Лекарство от хандры

Алена ЯКОВЕНКО

Первая белорусская книга­раскраска категории «Арт­терапия» (другой вариант — «Антистресс») скоро появится на полках магазинов. Идея проекта под звучным названием «Мая Радзіма Беларусь» принадлежит команде культурной платформы «Арт Сядзіба».

От обычной раскраски такую книгу отличает обилие мелких деталей. Витиеватые узоры, стилизованная брусчатка, пляж, выстланный галькой, — все это требует скрупулезного подхода к процессу и, соответственно, полного переключения внимания. Поэтому такое издание ориентировано скорее на взрослых, чем на детей.

Страницы пока не изданной книги

Книга будет состоять из 40 черно-белых изображений и стихов белорусских поэтов, напечатанных на специальном картоне. Качественная обложка и 80 страниц будут скреплены пружиной. Толщина издания, которое выйдет в двух форматах (А4 и А6), — около 1 см. Предполагаемый тираж книги в каждом формате — 1000 экземпляров.

На проект планируется израсходовать 5 тыс. руб. За две недели на краудфандинговой площадке Talaka.by уже собрано 1100 руб. Одновременно первая сотня книг нашла своих будущих хозяев.

«Такие издания выпускаются во всем мире, — рассказывает Александр Снег, арт-менеджер «Арт Сядзібы». — Нам же хотелось сделать что-то свое, отражающее национальный колорит, нашу историю. То есть книгу, которая в любой точке Земли напоминала бы о Беларуси, знакомила с ее природой, традициями, символами, историей и архитектурой.

«Мая Радзіма Беларусь» (МРБ) специально сделана черно-белой, чистой, чтобы каждый мог превратить ее в разноцветную, ориентируясь на собственные ощущения. На персональный характер издания указывает и слово «мая» в названии. Еще больше индивидуальности нашему детищу будет добавлять «Родовод» — генеалогическое древо, на котором каждый сможет отразить историю своего рода».

Сегодня книги для рисования распространены во многих странах, но нет ни одной с белорусским содержанием, а тем более на белорусском языке. В категории «Арт-терапия» МРБ станет первой такой книгой для творчества, вдохновения и отдыха.

Издание почти готово, сейчас идут сбор средств, поиск спонсоров и оформление предзаказов. Собранные через Talaka.by деньги пойдут на печать первого тиража МРБ, позволят проанализировать востребованность такого продукта среди наших граждан. В перспективе выход за рубеж: создатели книги видят потребительскую активность белорусских диаспор. Сопутствующими продуктами станут скетчбуки, футболки, наборы наклеек с рисунками из МРБ, а также фирменные карандаши и ручки для ее раскраски.n

Справка «БР»

Среди мировых бестселлеров­раскрасок книги «Арт­терапия: 100 раскрасок и антистресс» французской фирмы Hachette Pratique, «Заколдованный лес» американского издательства Laurence King и «Гавань творчества» от Dover Publishing. Тематика таких изданий самая разнообразная. Наиболее яркие примеры — урбанистические «Удивительные города» Стива Макдональда, геометрические раскраски «Антихаос» Элизабет Джеймс, мексиканские орнаменты Струана Рейда. Популярны раскраски, основанные на творчестве именитых художников, таких как Моне или Ван Гог. В последнее время получает распространение выпуск книг по мотивам популярных телесериалов.