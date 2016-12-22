Футбол сделают профессиональным

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Вероятная реформа чемпионата Беларуси — самая обсуждаемая тема последних дней. Принимаемые решения могут серьезно повлиять на взаимоотношения спорта и бизнеса.
На протяжении всей своей истории национальное первенство проводится Белорусской федерацией футбола (АБФФ). Именно эта структура определяет правила проведения турнира, а также берет на себя все организационные расходы. Однако в большинстве стран такой подход считается устаревшим.
Принимаемые федерацией решения часто не устраивают клубы. Поэтому в процессе эволюции начали появляться так называемые премьер-лиги или профессиональные футбольные лиги (ПФЛ). Это отдельные структуры, которые находятся под управлением клубов и занимаются организацией и проведением национального первенства.
Главное преимущество такого подхода в том, что он создает предпосылки для развития лиги. Поскольку проведением чемпионата занимаются непосредственно клубы, повышается их заинтересованность в коммерциализации турнира и увеличении его доходов.
Конечно, без желания самих клубов создание премьер-лиги было бы формальностью. Поэтому отрадно, что идея реформы была не навязана сверху, а инициирована снизу. Еще в начале сентября БАТЭ, минское и брестское «Динамо», «Шахтер» и «Крумкачы» провели рабочую встречу по вопросам создания ПФЛ. Вчера же, 30 сентября, состоялось совещание с участием всех заинтересованных сторон. На нем была сформирована рабочая группа по вопросам создания ПФЛ во главе с Анатолием Капским, председателем правления БАТЭ. В нее вошли 18 представителей клубов и 3 представителя АБФФ.
Само по себе создание премьер-лиги ничего не дает. В худшем случае изменятся только название и некоторые юридические нормы. Однако в случае реальной заинтересованности клубов ПФЛ может спровоцировать серьезный скачок в развитии главного турнира белорусского футбола.
В новом формате клубы сами определяют правила игры. Раньше некоторые решения принимались непрозрачно. Например, это касается нашумевшей истории с трехнедельным перерывом в июле, который был установлен в интересах четырех (из шестнадцати!) клубов, выступавших на квалификационных стадиях еврокубков. В случае создания ПФЛ подобные шаги будут утверждаться не сверху, а после дискуссий с участием всех представителей лиги.
Кроме того, у новой структуры будут четкие коммерческие задачи. Если сотрудникам АБФФ, отвечающим за маркетинг, приходится распыляться на многие направления (от высшей лиги до массового футбола), то у маркетологов ПФЛ будет только одно поле для деятельности — коммерциализация своего турнира.
В целом же грамотное создание отдельной структуры, занимающейся проведением национального чемпионата, благотворно скажется на взаимоотношениях белорусского футбола и бизнеса. Другое дело, что просто так деньги в лигу в любом случае не потекут.На фоне кризиса и сокращения расходов функционерам новой структуры предстоит кропотливая работа по продаже своего продукта. Удастся ли заинтересовать потенциальных покупателей, зависит от множества факторов. Впрочем, так или иначе, создание ПФЛ — большое дело. Весьма вероятно, что этот шаг повысит привлекательность нашего футбола как среди болельщиков, так и в деловой среде.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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