Экспорт-­импорт красок и образов

Лариса МАЛАХОВА

Министерство культуры готовит договоры о сотрудничестве более чем с двумя десятками стран, чтобы открыть возможности для прямых контактов между театрами, музеями, библиотеками и другими объектами культуры.

Пятнадцатого сентября в посольстве Эквадора в Республике Беларусь открылась выставка «Встреча культур» белорусского художника Владимира Акулова и его эквадорского коллеги Рафаэля Диас Рекальде. Мероприятие организовано частными лицами по инициативе этого посольства и при поддержке Мингорисполкома.

Для пакистанцев Беларусь — страна экзотическая. Соответственно, есть интерес и к нашему культурному центру. Фото БЕЛТА

В экспозиции представлено свыше 50 наиболее значимых работ двух авторов из частных коллекций кураторов выставки — арт-менеджера Евгения Ксеневича и почетного консула Республики Эквадор в Беларуси Виктора Атрощика.

Близкие далекие художники

По словам посла Карлоса Ларреа Давила, мероприятие демонстрирует высокий потенциал интеграции стран через взаимное понимание культур и объединяет два мировоззрения, два художественных направления, гармонично дополняющих друг друга.

О том, что картины художников, разговаривающих на разных языках и проживающих в разных странах, близки по духу и эмоциональному заряду, говорили как кураторы выставки, так и гости мероприятия. «Посольство тонко выбрало язык искусства для продвижения наших взаимоотношений по всем направлениям, для развития дружеских связей между нашими странами», — заявил на торжественном открытии выставки заместитель председателя Мингор­исполкома Игорь Карпенко.

Чиновник высказал пожелание, чтобы по завершении экспозиции в стенах посольства она была проведена на других площадках в широком формате и стала доступной большему количеству зрителей.

Культура как инструмент дипломатии

«Проведение культурных мероприятий способствует как развитию уже сформированных взаимоотношений, так и установлению новых. Через выставки, фильмы, концерты люди становятся ближе друг к другу, к пониманию другой страны, ее истории, традиций», — сказала начальник отдела международных связей Министерства культуры Виктория Ратобыльская.

В этом ведомстве Дни культуры считают одной из наиболее представительных и универсальных форм международного культурного сотрудничества. В рамках таких мероприятий в принимающей стране проводятся концерты, выставки, показы кино, вечера поэзии, встречи творческой интеллигенции и многое другое. Формат зависит от предпочтений и особенностей государства.

Как правило, Дни культуры проходят на паритетной основе. В программе на 2015—2016 годы (еще не завершенной): обмен культурными визитами с Китаем, Туркменистаном, Лаосом и Пакистаном, рассказ о Беларуси в Турции, Индии, Молдове, России, Таджикистане, прием гостей из Вьетнама, Армении и других стран. В течение года Дни культуры Беларуси обычно проходят в четырех государствах, и столько же стран представляет свою культуру у нас. Сейчас приоритетным становится культурное сотрудничество со странами «дальней дуги».

Ключевую роль в партнерстве такого рода играют культурные центры: они координируют работу с белорусской диаспорой, выступают в качестве основной площадки для регулярного проведения мероприятий, помогают знакомить с культурой страны и другими сферами ее жизни. Сегодня центры при посольствах Беларуси работают в Польше, России, Пакистане и др., планируется их открытие в Молдове и Китае. В качестве примера таких иностранных учреждений на нашей территории можно назвать Институт Гете и Польский институт.

Важной составляющей международного сотрудничества является расширение договорно-правовой базы. Сейчас Министерство культуры ведет переговоры более чем с 20 странами, в том числе с Таиландом, Мексикой, Кубой, Бразилией, Македонией. За последний год были заключены соглашения с Пакистаном, Индонезией, Австралией и рядом других государств. Такие соглашения создают основу для сотрудничества подведомственных организаций — театров, музеев, библиотек и др. Без этого строить отношения напрямую было бы невозможно.

В Министерстве культуры приветствуют разные формы международного взаимодействия. «Финансово мы не можем поддержать абсолютно все инициативы и работаем с самыми крупными проектами. Но в рамках своей компетенции мы всегда оказываем помощь тем, кто за ней обращается. Это может быть имидже­вая поддержка, помощь с поиском площадок, содействие в проведении тех или иных мероприятий и многое другое», — поясняет Виктория Ратобыльская.

Если, например, праздники национальных культур в Верхнем городе и Месяц фотографии посольства и частные лица проводят самостоятельно, то в организации бразильско-белорусского фестиваля урбан-арта Vulica Brasil сотрудники Минкульта принимали активное и непосредственное участие.

Все большее распространение получает государственно-частное партнерство. Примеры тому — «Лістапад», «ТЕАРТ». «Такое сотрудничество приносит пользу всем», — уверена Виктория Ратобыльская.n

Справка «БР»

Владимир Акулов — белорусский художник, автор более тысячи произведений, в том числе ряда масштабных тематических циклов и серии иллюстраций к классическим произведениям мировой литературы. Считается продолжателем традиций Витебской художественной школы. Его работы представлены в музеях и частных коллекциях не только в Беларуси, но и в России, Бельгии, Польше, Германии, Италии, Украине.

Рафаэль Диас Рикальде — эквадорский художник, широко известный в Латинской Америке. География его выставок охватывает оба полушария. Он удостоен многих премий и наград национального и международного уровней, самая престижная из которых — премия Парижской академии изящных искусств в 2009 году. Картины мастера хранятся в коллекциях более чем в десяти странах мира.