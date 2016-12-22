Осеннее оживление фрахта

Светлана ДЕВЯТКОВА

Участники международного рынка автомобильных грузоперевозок нынешней осенью отмечают улучшение конъюнктуры. Худшее, возможно, уже позади, однако и надежда на устойчивый спрос невелика.

После прошлогоднего падения ставок на 25—30 % многие транспортные компании столкнулись с проблемой убыточности, а потому восстановление конъюнк­туры в текущем году буквально спасло их от разорения.

«Сейчас обстановка лучше, чем в прошлом году. Выше и спрос, и ставки. У перевозчиков появилось больше шансов свести концы с концами. Некоторый рост ставок мы почувствовали примерно в начале II квартала 2016 года», — комментирует динамику рынка директор ЗАО «Трафик Менеджер» Антон Клыга.

Летом, в период отпусков, потоки грузов традиционно «обмельчали», но с наступлением осени, по мере приближения новогодних праздников, спрос на транспортные услуги на международных маршрутах снова окреп. По мнению Антона Клыги, оживление связано с тем, что на постсоветском пространстве компании несколько оправились от экономического шока и перестали занимать выжидательную позицию: «Запасы всевозможных продуктов и материалов уже проедены и израсходованы. Это подталкивает производителей и посредников к активизации торговли».

Рентабельность работы на традиционном маршруте ЕС — Беларусь — Россия пока остается невысокой, а идеи о диверсификации географии перевозок не оставляют в покое ни чиновников, ни топ-менеджеров компаний. В нынешнем году многие отечественные перевозчики пробуют заниматься доставкой в/из стран Скандинавии, Балкан, Ирана, Турции, Туркменистана, Китая. Однако для большинства направление Европа — Россия остается основным источником доходов, и расставаться с традиционными заказчиками, разумеется, никто не спешит.

«Нам еще ни один клиент не сказал, что мы передумали, например, возить грузы из Голландии и теперь будем во-зить их из Китая. Были случаи, когда просили просчитать то или иное новое направление, но пока заказчики остались на старых позициях», — поделились наблюде­ниями специалисты транспортно-­экспедиционной компании «АДЛЕРГРУПП».

По мнению Антона Клыги, с «накатанных» маршрутов ушли только те, кто не успел обзавестись стабильными контрактами: «Бросились возить грузы на Балканы и в азиатские страны и тем самым уже успели несколько «обвалить» там ставки».

Длительный период безденежья довольно четко разделил стратегии, которыми пользуются участники рынка грузоперевозок. «Есть компании, нацеленные на экспансивный захват рынка. Они наращивают объемы без рентабельности, чтобы в долгосрочной перспективе получить прибыль. Другие компании, не дожидаясь лучших времен, стараются максимально оптимизировать затраты, возможно, осуществлять меньше грузоперевозок, но при этом с прибылью», — отмечает руководитель компании «Фабеас» Андрей Поддубский.

Осеннее оживление на рынке международных грузоперевозок стало долгожданным не только для отечественных компаний, но и для зарубежных конкурентов, а потому искать заказы легче не стало. «Со спросом на транспортные услуги усиливается и конкуренция, — констатирует менеджер по перевозкам ООО «Куттер» Кирилл Коваль. — На этом рынке появляются все новые игроки, найти груз стало намного сложнее».

«Трудно что-либо прогнозировать, говорить о перспективах на фоне санкций, торговых войн и военных конфликтов, — считают специалисты транспортно-­экспедиционной компании «АДЛЕРГРУПП». — Нынче время непредсказуемое, нестабильное. Совсем недавно нельзя было во­зить грузы из Турции в Россию. Теперь этот маршрут нормализуется. Однако ситуация на российском рынке в целом остается непростой: во всех основных секторах промышленности наблюдается замедление темпов производства, рынок перенасыщен товарами длительного пользования».

При отсутствии ясных рыночных ориентиров транспортным компаниям приходится сосредотачиваться на поиске заказов без возможности выстраивать четкие долгосрочные планы развития.