Битва роботов за покупателя

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Выход нового мессенджера Google Allo означает очередной виток борьбы за будущее онлайнторговли. Последствия могут быть глобальными.
Количество мессенджеров на рынке исчисляется десятками. Казалось бы, что изменит появление еще одного такого приложения, тем более что у Google уже есть подобные продукты? Дело в том, что поисковая корпорация вступила в конкурентную борьбу с сетью Facebook. Одна из главных особенностей Allo — интеллектуальные чат-боты, которые являются свежей тенденцией развития интернет-торговли. Сеть Facebook запустила подобный сервис в своем мессенджере несколько месяцев назад.
Одним из отличительных свойств современной онлайн-торговли стало исключение из нее продавца, взаимодействующего с потенциальным покупателем напрямую. В традиционной модели общение с клиентом, зашедшим в интернет-магазин с помощью браузера или открывшим мобильное приложение, одностороннее. Продавец вынужден действовать косвенными методами: старается предугадать поведение, оптимизирует интерфейс лендингов. Непосредственное общение, способное подтолкнуть покупателя к приобретению товара, то есть работа, которую в обычном магазине выполняет продавец-консультант, затруднительно.
Да, на сайтах есть формы онлайн-консультирования, однако не каждый пользователь кликает по ним, да и не всякий бизнес сможет обеспечить постоянный режим работы консультанта. Чат-боты — роботы для общения с клиентами в онлайне — как раз и решают эту задачу.
Такие решения известны давно, но применялись в основном для развлечения. Новое поколение роботов существенно отличается от предыдущего: они имеют четкую ориентацию на решение бизнес-задач. Есть множество развлекательных и обучающих ботов, однако никто из разработчиков не скрывает, что главная цель — торговля.
Для построения сервисов предлагается использовать готовые платформы, разработанные крупными корпорациями и позволяющие задействовать элементы искусственного интеллекта, обрабатывать большие массивы данных. В результате технический уровень чат-ботов значительно возрастает, даже если их разработкой занимается мелкая фирма или один программист.
Именно создание таких платформ и возникающую между ними конкуренцию мы сейчас и наблюдаем. Единой средой для чат-ботов становятся мессенджеры — один из самых популярных классов приложений, установленных на каждом мобильном гаджете.
Мессенджер как средство онлайновой торговли очень удобен. С точки зрения потребителя он упрощает и ускоряет коммуникацию. Весь процесс покупки происходит непосредственно в мессенджере. Нет необходимости в установке и запуске других приложений, в поиске дополнительной информации в Сети.
Онлайн-продавцу необходимо устранение любых преград, мешающих общению с клиентом. Если раньше каждый магазин заказывал свое приложение для работы с мобильными клиентами, то сейчас предлагается переехать на единую платформу, использовать «одно окно». Это означает сокращение расходов и снижение порога вхождения в новую технологию.
Не стоит забывать и о масштабах, предлагаемых разработчиками платформ. Facebook Messenger, в котором появились первые боты нового поколения, — это миллиардная глобальная аудитория. Facebook планомерно развивает свою платформу, доступны инструменты разработки. Совсем недавно роботы научились принимать онлайновые платежи. Это серьезный шаг, ведь теперь весь цикл общения с клиентом может быть полностью автоматизирован.
Остальные пока находятся в положении догоняющих. Сможет ли Google «раскрутить» новый мессенджер на насыщенном рынке — большой вопрос. Для успеха не хватит даже миллионов активных пользователей — нужны миллиарды.
Однажды корпорация Google уже проиграла Facebook, когда социальная сеть Google+, даже будучи технически более совершенной, так и не смогла приблизиться к Facebook по популярности. Это произошло во многом потому, что Google+ чуть-чуть опоздала с выходом на рынок.
Эксперименты с самообучающимися чат-ботами проводит и корпорация Microsoft, равно как и десятки фирм поменьше. Нельзя сказать, что будущее продающих роботов безоблачно: хватает проблем и просто некачественно сделанных ботов. Тем не менее гонка технологий только наращивает обороты.Белорусы довольно быстро реагируют на глобальные тенденции. Продвижение и реклама в соцсетях активно используются нашими фирмами. Сколько времени понадобится, чтобы распробовать новую технологию торговых чат-ботов? Вряд ли много: соответствующие предложения от отечественных разработчиков уже представлены на рынке.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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