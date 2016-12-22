Возвращение фискальной политики

профессор экономики в Бизнес­школе Стерна при Нью-­Йоркском университете Нуриэль РУБИНИ

После мирового финансового кризиса 2008 года на монетарную политику легло основное бремя поддержания совокупного спроса, стимулирования экономического роста и предотвращения дефляции в развитых странах.

Возможности фискальной политики, в свою очередь, были ограничены значительными размерами бюджетного дефицита и растущим госдолгом. Многие страны начали сокращать расходы бюджета, чтобы гарантировать устойчивый уровень госдолга. Спустя восемь лет пришло время передать эстафету.

Оказавшись единственным доступным механизмом стимулирования экономики, центральные банки были вынуждены прибегать ко все более нетрадиционным монетарным мерам. Они начали со снижения процентных ставок до нуля, затем ввели систему заявлений о намерениях (forward guidance), обязуясь сохранять учетные ставки на нуле в течение длительного времени.

Вскоре после этого центральные банки развитых стран запустили программу количественного смягчения (QE), скупая огромные объемы долгосрочных государственных облигаций ради снижения их доходности. Были также запущены программы кредитного смягчения, то есть скупка частных активов для снижения стоимости заимствований в частном секторе. В дальнейшем монетарные власти некоторых стран, в том числе Европейский центральный банк, Банк Японии и ряд других центральных банков Европы, ввели отрицательные процентные ставки.

Хотя эти меры способствовали повышению цен на активы, а также экономическому росту и одновременно предотвращению дефляции, их эффективность уже достигла предела. Более того, отрицательные учетные ставки, по всей видимости, негативно влияют на прибыльность банков, а значит, и на готовность банков предоставлять кредиты…

Несмотря на все эти меры, в большинстве стран они не позволили достичь поставленных целей. И если низкие темпы роста экономики сохранятся, монетарная политика вполне может остаться вообще без каких-­либо инструментов реагирования, особенно в условиях, когда восстановлению экономики одновременно препятствуют потенциальные угрозы — экономические, финансовые, политические или геополитические. Если по каким-либо причинам банки склоняются к снижению объемов кредитования частного сектора, тогда монетарные меры могут оказаться малоэффективными, неэффективными или даже контрпродуктивными.

В таком контексте фискальная политика становится единственным эффективным инструментом макроэкономической политики. Соответственно, на нее должна лечь большая степень ответственности за противодействие давлению сил рецессии. Нет необходимости ждать, когда у центральных банков иссякнет арсенал. Мы должны активировать фискальную политику прямо сейчас, причем по целому ряду причин.

Прежде всего, болезненное сокращение госрасходов помогло снизить размеры бюджетного дефицита и госдолга. Это означает, что у большинства развитых стран появилось фискальное пространство для стимулирования спроса.

Далее политика нулевых учетных ставок, проводимая центральными банками, а также фактическая монетизация долга с помощью программ QE позволят усилить влияние фискальных мер на совокупный спрос. Поскольку доходность долгосрочных гособлигаций находится на рекордно низком уровне, у правительств появляется возможность больше тратить и/или снижать налоги, а финансирование возникающего дефицита будет обходиться им очень дешево.

Наконец, большинство развитых стран нуждается в ремонте или замене разваливающейся инфраструктуры. Эта форма инвестиций имеет более высокую отдачу, чем гособлигации, особенно сегодня, когда доходность облигаций экстремально низкая. Государственная инфраструктура не просто повышает совокупный спрос, она еще и увеличивает совокупное предложение, поскольку способствует эффективности и производительности в частном секторе.

Хорошая новость в том, что развитые страны «Большой семерки» (G7), похоже, уже готовы начать (а где-то даже уже начали) полагаться на фискальные меры для стимулирования экономического роста, хотя и продолжают рассуждать о необходимости сокращения расходов.

Размер фискальных стимулов, вытекающих из этих пока нескоординированных действий стран G7, будет, видимо, очень скромным: в лучшем случае это 0,5 % ВВП дополнительных стимулов в год в течение нескольких лет. Это означает, что с большой вероят­ностью мы увидим новые стимулы, особенно в части расходов на государственную инфраструктуру. Тем не менее даже те меры, которые уже предпринимаются или планируются сегодня, стали важным шагом в правильном направлении.n

© Project Syndicate, 2016.

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