно к развитию оте­чественной сферы IT, по мнению Аркадия Добкина, нужно говорить не о бизнес-моделях — продуктовой, сервисной или аутсорсинговой (тем более что в последние годы различия между ними стираются), а о том, чего хочет от отрасли страна. В данном контексте, на взгляд бизнесмена, более важным является увеличение количества высокооплачиваемых рабочих мест, причем это касается не только инженеров-программистов, но и дизайнеров, маркетологов, других смежных специальностей.

Генеральный директор научно-­технологической ассоциации «ИНФОПАРК» Владимир Басько поддержал первую тенденцию. По его словам, IT действительно нужно переходить в ниши с более высокой добавленной стоимостью, что сейчас и происходит. Кроме того, руководитель ассоциации видит необходимость в четком позиционировании на рынке не

«отдельных компаний, а индустрии в целом». Наконец, Владимир Басько поставил бы перед отраслью такую задачу, как активное участие в цифровой трансформации страны.

Незрелый заказчик

Сегодня одним из мировых трендов стала «Экономика 4.0». Она подразу­мевает проникновение информационных технологий во все традиционные сферы бизнеса — от сельского хозяйства и промышленности до торговли и услуг. В каждой отрасли концепции семейства 4.0 предполагают повышение уровня автоматизации не только технологических, но и бизнес-процессов, начиная с взаимодействия между поставщиками и заканчивая продажами и последующим сервисом.

В идеальной промышленности 4.0 участие человека минимизировано не только непосредственно на конвейере, но и на стадиях заказа и поставки комплектующих, последующей отгрузки покупателям и т. д. Анализ больших данных позволяет значительно повысить эффективность продаж, сократить издержки на продвижение товаров.

Уже сегодня, особенно в сегменте В2В, компании переходят от продажи устройств и механизмов к продаже их рабочих часов. Например, покупая самолет, авиакомпания де-факто приобретает не летательный аппарат, а его летные часы, так как за счет телеметрии, оптимизации цепочек поставок запчастей, сервиса авиастроители уже могут с минимальными эксплуатационными затратами максимально увеличить продолжительность пребывания машины в воздухе. Ведь прибыль авиакомпании генерирует самолет, перевозящий пассажиров и грузы, а не стоящий на ремонте. Немаловажную роль в организации и функционировании такой цепочки играют информационные технологии.

Подобные решения для иностранных заказчиков разрабатывают и белорусские IT-компании, однако их вовлеченность в цифровую трансформацию нашей экономики остается невысокой. Участники дискуссии сошлись в том, что, к сожалению, отечественный заказчик не вполне созрел для такой экономики, и речь не только о его платежеспособности.

Среди причин снова упоминалось недостаточно эффективное управление, в том числе госпредприятиями. Решения 4.0 не только дороги, но и требуют довольно высокого уровня вовлеченности и заинтересованности заказчика. По словам Аркадия Добкина, EPAM идет на уступки партнерам в плане стоимости работ, если есть возможность развиваться в технологическом отношении, однако белорусский заказчик, к сожалению, в таких услугах заинтересован мало. Хотя EPAM и имеет опыт внедрения передовых технологий в нашей стране.

Проблема оторванности оте­чественной IT-сферы от внутреннего рынка в перспективе может сыграть негативную роль для экономики в целом. IT продолжит свое развитие, а вот остальные отрасли могут безнадежно отстать. Вероятно, следовало бы предложить механизмы для стимулирования цифровой трансформации нашей экономики и привлечения к этим процессам местных разработчиков. Задумываются ли об этом в правительстве?

Стартапам нужны условия

Самым слабым местом отечественной IT-индустрии основатель проекта Viaden Media, ментор проектов Maps.me, MSQRD, Prisma Юрий Гурский считает венчурный сегмент. На сегодня в нашей стране было только пять довольно громких и крупных продаж стартапов, последним из них стал MSQRD. Для сравнения: в Израиле ежегодно совершается около ста таких сделок, приносящих на несколько порядков бóльшие суммы. «С точки зрения существования венчурной инфраструктуры, законодательства, готовности инвесторов мы находимся на стадии зачаточной», — подчеркнул Юрий Гурский.

Для нормального венчурного климата не хватает механизмов защиты инвестиций, в том числе интеллектуальной собственности, идей, возможностей для выделения опционов. Это вынуждает «творчески подходить к базовым вещам» и использовать другие юрисдикции. «Соотношение «риск — премия» в венчурной сфере в Беларуси сильно перекошено в сторону риска», — добавил предприниматель.

Его поддержал Аркадий Добкин. Для привлечения инвестиций необходимо менять среду в целом, тем не менее основатель EPAM смотрит в будущее с большим оптимизмом: «Через пять лет Беларусь попадет на инвесткарту в IT-мире. Российские фонды уже приходят в страну. Олег Хусаенов делает замечательную вещь (фонд прямых инвестиций Zubr Capital I. — Прим. «БР»). Меняется политическое восприятие нашей страны. Это не может произойти мгновенно».

Александр Мартинкевич также уверен в том, что количество перейдет в качество: «Все должно вырасти. Взрыв на нашем рынке, все эти инвестиции, поглощения и слияния начались не в 2007 и 2010 годах, а всего два года назад, в 2014-м. Важно создать среду, которая могла бы воспроизвести как можно больше компаний».