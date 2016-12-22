Трудный разговор с соседями

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Второй раунд белорусско­литовских консультаций о технических и научных аспектах строительства Белорусской АЭС, прошедший 13—14 сентября, не принес ожидаемого результата: совместный отчет об исполнении Конвенции Эспо подписан не был. Не подписан даже совместный протокол разногласий.

Отчет должен был дать ответы на все вопросы литовской стороны, касавшиеся воздействия БелАЭС на окружающую среду. На переговорах обсуждались радиационная защита и безопасность, проект атомной электростанции, надзор за состоянием окружающей среды.

«Атомная» стройка в Островце вызывает беспокойство у соседей. Фото БЕЛТА

Беларусь стала нарушительницей Конвенции Эспо — Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Документ принят в 1991 году и обязывает государства-стороны минимизировать трансграничное воздействие в результате планируемой деятельности. Согласно Конвенции, до принятия решения о строительстве АЭС наша страна была обязана проинформировать официальный Вильнюс об этом, провести на приграничной территории общественные слушания с участием литовцев по вопросам воздействия станции на окружающую среду, а замечания, возникшие в ходе обсуждений, учесть при проектировании.

Все попытки Беларуси начать обсуждение проекта строительства АЭС с литовскими властями и общественностью наталкивались на молчание Литвы, хотя в тексте Конвенции сказано: «Каждая сторона принимает необходимые законодательные, административные или другие меры для осуществления положений настоящей Конвенции».

Вильнюс утверждает, что Минск предоставил отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) не в полном, а в усеченном варианте. По мнению литовцев, наша страна не давала и ответы на «существенные вопросы по ядерной безопасности проекта и защите окружающей среды».

Летом 2013 года, после неудачной попытки диалога с Вильнюсом, в Островце были проведены общественные слушания с участием граждан Литвы, которые прибыли в этот город по приглашению белорусской стороны и которым была предоставлена вся интересующая их информация (с переводом на литовский язык) об АЭС. Тем не менее попытки начать диалог с Вильнюсом оказались безуспешными, и в ноябре 2013 года на БелАЭС начались строительные работы.

Еще до старта строительства, в 2011 году, в Комитет по исполнению Конвенции Эспо была направлена жалоба из Вильнюса, обусловленная тем, что Беларусь начала проектные работы на площадке, так и не завершив со своей северной соседкой обсуждения отчета об ОВОС. «Литва является страной, которая, вероятно, подвергнется наибольшему воздействию, поэтому выдвигаются требования о том, чтобы при осуществлении этого проекта строго соблюдались стандарты ядерной безопасности и защиты окружающей среды», — говорилось в заявлении МИД этого государства. Вопрос перешел в политическую плоскость и стал одним из факторов предвыборной борьбы — выборы в Сейм Литвы пройдут в начале октября.

В результате посредником между сторонами выступил Комитет по исполнению Конвенции Эспо, который в марте нынешнего года на своем 35-м заседании предложил провести белорусско-литовские консультации по обсуждению проекта и воздействия АЭС на окружающую среду.

Первый раунд консультаций прошел в конце июня в Вильнюсе. В июле литовская делегация должна была приехать в Минск, но белорусская сторона, не нашедшая понимания у литовской даже на уровне терминов, выразила сомнение в том, что консультации в июле состоятся. Однако переговорный процесс должен продолжаться, поскольку, согласно решению Комитета по исполнению Конвенции Эспо, до 1 ноября страны обязаны предоставить отчет по итогам консультаций.

По сообщению пресс-службы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, совместное заседание показало, что представители сторон по-разному трактуют решение 6-го совещания сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Минск предлагает Вильнюсу сосредоточиться на послепроектном анализе и мониторинге строительства, а наша северная соседка хотела бы вернуться к обсуждению целесообразности строительства АЭС на Островецкой площадке. Помимо того, были выявлены различия в методологии национальных законодательств.

Таким образом, нерешенным остается вопрос о завершении процедуры согласования отчета об ОВОС, который является ключевым для достижения договоренности между государствами. Наша страна предложила разработать совместный документ об информировании о нештатных ситуациях во время строительства АЭС, об инцидентах, не связанных с радиационным загрязнением. Литва, сообщает пресс-служба Минприроды, пока не идет на этот шаг.

«Представители белорусской делегации придерживаются мнения, что возможности двустороннего диалога не исчерпаны, и надеются, что конструктивности в диалоге с Литвой с каждым шагом будет все больше и больше», — говорится в сообщении пресс-службы. Минск считает, что компромисс между сторонами может быть достигнут «на ближайшей встрече в конце октября».

К тому же, утверждает пресс-служба Минприроды, представители обоих государств все-таки нашли точки соприкосновения. Впервые проведена совместная пресс-конференция, во время которой глава литовской делегации, директор департамента по предотвращению загрязнений Министерства охраны окружающей среды Виталиус Ауглис отметил, что Вильнюс «видит прогресс» в переговорах с Бела­русью. Он заключается в том, что Минск пригласил миссию SEED (рассмотрение проектирования площадки с точки зрения внешних событий) и представителей МАГАТЭ для проведения стресс-тестов на БелАЭС. «Есть еще вопросы, на которые мы не получили ответов, поэтому пока не может идти речи о подписании документов», — заявил Ауглис агентству БЕЛТА.

Беларусь не отказывается от сотрудничества с международными организациями в ходе строительства АЭС. Так, летом 2017 года в стране запланировано проведение 7-го совещания сторон Конвенции Эспо, что даст возможность Минску еще раз продемонстрировать открытость и добрые намерения.