Допуск к баранке

Вячеслав МИЛЬЯНЕНКО

Беларусь предъявляет к водителям­-международникам более жесткие требования, чем государства­соседи. Отчасти это приводит к оттоку кадров из страны, впрочем, не будем драматизировать ситуацию.

На большинстве предприятий международного автотранспорта выпускники с водительским удостоверением категории С не востребованы, так как в автопарке перевозчиков представлены в основном автомобили, управление которыми требует категории Е.

Законодательное ограничение осаживает молодых специалистов на полном ходу: международные автоперевозки грузов могут выполняться водителями не моложе 21 года с общим стажем работы в качестве водителя составов транспортных средств категорий BE, CE не менее двух лет. Это требование п. 337 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совмина от 30 июня 2008 года № 970.

Прежде чем сесть за руль международной фуры, водитель должен не менее двух лет «откатать» по внутриреспубликанским маршрутам.

Прежде чем сесть за руль международной фуры, молодой человек должен минимум два года «откатать» по внутрирес­публиканским маршрутам. У многих наших соседей подобных ограничений нет, что может подтолкнуть некоторых юных водителей к трудоустройству за рубежом. Там, говорят, и заработок повыше… К тому же общерес­публиканский банк вакансий не балует большим количеством подходящих для них свободных рабочих мест.

Свет в конце трассы

Не будем спешить с выводами. Беларусь первой из постсоветских стран с 2011 года наладила на системной основе подготовку водителей-международников. Результатом сотрудничества ассоциации «БАМАП», Минобразования и Минтруда стало появление в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» специализации «водитель автомобиля (международные перевозки)». Разработан образовательный стандарт, в системе профтехобразования начата подготовка водителей-международников за счет бюджета.

Сейчас обучением этой профессии занимаются десять колледжей и лицеев во всех регионах страны. В нынешнем году зачислено 357 абитуриентов, из них 195 — на базе 11 классов и 162 — на базе 9 классов. Спрос со стороны абитуриентов есть, проходные баллы — высокие…

По мнению председателя «БАМАП» Николая Борового, удержать в стране молодых выпускников-водителей поможет расширенное партнерство учреждений образования с организациями, работающими, в том числе, на внутреннем рынке.

В Брестской области так работает, например, СП ОАО «Веставто», шесть автомобилей которого задействовано на перевозках по Беларуси. На этих машинах и проходят стажировку «новобранцы». В дальнейшем молодых людей переводят в автоколонну, которая занимается международными перевозками и в которой сначала они работают под присмотром опытных водителей, поделилась опытом замдиректора предприятия Татьяна Тарасевич.

Благоприятной в этом вопросе выглядит ситуация в Могилевской области. Там среди базовых организаций, опекающих местный колледж, наряду с «чистокровными» международниками немало и грузовых автопарков, работающих на республиканских маршрутах.

Две профессии

Повысить шанс молодых людей на трудоустройство и удержать их в белорусских транспортных организациях призвана подготовка кадров сразу по двум совмещенным специальностям. В большинстве случаев «второй половинкой» становится слесарь по ремонту автомобилей.

Есть и другие варианты. Например, в Узденском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее водительский профиль на базе 9 классов совмещен со специальностью «технология сварочных работ, эксплуатация и ремонт автомобилей». Присваивается соответствующая квалификация.

Многие выпускники трудо­устраиваются по второй специальности, но вернутся ли они к тому, ради чего их, собственно, готовили, станут ли водителями-международниками? «В этом вопросе многое зависит от перевозчика, который вводит ученика, а затем выпускника в профессиональный мир», — уверен Дмитрий Чурлович, директор СЗАО «Бел­Фрост» — базового предприятия для Смолевичского государственного аграрно-технического профессионального лицея.

По мнению Дмитрия Чурловича, важно поддержать в молодых людях заинтересованность в обретении выбранной профессии, максимально расширить их представление о работе и о месте в системе международных автоперевозок. Чтобы снизить вероятность прихода в профессию случайных людей, на своей базе предприятие регулярно проводит открытые уроки и встречи, во время которых учащиеся могут ознакомиться с образцами современной техники и особенностями ее эксплуатации. К слову, на «БелФросте» вынашивают планы по утверждению дополнительного поощрения для лучших учащихся курса.

С оглядкой на зарубежье

Что делать с теми, кто посматривает на тягачи с иностранными номерами, кого манит заработок в компаниях соседних стран? Очевидно, что среди выпускников есть и такие ребята.

Как подметила Татьяна Тарасевич, в Польше и странах Балтии оплата труда действительно может быть выше, но условия заметно отличаются от белорусских. Фактически трудоустройство за границей будет означать переход на вахтовый метод, так как зачастую маршруты следования зарубежных перевозчиков не проходят по территории Беларуси. Многих молодых водителей, особенно тех, кто успел обзавестись семьей, воспитывает маленьких детей, такие условия не устраивают. Поэтому они осознанно выбирают Беларусь даже при несколько меньшем заработке.

Директор брестской транспортной компании «Алвест» Александр Карпук считает, что требования нашего законодательства к водителям-международникам адекватно готовят отрасль к предстоящим изменениям на международном уровне. В позиции авторитетных организаций, например Международного союза автомобильного транспорта, а также в проектах документов, которые в обозримой перспективе будут регулировать доступ на рынок международных грузоперевозок, явно просматривается ужесточение требований к подготовке водителей. Так, в 2018 году вступят в силу соответствующие изменения Хартии качества международных грузовых автомобильных перевозок в рамках многосторонней квоты Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Осталось чуть больше года…

Пока же участники рынка надеются на предметное обсуждение темы в рамках предстоящей Транспортной недели: 5 октября пройдет круглый стол «Кадровый потенциал транспортного комп­лекса и логистической системы республики: состояние, проблемы и пути их решения».n