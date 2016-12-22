Вопросы перевозчиков и логистов

Алла Сороко

У игроков рынка транспортных и логистических услуг накопилось немало вопросов. Будет о чем поговорить на Белорусской транспортной неделе.

Директора компаний хотели бы понять, чего ждать от капризной конъюнктуры международных грузоперевозок. Период минимальных цен, пришедшийся на конец минувшего года, пройден относительно благополучно. По крайней мере, обошлось без громких банкротств. Разве что некоторым компаниям пришлось вернуть часть техники, взятой в лизинг или обремененной залогом банковского кредита.

Впрочем, пока неясно: пациент скорее жив, чем мертв, или наоборот… Компании выжили лишь благодаря тому, что радикально ужались в затратах, в том числе резко замедлили обновление подвижного состава. Так, за минувший год белорусские перевозчики приобрели лишь около 400 новых (до трех лет с даты выпуска) автотранспортных средств, что стало наихудшим показателем за последние шесть лет. Напомним, возраст техники — это не только вопрос экологии, безопасности передвижения и престижа компании, но и возможность рассчитывать на разрешения ЕКМТ на наиболее «кассовых» маршрутах.

Экономия коснулась и зарплат водителей, что поспособствовало их оттоку за рубеж. Стоит признать, благодаря профессионализму, ответственности и неприхотливости наших дальнобойщиков ценят в сопредельных странах. Между тем оголение кадрового потенциала не менее опасно для отрасли, нежели стареющий автопарк.

Понять перспективы хотели бы и провайдеры услуг складской логистики. В 2014—2015 годах белорусский рынок прирос почти на 300 тыс. кв. м современных складских площадей. До конца нынешнего года должно быть введено в эксплуатацию еще несколько крупных объектов. Предложение растет, а спрос падает.

Девелоперы с тревогой посматривают в сторону «Великого камня», в котором китайцы вот­вот введут в строй первую очередь складов общей площадью 50 тыс. кв. м. Многие сомневаются, что эти «квадраты» будут дожидаться, когда по­настоящему заработают резиденты индустриального парка. С высокой долей вероятности складские и логистические услуги «Великого камня» будут предложены на открытом рынке, после чего можно ожидать очередного обвала арендных ставок и цен на услуги.

Найти ответы на волнующие вопросы хотели бы и поставщики техники. Восстановления спроса ждут как производители, так и импортеры машин. В частности, поставщики складской техники надеются, что после двух лет падения их сегмент пойдет в рост в следующем году. Уже видны признаки формирования отложенного спроса; кроме того, для вводимых в эксплуатацию площадей потребуются новые погрузчики и электрические тележки.

Восстановление цен на нефть вывело экономику РФ из оцепенения. По крайней мере, многие компании отмечают оживление договорных отношений с российскими контрагентами. Вероятно, в ближайшие несколько месяцев мы увидим стабилизацию экономики стран ЕАЭС, а вслед за этим и транспортно­логистического сектора (некоторые называют его индикатором экономики). Конъюнктура дает передышку – самое время заняться предметным обсуждением и оценкой накопившихся проблем. Это поможет выжить при очередной волне спада.