Не ОПЕКом единым…

эксперт­аналитик компании TeleTrade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА

Решение стран ОПЕК сократить объемы добычи нефти можно считать историческим, но, чтобы оно повлияло на рынки, нужно дождаться хотя бы его письменного закрепления.

В то, что ОПЕК действительно примет меры, никто особо не верил, однако на этот раз картелю удалось удивить рынки. На встрече в Алжире члены ОПЕК договорились не просто заморозить, но даже сократить объемы добычи. Рынок черного золота давно страдает от избыточного предложения, поэтому принятое решение благоприятно отразилось на котировках: нефть марки Brent подорожала с 46,5 до 49,5 доллара за баррель, или почти на 6 %. Позже цена снизилась до 48,8 доллара, но все равно это значительно больше, чем накануне.

По сообщениям информагентств, добыча нефти ОПЕК будет ограничена суточным объемом в 32,5 млн баррелей (сейчас добывается 33,24 млн баррелей). При этом для каждой страны, входящей в картель, будет установлена персональная квота. Согласно предварительной информации, Саудовская Аравия снизит добычу на 442 тыс. баррелей, Ирак и ОАЭ — соответственно на 135 тыс. и 155 тыс. Ливии, Нигерии и Ирану сокращать объемы не придется.

Решение, конечно, историческое, правда, пока не совсем понятно, как оно будет реализовано на практике. Конкретный уровень добычи для каждой страны-участницы будет согласовываться в ноябре, тогда же картель предложит другим государствам присоединиться к своей инициативе.

Соглашение еще не подписано, фактически это просто слова, так что говорить о реальных мерах пока преждевременно. К тому же квота на добычу нефти странами ОПЕК введена давно. С 2011 года она составляет 30 млн баррелей в сутки. Как видим, это совсем не помешало картелю добывать на 10 % больше. Следовательно, возникают вопросы: будут ли достигнутые договоренности соблюдаться на практике? кто за этим будет следить? каковы санкции для нарушителей? Вопросов пока больше, чем ответов.

Также нужно понимать, что не все зависит от ОПЕК. На долю картеля приходится около 35 % мировой добычи и половина экспорта, но ведь есть и другая половина, действия которой тоже влияют на цены. Кроме того, нужно учитывать динамику не только предложения, но и спроса на черное золото, зависящего от совершенно других государств. Так что вряд ли решение ОПЕК станет панацеей от дешевой нефти. Скорее всего, в ближайшее время черное золото продолжит балансировать в диапазоне 45—50 долларов за баррель.

Интересно, что на фоне этих новостей российский рубль укрепился примерно на 1 %. Благодаря умелым действиям Центробанка и высокому спросу на российские финансовые инструменты со стороны иностранных инвесторов валюта РФ уже давно демонстрирует признаки снижения нефтезависимости. Так что никаких чудес на соседнем валютном рынке не случилось. Не случится и на белорусском: на торгах 29 сентября доллар снизился на 0,5 %, а российский рубль окреп на 0,8 %. Трудно назвать такую динамику впечатляющей.

Сейчас решение ОПЕК — это благие намерения, а позитив на нефтяном рынке может оказаться временным. Необходимо, чтобы соглашение было подписано, а установленные ограничения соблюдались, тогда и можно будет вести речь о реальных мерах, но даже это не панацея. Не ОПЕКом единым жив рынок черного золота.