Samsung ошиблась

Алексей КУТОВЕНКО

Новостные ленты полны фотографий оплавленных флагманских фаблетов Samsung. Такого крупного прокола корейский гигант не допускал давно. Ошибка уже обошлась не менее чем в 22 млрд долларов — на столько снизилась капитализация корпорации.

Компания Samsung провела собст­венное расследование инцидентов. Сделанный по его итогам вывод таков: возгорание происходит в результате редкой ошибки при производстве аккумуляторных батарей.

Определена и зона риска. Росстандарт направил официальный запрос в Samsung и получил ответ: дефект может присутствовать только в аппаратах, изготовленных до 2 сентября 2016 года. К слову, в РФ таковые официально не поставлялись.

Комбинированное использование тепловизоров и рентгеновской съемки исследуемых фаблетов при их нагреве вплоть до 300 градусов показало, что же происходит на самом деле.

Литий-ионная батарея смартфона состоит из множества слоев, включающих анод, катод и электролит между ними. При перегреве в электролите возникали пузырьки газа, которые разрушали структуру элементов батареи Note 7, что приводило к замыканию, искре и возгоранию и могло закончиться даже взрывом.

Чтобы создать максимально компактные гаджеты, батареи делают все более тонкими. Как следствие, они становятся очень чувствительными к повреждениям. Любые литий-ионные аккумуляторы подвержены риску, например при повреждении или сильном нагреве. Поэтому в их конструкцию вводятся дополнительные защитные элементы. Получается сложная система, даже небольшие ошибки в которой приводят к печальным последствиям. Именно на этом и споткнулись производители батарей для Note 7.

Второй аспект проблемы — собственно процесс зарядки. Скорость этого процесса — важное потребительское качество гаджета, поэтому производители стараются любыми способами повысить ее.

Режим быстрой зарядки — одна из изюминок Note 7. Во время зарядки аккумулятор неизбежно нагревается. Чем быстрее протекает процесс, тем выше риск перегрева. Поэтому зарядка производится по особому алгоритму, который учитывает показатели датчиков, уровень заряда и характеристики самой батареи. Как только температура доходит до границы рекомендованного значения, зарядка автоматически прерывается. Современные батареи работают на пределе возможностей, поэтому опасен даже мелкий дефект.

Помимо прочего, история с Note 7 свидетельствует о том, что стоит хорошенько подумать, прежде чем ставить в свой гаджет батарею стороннего производителя или использовать неподходящее зарядное устройство. То, что с предыдущими моделями телефонов работало надежно, в сочетании с новейшими гаджетами может стать источником опасности.

Так или иначе, Samsung решит проблему Note 7. Сейчас корпорация проводит глубокое тестирование батарей разных поставщиков, чтобы убедиться, что после обмена гаджетов и перезапуска продаж новых фаблетов ситуация не повторится.