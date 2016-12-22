АЭС на контроле Еврокомиссии

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

За качеством строительства и безопасностью Белорусской АЭС будет следить Еврокомиссия.

Премьер-министр Литвы Линас Линкявичус обратился к Еврокомиссии с просьбой создать международную комиссию, которая оценит выполнение Беларусью рекомендаций Комитета по исполнению Конвенции Эспо и посодействует тому, чтобы наша страна пригласила экспертов для тестирования АЭС в условиях внешних воздействий.

Герассимос Томас отвечает на вопросы журналистов. Фото БЕЛТА

В Еврокомиссии призыв Вильнюса услышали, и 19—20 сентября Беларусь посетила делегация Еврокомиссии во главе с заместителем генерального директора по энергетике Герассимосом Томасом. Во время встречи с ним заместитель министра иностранных дел Елена Купчина заявила о готовности белорусской стороны к диалогу, а также о том, что до конца 2016 года наша страна проведет стресс-тесты БелАЭС.

Запланировано тестирование станции и специалистами МАГАТЭ. Оно начнется в следующем месяце. В октябре прибудет миссия по комплексной оценке дизайна и регулирующей инфраструктуры, в декабре — миссия по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних воздействий. Также ведутся переговоры о приеме в 2017—2018 годах миссий МАГАТЭ по аварийной готовности и реагированию, а также по эксплуатационной безопасности АЭС.

Кроме того, Беларусь самостоятельно создает отчет по обоснованию безопасности АЭС, который будет дополняться на всех этапах функционирования станции. Сейчас техническую поддержку регулирующему органу оказывает Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны», имеющий лицензию на право проведения экспертизы в области безопасности ядерной энергетики.

Герассимос Томас встретился с руководством Министерства энергетики, других заинтересованных ведомств, посетил стройплощадку Белорусской АЭС. «Министерство энергетики, регулятор, заказчик строительства предоставили нам данные касательно этого проекта, и представители всех органов власти открыто делились с нами той информацией, которая сейчас имеется. Это был очень открытый визит в открытой атмосфере, нам показали все, что мы хотели увидеть», — заявил пресс-службе Минэнерго Герассимос Томас.

Во время визита на стройплощадку БелАЭС заместитель генерального директора Еврокомиссии по энергетике сказал, что ЕК готова оказать Госатомнадзору еще большую техническую помощь, в том числе для проведения стресс-тестов на станции.

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк во время посещения стройплощадки сообщил, что стресс-тесты на АЭС уже проводятся в соответствии с белорусской нормативной базой, а техническое задание на их проведение ничем не отличается от европейского. Данный нормативный документ, аналогичный нормам Евросоюза, подготовил отечественный регулятор — Гос­атомнадзор.

Согласно контракту с российской стороной, стресс-тестирование завершится в декабре нынешнего года. После получения результатов Госатомнадзор начнет работу над национальным докладом о безопасности Белорусской АЭС.