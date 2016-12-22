Стресс для бизнеса

директор и сопредседатель БСПН имени профессора М. С. Кунявского Жанна ТАРАСЕВИЧ

Определяя правильные цели развития деловой инициативы, государство забывает создавать стимулы для их достижения.

Продолжается обсуждение двух очень важных и интересных для бизнеса документов: изменений и дополнений в Налоговый кодекс и проекта бюджета на будущий год. Многие эксперты уже оценили планы и прогнозы, заложенные в них, как реальные.

Однако нет никаких сомнений в том, что это стрессовый вариант для бизнеса. Предлагаю вспомнить один прогнозный документ, одобренный Всебелорусским народным собранием и уже принятый, — Программу социально-экономического развития на 2016—2020 годы. В ней закреплены многие направления и задачи, которые мы хотим решить. В частности, запланированы раскрепощение деловой инициативы, стимулирование экспорта, развитие инновационного предпринимательства и создание новых, эффективных рабочих мест. Так вот, если мы посмотрим на нормы Налогового кодекса сквозь призму этих основных задач, то обнаружим, что никаких стимулирующих мер для их решения не предусмотрено. Иными словами, цели обозначены, а стимулов для их достижения нет.

Да, ставки налогов не изменились. Несомненно, это хорошо, но явно недостаточно, если мы хотим что-либо изменить, придать динамику определенным направлениям. Логично было бы направить на стимулирование профицит, который предусмотрен проектом бюджета, но нет: он пойдет на погашение долгов.

Средства, предусмотренные в государственных программах на поддержку бизнеса, которыми располагает Банк развития, тоже невелики. Да и как их получить, тоже не совсем понятно. Как показывает практика, финансирование предпринимательства осуществляется по остаточному принципу.

Неприятной новеллой в Налоговом кодексе для некоторых бизнесов станет сокращение льгот. Разработчики сделали ревизию льгот по НДС, налогу на прибыль, касательно применения упрощенной системы налогообложения и даже по подоходному налогу.

В пояснительной записке к проекту бюджета ее авторы с удовлетворением констатировали, что в следующем году финансирование социальных программ увеличится, больше средств будет направлено на образование и здравоохранение.

Это, конечно, хорошо. Плохо другое: правительство не связывает будущее отраслей с увеличением внебюджетного финансирования, например со стороны частного бизнеса, который тоже мог бы активнее идти в эту сферу. Образование и здравоохранение — это те направления, на которые при создании определенных условий и механизмов могли бы пойти и деньги населения. Увы, мы только собираем и распределяем налоги, забывая об их стимулирующей функции.

Не думаю, что решение в отношении налогообложения агроусадеб и ремесленников своевременное. Напомню, предлагается позволить местным властям увеличивать в четыре раза ставку сборов для этих субъектов. Возможно, те, кто уже успел «раскрутиться» и сделать бизнес из своего хобби, пострадают не так сильно, но как быть тем, кто только начинает и у кого еще нет ничего, кроме идеи? Люди пострадают, а бюджет получит копейки, которые он даже не заметит.

Думаю, стоит взять на вооружение опыт нашего ближайшего союзника — России, которая сейчас обсуждает возможность освобождения самозанятого населения от любых налогов на два года. Речь идет о людях, которые создали для себя рабочие места сами и не имеют наемных сотрудников.

Не будет способствовать развитию бизнеса и общеэкономическая ситуация: прогнозные документы не обещают улучшения благосостояния отечественного потребителя. Нет пока и планов по снижению тарифов на энергоресурсы для коммерческих предприятий. В общем, несмотря на сохранение налоговой нагрузки на прежнем уровне, в следующем году реальному сектору легче не станет.