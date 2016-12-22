Популярность без аншлагов

Антон РОГАЧ

Участие хоккейного «Динамо» в КХЛ: удача или просчет? Споры об этом звучат все громче.

ХК «Динамо-Минск» — безоговорочно самый популярный клуб нашей страны. С сезона-2010/11 средняя посещаемость домашних матчей «зубров» ни разу не опускалась ниже отметки в 10 тыс. человек. Подобный показатель недостижим для других отечественных команд: у лучшего футбольного клуба Беларуси БАТЭ он составляет около 5,5 тыс. человек.

Заполненные трибуны — важный показатель успешности спортивного клуба.

Большой интерес к проекту «Белорусский клуб в КХЛ» — важный аргумент в пользу участия «Динамо» в этой международной лиге. Конечно, главная цель — быть базовым клубом для сборной и способствовать росту игроков. Правда, это получается с переменным успехом: в сентябре сборная Беларуси второй раз подряд уступила путевку на Олимпиаду словенцам (которые об участии в этой самой КХЛ даже не задумываются).

Несмотря на хорошую по меркам нашего спорта посещаемость, следует признать, что участие

«Динамо» в КХЛ весьма затратно: оно обходится стране в 18—23 млн долларов в год. Эта цифра сопоставима с суммарным бюджетом всех 16 команд футбольного чемпионата Беларуси! Компенсирует ли популярность ХК «Динамо-Минск» столь высокие издержки? Не будем забывать, что львиная доля бюджета команды обеспечивается за счет средств госкомпаний.

Почему трибуны не заполняются?

Последний аншлаг у столичного клуба был полтора года назад — 5 марта 2015 года. С проблемой упавшей посещаемости «Динамо» столкнулось в прошлом сезоне, когда среднее значение этого показателя снизилось до 11 445 человек против 14 120 годом ранее. Еще по ходу сезона пресс-служба клуба заявила, что так и прогнозировалось. Как объяснялось, причины ухода болельщиков кроются в том, что множество игр проводилось по понедельникам, а домашние серии были слишком длинными, из-за чего аудитория якобы размывается.

Однако ситуация с падением посещаемости может быть куда серьезнее, чем просто временный спад. «Динамо» выступает в КХЛ уже девятый год кряду, и многие факты указывают на то, что аудитория постепенно утрачивает интерес к проекту.

Если взглянуть на диаграмму, то можно увидеть, как изменялась посещаемость домашних матчей белорусского клуба на протяжении восьми последних лет. Первые два сезона минчане играли преимущественно в маленьком Дворце спорта. После переезда на «Минск-Арену» команда начала собирать аншлаги, однако стабильно высокая посещаемость установилась лишь в четвертом сезоне. Затем было два явных спада: в чемпио­нате-2013/14 (из-за того что «Динамо» безнадежно занимало последнее место) и в минувшем сезоне.

По большому счету печальную закономерность можно было заметить еще два года назад. В истории «Динамо» были две по-настоящему успешные «регулярки» — в сезонах-2011/12 и 2014/15, когда команда уверенно выходила в плей-офф. На первый взгляд, тогда фиксировалась примерно одинаковая посещаемость, но некоторые факты указывают на то, что во втором из них интерес несколько снизился. По крайней мере, ажиотажного спроса на билеты не было: если квитки на большинство матчей и заканчивались, то лишь накануне каждого поединка.

Тремя годами ранее все было по-другому. Так, на предновогодние матчи с «Витязем» и СКА в декабре 2011 года все билеты были проданы за две-три недели. Аншлаг на заключительном матче регулярного первенства против «Трактора» в феврале 2012-го был обеспечен едва ли не за месяц, то есть спрос был куда выше. Можно смело утверждать, что, если бы «Минск-Арена» была рассчитана на 20 тыс. мест, то разница в посещаемости между двумя сезонами была бы весьма ощутимой.

Тенденция сохраняется

Если вернуться к чемпионату-2015/16, в котором «Динамо» хоть и сбавило обороты, но практически до последнего не теряло надежды на попадание в плей-офф, то ситуация выглядит тревожно. По средней посещаемости откат случился примерно к уровню сезона-2013/14, когда «зубры» без вариантов шли последними. Если команда так популярна, то почему в ситуации, когда ей нужна наибольшая поддержка, болельщики не заполняют стадион?

Не добавляет оптимизма и нынешнее первенство, начавшееся в сентябре. Несмотря на неплохой старт минчан, ни одна игра домашней серии не собрала аншлагов. Более того, на матч-открытие было продано почти на полторы тысячи билетов меньше, чем годом ранее (в обоих поединках соперником было рижское «Динамо»). На ближайший домашний матч с «Локомотивом» 4 октября остается много свободных мест даже в центральных секторах, хотя накануне «зубры» завершили успешную для себя выездную серию, обыграв такие звездные команды, как московское «Динамо» и «Ак Барс». И это при новой билетной программе, стимулирующей покупать квитки заранее!

У любого объекта спроса есть свой жизненный цикл, который состоит из нескольких стадий: внедрение, рост, зрелость и спад. Последняя характеризуется интенсивным падением уровня продаж и прибыли. «Динамо» давно не хвастается коммерческими успехами. На протяжении уже довольно длительного времени проект не вызывает ажиотажа: участие в КХЛ стало обыденностью. Деятельность в интересах национальной сборной тоже нередко подвергается критике.

Пожалуй, целесообразность содержания столь дорогого клуба в затратной лиге не зря вызывает вопросы у многих экспертов.