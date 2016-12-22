На реформы спроса нет

эксперт по экономике Либерального клуба Антон БОЛТОЧКО

Правительство не сформулировало никакой стратегии развития на перспективу потому, что ситуация в экономике еще не патовая, да и общественность не жаждет изменений. Только вот стоит ли ждать, пока необходимость реформ почувствует рядовой обыватель?

На минувшей неделе президент провел долгожданное совещание с правительством по итогам работы экономики за истекшие месяцы 2016 года. На нем обсуждались и планы на ближайшую перспективу — проекты бюджета и денежно-кредитной политики на следующий год.

Как и по итогам полугодия, никакой «серьезной оценки» и кардинальных решений не последовало, хотя хвастаться было нечем и тогда, и сейчас. А ведь еще в апреле, рассматривая итоги работы экономики за I квартал текущего года, Александр Лукашенко предупреждал, что «при отсутствии положительной динамики и результатов» будет принимать «кадровые решения».

В принципе, положительную динамику в экономических показателях найти можно. Так, заметно уменьшились колебания курса национальной валюты, замедлились темпы инфляции, сокращения валового внутреннего продукта и т. п. Однако концептуально эти успехи не меняют общую ситуацию в экономике, которая уже почти два года находится в состоянии рецессии, а доходы населения в реальном выражении все еще в красной зоне. При этом потенциальных источников роста ВВП в ближайшей перспективе не видно.

Думаю, и министры, и губернаторы, и другие представители власти прекрасно это понимают. Правда, они помнят и грозное предупреждение «о возможных кадровых решениях», поэтому не скупятся на обещания: вполне вероятно, что выполнять план по росту ВВП в 101,7 % в 2017 году будут вовсе не они. Может, именно поэтому у президента сложилось впечатление, что «вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий развития, то есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема»?

Если внимательно проанализировать все шаги экономических властей за прошедшие месяцы нынешнего года, то в принятых решениях очень трудно найти некую единую концепцию. Каждое министерство, каждое ведомство озабочено решением своих текущих проблем и задач, что не оставляет времени для стратегических решений. В результате создается впечатление, что общей стратегии нет вовсе.

Едва ли можно назвать стратегическим документом программу социально-экономического развития Беларуси на нынешнюю пятилетку. Думаю, она не отвечает на важные для нашей страны вопросы «Какую экономическую систему мы строим?» и, главное, «Как мы будем это делать?»

Вдобавок уже мало кто верит в реалистичность планов, заложенных в очередную пятилетку. Основные показатели изначально были слишком завышены, а значит, невыполнимы. Это подобно первоначальному плану построить девятиэтажное здание, а потом, пересчитав кирпичи, понять: максимум пятиэтажное и без каких-либо излишеств.

Общество также не стимулирует принимать решения. Возможно, президент был прав, когда на Всебелорусском народном собрании сказал, что наше общество не готово к радикальным изменениям в экономике. Вероятно, поэтому власти и не формируют соответствующую повестку дня. Как ни старайся, невозможно уловить никакие сигналы о том, что белорусы испытывают острую необходимость в переменах.

Дефицита товаров нет, пока заработная плата выплачивается вовремя и т. п. Ситуация явно не напоминает последние годы существования СССР или нынешнее экономическое положение в Венесуэле. При этом можно быть уверенным в том, что, если бы ситуация резко ухудшилась, власти действовали бы незамедлительно и довольно радикально.

Есть повод задуматься, нужно ли доводить ситуацию до такого состояния, когда у граждан появится спрос на реформы? Или властям имеет смысл предвосхитить события и самим представить на суд общественности архитектуру обновленной экономической системы страны? За нас этого никто не сделает: ни МВФ, ни Всемирный банк, ни Россия, ни Китай.