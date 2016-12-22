Кейнс и Хайек на рынках недвижимости Китая

Сяо ГЭН Эндрю ШЭН

Цены на недвижимость в главных городах Китая резко растут, вызывая противоречивые предсказания надувных пузырей экономического развития или экономически благоприятного поворота в ближайшем будущем.

Национальное бюро статистики Китая (НБС) недавно показало, что в десяти из семидесяти обследованных крупных и средних городов Китая отмечен рекордный годовой рост цен — более чем на 20 % для нового коммерческого жилья.

Китайская недвижимость растет не только вверх, но и в цене.

Крис Уотлинг из компании Longview Economics (долгосрочная экономика) указывает, что цены на недвижимость, в частности, в Шэньчжэне подскочили на 76 % с начала 2015 года и подняли цену на стандартный дом до 800 тыс. долларов США, — чуть ниже средней цены на жилье в Силиконовой долине. Уотлинг предполагает, что это может быть последним парадом перед крахом рынка.

Другие аналитики утверждают, что после шести лет снижения инвестиций в инфраструктуру и строительство рост китайского рынка недвижимости, возможно, еще выходит из застоя и ликвидность и доверие потребителей только начинают возвращаться во вклады на строительство жилья.

Чтобы понять, кто в этом споре прав, важно, во-первых, признать, что рынки недвижимости не всех китайских городов однозначно растут. В 42 из 70 рассмотренных НБС городов, имеющих излишек производственных мощностей и избыточные имущественные и материальные запасы, рост цен составил менее 5 %, причем в восьми городах цены на недвижимость снизились или остановились. Эти расхождения создают дилемму для высокопоставленных китайских политиков и инвесторов, которые теперь должны внимательно рассмотреть идеи двух гигантов экономической науки — Джона Мейнарда Кейнса и Фридриха Хайека.

В период замедления экономического роста некоторые эксперты больше защищают кейнсианские меры макростабилизации, во многом похожие на те меры, с помощью которых Китай поддерживал рост экономики после глобального экономического кризиса 2008 года. Но во многих областях страны, особенно в северо-восточ­ных, центральных и западных регионах, замедление не может быть преодолено путем простого увеличения мероприятий по стимулированию экономики.

Действительно, стимулирование экономики в этих регионах приводит в основном к переводу экономики в другие части страны. Труд и капитал перетекают к прибрежным районам, которые имеют более передовые технологии, более высокие показатели инноваций, лучшую инфраструктуру и более благоприятную рыночную деловую среду. Поэтому регионы более медленного развития нуждаются в структурных реформах и в других экономических предложениях, включая сокращение материальных запасов, уменьшение избыточной производственной мощности и списание безнадежных долгов местных органов власти и государственных предприятий.

Между тем регионы с растущими ценами на недвижимость имеют тенденцию притягивать рабочую силу и капитал благодаря высокому росту экономики и наличию лучших вакантных рабочих мест.

В попытке справиться с ростом населения в городах, которые столкнулись с проблемой огромной нехватки земли, помещений для жилья и городской инфраструктуры, правительство Китая ввело ограничения как на спрос, так и на предложение жилья. Однако в связи со скачком цен на жилье в этих городах усилия правительства не дали результатов.

Высокопоставленные китайские политики забыли об экономической теории Хайека. Иначе они бы ожидали, что рынки труда и капитала будут продолжать перемещаться к точкам роста экономики и инноваций в городских центрах. Они также признали бы, что рыночные цены, естественно, отражают сложную, специфическую и изменяющуюся компетенцию населения, которая распределена среди людей и корпораций, а не устанавливается плановиками из центрального аппарата.

Вместо этого высокопоставленные политики Китая непреднамеренно создали узкие места в вопросах предложения земельной собственности. В крупных и средних китайских городах операции с земельными участками количественно сокращаются в значительной степени под влиянием ограничений в политике городского планирования, несмотря на развитие и изощренность рынков жилищной собственности.

К счастью, у градостроителей Китая есть возможности для снижения ограничений по предложению жилья под строительство, если принимать во внимание процент застройки (отношение общей площади здания к площади земли, на которой стоит здание).

Другими словами, из-за принятых ограничений доступной земли для продажи под жилищное строительство в Шанхае значительно меньше, чем в Нью-Йорке или даже в Токио, что является основной причиной растущих цен на недвижимость в этих городах. Фактически, если предложения по земельному фонду и общая площадь под строительство не будут увеличены, повышение расходов на местную инфраструктуру приведет к еще более высоким ценам на жилищную собственность.

Кажется правильным предположение, что население становится все более и более уверенным в рынке недвижимости. Недавнее увеличение спроса на жилье может отражать желание населения застраховать свои высокие сбережения от инфляции или, что более важно, мнение о том, что граждане должны получить жилье уже сейчас, особенно с учетом ограниченного предложения. Так или иначе, но теперь население убеждено, что инвестиции в жилье — относительно безопасный выбор при вложении капитала.

Если это так, то, вероятно, риск возникновения пузыря недвижимости в Китае преувеличен. Но это не означает, что в имущественном секторе КНР все в порядке. Если правительство игнорирует сигналы рынка, то несоответствие между спросом и предложением может вырасти, подрывая экономический рост в динамично развивающихся регионах, оставляя при этом регионы с низкими темпами роста экономики задавленными избыточной мощностью и убыточными активами.

© Project Syndicate, 2016.

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