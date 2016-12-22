Паркуемся на Транспортной неделе

Наталья ЖДАНОВИЧ

Очередная Белорусская транспортная неделя, которая пройдет 4—6 октября в Минске, обещает быть насыщенной интересными мероприятиями.

Ожидается участие представителей 11 стран мира (Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Австрии, Франции, Швеции, Германии, Китая). В частности, экспонентами выставки «Транспорт и логистика — 2016» станут около 70 организаций из девяти стран. Среди них транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации морских портов и управления железных дорог.

Кроме индивидуальных стендов компаний, на выставке будут представлены национальный стенд Латвии, коллективный стенд порта Клайпеды и портовых компаний, стенд Украинских железных дорог.

В рамках Белорусской транспортной недели запланированы двусторонние встречи руководства Минтранса Беларуси с представителями родственных министерств из Литвы, Латвии и Польши.

Деловая программа Транспортной недели включает конференции, семинары и круглые столы, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения в области транспорта и логистики.

Так, 4 октября пройдет конференция «Роль Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в развитии Белорусской транспортно-логистической системы». С докладом о перспективах развития проекта «Экономический пояс Шелкового пути» выступят представители МИД. О развитии транспортно-логистических услуг Белорусской железной дороги в контексте Шелкового пути расскажет начальник БЖД Владимир Морозов. Министр сообщений Латвийской Респуб­лики Улдис Аугулис выступит с докладом о возможном подключении инфраструктуры «Великого камня» к обслуживанию грузопотоков Балтийского моря.

На 5 октября намечена конференция «Состояние и перспективы развития пассажирских перевозок в Республике Беларусь». На ней будут подняты вопросы государственно-частного партнерства в развитии общественного транспорта белорусских регионов. Участникам конференции расскажут о тенденциях в организации транспортного обслуживания населения на основе опыта Литвы и Латвии. Выступающие поделятся и международным опытом регулирования перевозок автомобилями-такси.

В профессиональном кругу также будут обсуждаться подготовка кадров для транспортной и логистической отраслей, совершенствование цепочек поставок при грузоперевозках, обеспечение безопасности движения и другие темы.