Паркуемся на Транспортной неделе

Четверг
22 декабря 2016
20:48
№ 376 (1219)
1-7 октября 2016 года
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
37 (1219) 1-7 октября 2016 г.
Очередная Белорусская транспортная неделя, которая пройдет 4—6 октября в Минске, обещает быть насыщенной интересными мероприятиями.
Ожидается участие представителей 11 стран мира (Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Австрии, Франции, Швеции, Германии, Китая). В частности, экспонентами выставки «Транспорт и логистика — 2016» станут около 70 организаций из девяти стран. Среди них транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации морских портов и управления железных дорог.
Кроме индивидуальных стендов компаний, на выставке будут представлены национальный стенд Латвии, коллективный стенд порта Клайпеды и портовых компаний, стенд Украинских железных дорог.
В рамках Белорусской транспортной недели запланированы двусторонние встречи руководства Минтранса Беларуси с представителями родственных министерств из Литвы, Латвии и Польши.
Деловая программа Транспортной недели включает конференции, семинары и круглые столы, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения в области транспорта и логистики.
Так, 4 октября пройдет конференция «Роль Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в развитии Белорусской транспортно-логистической системы». С докладом о перспективах развития проекта «Экономический пояс Шелкового пути» выступят представители МИД. О развитии транспортно-логистических услуг Белорусской железной дороги в контексте Шелкового пути расскажет начальник БЖД Владимир Морозов. Министр сообщений Латвийской Республики Улдис Аугулис выступит с докладом о возможном подключении инфраструктуры «Великого камня» к обслуживанию грузопотоков Балтийского моря.
На 5 октября намечена конференция «Состояние и перспективы развития пассажирских перевозок в Республике Беларусь». На ней будут подняты вопросы государственно-частного партнерства в развитии общественного транспорта белорусских регионов. Участникам конференции расскажут о тенденциях в организации транспортного обслуживания населения на основе опыта Литвы и Латвии. Выступающие поделятся и международным опытом регулирования перевозок автомобилями-такси.В профессиональном кругу также будут обсуждаться подготовка кадров для транспортной и логистической отраслей, совершенствование цепочек поставок при грузоперевозках, обеспечение безопасности движения и другие темы.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения