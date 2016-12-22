Театр не должен давать готовых ответов

Алена ЯКОВЕНКО

Шестой международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» с успехом проходит в Минске. О том, чем живет театр сегодня, каковы тенденции его развития, корреспонденту «БР» рассказала театральный критик и режиссер Татьяна АРТИМОВИЧ.

— Начнем с самого главного. Белорусское театральное искусство сегодня — это...

— Это достаточно традиционно и консервативно, говорить о прогрессе трудно. По моим наблюдениям, если еще несколько лет назад была надежда на какой-то прорыв, то сейчас ситуация очевидно законсервировалась. Театры в Беларуси почти ничем не отличаются друг от друга.

Есть отдельные инициативы, такие как Skvo’s Dance Company в Минске или Laboratory Figures Oskar Schlemmer в Могилеве. Иногда экспериментальные по отечественным меркам спектакли появляются в репертуарном театре, например «Интервью с ведьмами» Евгения Корняга в Театре кукол или спектакль-документ «Мабыць» Александра Марченко на сцене Театра белорусской драматургии. Однако этого мало, отечественного зрителя до сих пор легко удивить (например, сыграть спектакль в заводском цеху), что говорит о скудности нашей театральной жизни.

Особенно очевидным это становится во время форума «ТЕАРТ», программа которого построена таким образом, чтобы показать (насколько это возможно финансово и физически) различные тенденции современного театра. Да, в рамках программы Belarus Open собирается ряд интересных работ, но это подтверждает то, что я сказала раньше: есть исключения, а процесса нет.

Немаловажную роль для такого процесса играет архитектура театрального пространства, которая у нас остается жестко регламентированной: вот сцена, а вот зрительный зал. В таких условиях трудно предлагать какие-то новые формы коммуникации со зрителем. Да, на Западе тоже есть классические театры, но их совсем немного. Чаще всего театральное пространство там — это черный бокс, в котором можно под каждый спектакль создавать новое решение. У нас таких залов фактически нет. Хорошо, что появились независимые пространства типа «ЦЭХа» или «Корпус8», в которых можно создать какой-то другой театр, но чтобы поставить там спектакль или сыграть его, нужен бюджет.

— Какие возможности есть у наших молодых авторов? Легко ли быть услышанным?

— Никаких. Формально Министерство культуры периодически проводит какие-то конкурсы и постоянно декларирует, что вот, мол, осуществляется поддержка молодежи, но на моей памяти даже молодые профессионалы (в первую очередь режиссеры), которых брали на работу в театр, в скором времени оттуда уходили, поскольку ни о какой творческой реализации речи

не шло.

Работает Центр белорусской драматургии, там периодически проходят интересные показы и обсуждения. Однако только несколько спектаклей за всю историю центра попало в репертуар, а значит, вышло на широкого зрителя. Это крайне мало, выходит, все остальное — а это десятки эскизов спектаклей и читок пьес — было сделано вхолостую.

Отсутствие поддержки снизу и давление сверху привели к тому, что с квалифицированными молодыми кадрами возникла проблема. Они есть, но идти работать в белорусский театр, который отстает от современности на несколько десятков лет, не хотят. Говоря о современности, я имею в виду не использование технологий на сцене — за последние несколько лет это худо-бедно у нас освоили. Речь идет в первую очередь о содержании, о новых темах и вызовах, с которыми сегодня сталкивается человек.

— Зайдем с другой стороны. Кто сегодня является авторитетом в белорусском театре?

— В 90-е годы на волне национального возрождения знаковой для белорусского театра была фигура Николая Пинигина. Для некоторых он до сих пор остается лидером, хотя, по-моему, его время прошло. Есть молодые авторы, имена которых на слуху, — Павел Пряжко, Дмитрий Богославский, Светлана Бень, Евгений Корняг. В мире нашу страну представляет Белорусский свободный театр, которому удалось добиться популярности и выйти на мировой уровень. Однако авторитетов нет. Мне кажется, эта тенденция характерна для нашего времени. Да и нужны ли авторитеты? Скорее, необходимы ориентиры для зрителя, который в любом случае должен оставаться критичным и ставить под сомнение то, что видит.

— Каков сегодняшний белорусский зритель?

— Он ничем не отличается от зрителя в другой стране: кто-то предпочитает традиционное искусство (их большинство), кому-то нужна более радикальная и экспериментальная сцена. Поэтому я выступаю за разнообразие: должны быть разные театры для разной аудитории. Однако у нас, как я уже говорила, фактически нет театра, который работал бы исключительно на эксперимент, — проблема в этом. Именно потому наш зритель, в отличие от западноевропейского, менее «насмотрен». Форум «ТЕАРТ» остается чуть ли не единственным событием, предлагающим белорусской аудитории иной театр. То, что в нынешнем году раскуплены билеты почти на все спектакли, убедительно говорит о том, что спрос есть.

— Как изменилось понимание эстетики в современном театральном искусстве?

— Оно претерпело немало трансформаций. Например, если для классического искусства фундаментальными оставались разделение искусства и жизни и существование произведения искусства независимо от художника, то сегодня мы говорим о фактической невозможности обнаружить эти границы.

Часто художник и его произведение совпадают абсолютно, один без другого не существует (например, перформанс). Искусство не превратилось в реальность, но граница между ними стала настолько зыбкой и подвижной, что зритель не всегда способен ее обнаружить, как, например, в документальной фотографии. Искусство больше не стоит в стороне от общественных процессов, оно имеет политическое, этическое, экономическое измерения.

Ярким примером тому в 2000 году стал перформанс немецкого художника Кристофа Шлингензифа «Я люблю Авст­рию», идея которого возникла тогда, когда впервые после окончания Второй мировой войны в парламент прошла партия ультраправых. Действие происходило в Вене. Группу мигрантов поселили в железные контейнеры, в которых были установлены камеры слежения. Благодаря онлайн-трансляции зрители, как в реалити-шоу, могли голосовать за или против участников, и те из них, кто набирал меньше голосов, депортировались из страны. Этот длившийся неделю перформанс не только привлек внимание к проблеме мигрантов и ксенофобии, но и имел очень сильное антифашистское воздействие, вызвал огромный общественный резонанс, чего не удавалось ни одной демонстрации или маршу протеста. Кроме того, это был очень мощный этический вызов.

— На мастер-классе в рамках Школы «ТЕАРТ» вы привели пример перформанса Марины Абрамович «Уста святого Фомы» (1975). Художница съела банку меда, выпила бутылку вина, исхлестала себя, процарапала (в буквальном смысле!) звезду на животе, а потом легла под тепловую пушку и лежала до тех пор, пока зрители не подняли ее. Так вот, где грань между искусством и проявлением психического расстройства или, скажем мягче, всем тем, что искусством не является?

— В 1917 году французский художник Марсель Дюшан принес на выставку обычный писсуар, который назвал «Фонтаном». Он создал произведение искусства уже тем, что поместил реальный предмет в галерею, после чего данный предмет получил новые интерпретации. То есть в каком-то смысле пространство театра, галереи или любой другой арт-институции уже является маркером того, что это искусство. Если же мы говорим об акциях, хеппенингах или перформансах, происходящих на улице, то в таком случае единственными гарантами являются сам художник, его сознание и ответственность. Хотя грань действительно очень тонкая.

— У немецко-швейцарской театральной группы «Римини Протокол» есть перформанс Remote X, специальные версии которого есть в Берлине, Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Его суть заключается в том, что зрителям выдаются наушники и они, находясь в пространстве города, следуют по маршруту, который задает голос. Почему у нас нельзя сделать что-либо подобное?

— Это отличный пример мультимедийного перформанса, когда зритель одновременно является, можно сказать, и актером. Такие спектакли нужны, но у нас подобные инициативы часто сталкиваются с регламентацией публичного пространства. Мне трудно представить количество бумаг, которые необходимо получить для проведения такого мероприятия. Хотя, думаю, это возможно.

Другой вопрос — бюджет. Например, чтобы пригласить «Римини Протокол» сделать минскую версию спектакля, нужно 10 тыс. евро. Сумма с учетом мировой известности группы не запредельная, и было бы здорово, если бы кто-то вложил эти средства: на карте Remote X появился бы и наш город.

— Могут ли белорусские театры выйти на самоокупаемость?

— Не могут и не должны, несмотря на то что министерство культуры требует от них этого. Окупаться может только массовая культура, и это актуально для всего мира. Театры и музеи имеют спонсорскую поддержку — государственную или частную. У нас же уровень дотаций в сферу культуры очень низкий, институт меценатства развит слабо, в первую очередь из-за отсутствия законодательной базы, например налоговых преференций. Вместо этого государство устанавливает минимум дохода, для достижения которого театры часто превращаются в антрепризу, то есть предлагают зрителю спектакли легкого, комедийного содержания. Так быть не должно.

— Что ждет белорусский театр в будущем? Каким вам хотелось бы его видеть?

— Мне кажется, отечественному театру как явлению еще предстоит осуществиться, и это связано с процессами формирования самосознания общества. При этом мне хотелось бы видеть нашу сцену как можно более разно­образной.

Если говорить о том, как театр будет выглядеть завтра, то ответ напрашивается, наверное, такой: он будет становиться все более мультимедийным и технологичным по форме. Что же касается содержания, то оно будет все сложнее и неоднозначнее. Искусство должно формулировать вопросы, на которые каждый из нас найдет свой ответ.

Справка БР

По данным Белстата, на конец 2015 года в Беларуси было 28 профессиональных театров (19 драматических и музыкальных, 8 детских и юного зрителя и один театр оперы и балета).

В прошлом году их посетило 1,18 млн человек, было проведено 8,9 тыс. спектаклей, концертов, творческих вечеров. В 2015 году репертуар театров состоял из 1011 спектаклей, в том числе новых постановок — 123, белорусских авторов — 342, для детей — 426. Количество зрителей снизилось на 12,4 % по сравнению с 2000 годом и на 2,7 % — с 2005­м.