Продажи погрузчиков забуксовали

директор УП «Техновиза» Сергей СУВОРОВ

Спрос на складскую технику падает: сказывается общее замедление экономики, а также трудности в работе логистических операторов.



По данным таможенной статистики, в первом полугодии 2016 года ввоз в страну вилочных погрузчиков, электрических тележек для транспортировки палет и электрических штабелеров снизился еще примерно на 20 % к аналогичному периоду 2015-го.

В страну импортировано только 272 единицы техники, в том числе 149 электрических противовесных погрузчиков и штабелеров, 45 низкоподъемных тележек для транспортировки палет и комиссионеров, 78 вилочных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания. Если такие темпы поставок сохранятся до конца года, то общий годовой ввоз может составить не более 500 единиц техники. Заметим, в лучшие годы, когда строительство и оснащение складов шли довольно бурно, спрос был значительно больше. Например, в 2014 году объем рынка составил 1365 единиц техники.

Многие компании надеялись на то, что после прошлогоднего падения объемов продаж ситуация начнет постепенно восстанавливаться. К сожалению, падение рынка только уско­рилось.

В одной связке

Сергей СУВОРОВ: к сожалению, падение рынка только ускорилось.

Спрос на вилочные погрузчики и складскую технику находится в прямой зависимости от состояния национальной экономики, которая, в свою очередь, сильно зависима от положения основного торгового партнера — Российской Федерации. Что бы ни говорили политики, санкции Запада, снижение цен на нефть и девальвация российского рубля существенно тормозят экономическое развитие нашей восточной соседки. Вот и в первые шесть месяцев 2016 года в Беларуси продолжил сокращаться ВВП, падал экспорт.

Государственная программа развития логистической отрасли то ли исчерпала себя, то ли забуксовала. Если вплоть до 2015 года шло бурное строительство торгово-логистических цент­ров, то в прошлом году темпы явно замедлились, а в нынешнем наблюдается даже обратный процесс. Новые склады не открываются, а действующие логистические операторы столкнулись с существенным снижением спроса на свои услуги.

В первые шесть месяцев текущего года загрузка некоторых складов составляла лишь 50—70 % от проектной, так как многие компании сократили арендуемые площади. В результате на рынке сформировался избыток складской техники. Иногда клиенты (в основном субъекты ретейла и логистические операторы) обращаются к нам не за тем, чтобы купить новую технику, а чтобы продать часть имеющейся у них, и это еще не самое худшее.

Некоторые покупатели по тем или иным причинам не смогли рассчитаться по долговым обязательствам и были вынуждены вернуть технику лизинговым компаниям, которые, в свою очередь, предложили нам реализовать ее на местном рынке.

Очевидно, что потребность в технике есть, но отсутствие доступных кредитов затрудняет работу белорусских предприятий, им трудно обновлять или расширять парк. В таких условиях общей тенденцией стало стремление покупателей добиваться более длительных сроков оплаты поставленной техники.

Анализ ситуации показывает, что в первом полугодии нынешнего года по воле покупателей было отложено до лучших времен или вовсе отменено около половины запросов на приобретение грузоподъемной техники. Основная причина — отсутствие финансирования. Ее называли в основном представители производственных предприятий.

Таким образом, в первые шесть месяцев 2016 года наблюдается, с одной стороны, перенасыщение объектов логистической инфраструктуры грузоподъемной складской техникой, с другой — отсутствие у промышленных предприятий средств на обновление парка погрузчиков.

Телефонное право

До нас доходит информация и о запретах на покупку импортной грузоподъемной техники, доведенных до предприятий с государственной долей собственности. Такие запреты рассылают вышестоящие органы управления, они требуют приобретать отечественные погрузчики. Мы считаем подобные действия странными и безосновательными, ведь Беларусь не производит всей линейки грузоподъемной техники.

Удивляет и то, что чинов­ники обязывают государственные предприятия покупать отечественные погрузчики по ценам импортных моделей, притом что последние имеют гораздо более высокую производительность и экономичность в части расхода топлива. Кому это выгодно? Зачем создавать производство заведомо неконкурентоспособной продукции и, по сути, навязывать ее белорусским предприятиям?

Союз несбывшихся надежд. Гипотетически создание общего таможенного пространства в Евразийском экономическом союзе создает благоприятные условия для ввоза в Беларусь складской техники для последующей реализации ее в другие страны ЕАЭС. Такая схема работы могла бы поддержать специализированные торговые организации и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Однако реализовать схему на практике не позволяют различия национальных законодательств государств — участников союза.

Даже в условиях равных ввоз­ных таможенных пошлин во всех странах ЕАЭС ввозить технику через Беларусь выгоднее, так как в нашей стране ниже стоимость таможенного оформления (особенно в сравнении с Россией, где средняя ставка таможенного брокера по оформлению составляет 500 евро за фуру).

Продажи в РФ, конечно, интересны отечественным компаниям. Правда, продать российскому клиенту новый или б/у погрузчик довольно проблематично, даже если цена является конкурентоспособной. Если товар прошел таможенную очистку в Беларуси и перемещается в рамках ЕАЭС, сразу эксплуатировать его в России нельзя. Чтобы получить так называемый паспорт самоходной машины, сначала необходимо предоставить таможне соответствующий пакет документов. Процедура может занять до двух месяцев, поскольку таможенные органы делают запрос в Беларусь с целью проверить легальность ввоза.

В нынешнем году добавилась еще одна трудность: в России вступили в силу нормы законодательства, обязывающие импортеров уплачивать утилизационный сбор при ввозе вилочных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания. В нашем законодательстве такой нормы нет. Погрузчик, ввезенный через Беларусь и отгруженный в РФ, нуждается в дополнительном оформлении и уплате утилизационного сбора. Российские компании не хотят сталкиваться с дополнительными трудностями и полагают, что им проще купить технику у местного дилера, который уже уплатил все налоги.

Мысли оптимиста

В каждой негативной ситуации можно найти плюсы. Падение рынка неизбежно рождает отложенный спрос. Надеемся, что в 2017 году рынок все-таки пойдет в рост.

Можно выделить такой положительный фактор, как качест­венное улучшение ситуации на рынке труда. Ранее в отрасли наблюдался дефицит водителей погрузчиков и операторов складской техники. Логистические цент­ры буквально соревновались по зарплатам, чтобы заполучить опытных работников. Конечно, это негативно отражалось на стоимости и качестве услуг.

Сейчас в стремлении сократить издержки многие компании оптимизируют штат. Дефицит рабочих мест отбил у персонала желание бегать с места на место и мотивировал более качественно выполнять свои обязанности.

Общее снижение спроса на услуги логистических операторов заставляет их пересмотреть подходы к бизнесу. Свои действия должно подкорректировать и правительство, если оно желает сделать Беларусь реальным игроком на мировом рынке логистических услуг. Надеюсь, переосмысление условий хозяйствования в конечном счете пойдет на пользу отечественной логистической системе.