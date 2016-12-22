Битва роботов за покупателя

Алексей КУТОВЕНКО

Выход нового мессенджера Google Allo означает очередной виток борьбы за будущее онлайн­торговли. Последствия могут быть глобальными.

Количество мессенджеров на рынке исчисляется десятками. Казалось бы, что изменит появление еще одного такого приложения, тем более что у Google уже есть подобные продукты? Дело в том, что поисковая корпорация вступила в конкурентную борьбу с сетью Facebook. Одна из главных особенностей Allo — интеллектуальные чат-боты, которые являются свежей тенденцией развития интернет-торговли. Сеть Facebook запустила подобный сервис в своем мессенджере несколько месяцев назад.

Искусственный интеллект уже умеет склонять к покупкам.

Одним из отличительных свойств современной онлайн-торговли стало исключение из нее продавца, взаимодействующего с потенциальным покупателем напрямую. В традиционной модели общение с клиентом, зашедшим в интернет-магазин с помощью браузера или открывшим мобильное приложение, одностороннее. Продавец вынужден действовать косвенными методами: старается предугадать поведение, оптимизирует интерфейс лендингов. Непосредственное общение, способное подтолкнуть покупателя к приобретению товара, то есть работа, которую в обычном магазине выполняет продавец-консультант, затруднительно.

Да, на сайтах есть формы онлайн-консультирования, однако не каждый пользователь кликает по ним, да и не всякий бизнес сможет обеспечить постоянный режим работы консультанта. Чат-боты — роботы для общения с клиентами в онлайне — как раз и решают эту задачу.

Такие решения известны давно, но применялись в основном для развлечения. Новое поколение роботов существенно отличается от предыдущего: они имеют четкую ориентацию на решение бизнес-задач. Есть множество развлекательных и обучающих ботов, однако никто из разработчиков не скрывает, что главная цель — торговля.

Для построения сервисов предлагается использовать готовые платформы, разработанные крупными корпорациями и позволяющие задействовать элементы искусственного интеллекта, обрабатывать большие массивы данных. В результате технический уровень чат-ботов значительно возрастает, даже если их разработкой занимается мелкая фирма или один программист.

Именно создание таких платформ и возникающую между ними конкуренцию мы сейчас и наблюдаем. Единой средой для чат-ботов становятся мессенджеры — один из самых популярных классов приложений, установленных на каждом мобильном гаджете.

Мессенджер как средство онлайновой торговли очень удобен. С точки зрения потребителя он упрощает и ускоряет коммуникацию. Весь процесс покупки происходит непосредственно в мессенджере. Нет необходимости в установке и запуске других приложений, в поиске дополнительной информации в Сети.

Онлайн-продавцу необходимо устранение любых преград, мешающих общению с клиентом. Если раньше каждый магазин заказывал свое приложение для работы с мобильными клиентами, то сейчас предлагается переехать на единую платформу, использовать «одно окно». Это означает сокращение расходов и снижение порога вхождения в новую технологию.

Не стоит забывать и о масштабах, предлагаемых разработчиками платформ. Facebook Messenger, в котором появились первые боты нового поколения, — это миллиардная глобальная аудитория. Facebook планомерно развивает свою платформу, доступны инструменты разработки. Совсем недавно роботы научились принимать онлайновые платежи. Это серьезный шаг, ведь теперь весь цикл общения с клиентом может быть полностью автоматизирован.

Остальные пока находятся в положении догоняющих. Сможет ли Google «раскрутить» новый мессенджер на насыщенном рынке — большой вопрос. Для успеха не хватит даже миллионов активных пользователей — нужны миллиарды.

Однажды корпорация Google уже проиграла Facebook, когда социальная сеть Google+, даже будучи технически более совершенной, так и не смогла приблизиться к Facebook по популярности. Это произошло во многом потому, что Google+ чуть-чуть опоздала с выходом на рынок.

Эксперименты с самообучающимися чат-ботами проводит и корпорация Microsoft, равно как и десятки фирм поменьше. Нельзя сказать, что будущее продающих роботов безоблачно: хватает проблем и просто некачественно сделанных ботов. Тем не менее гонка технологий только наращивает обороты.

Белорусы довольно быстро реагируют на глобальные тенденции. Продвижение и реклама в соцсетях активно используются нашими фирмами. Сколько времени понадобится, чтобы распробовать новую технологию торговых чат-ботов? Вряд ли много: соответствующие предложения от отечественных разработчиков уже представлены на рынке.