Менеджеров не хватает

Антон РОГАЧ

Уровень белорусского спорта мог бы существенно повыситься, если бы система образования выпускала профильных менеджеров в достаточном количестве.

За последнее десятилетие функционирование спортивных организаций в стране заметно изменилось. Если раньше спорт был всецело социальной сферой и о заработке в нем никто не думал, то теперь о необходимости повышения окупаемости профессиональных спорторганизаций говорится на самом высоком уровне.

Чтобы у клуба были деньги, нужны не только спортсмены, но и белые воротнички.

Так, 15 апреля 2013 года был подписан указ № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта», прямо декларировавший необходимость выхода данных структур на 50-процентную окупаемость (в конце 2015-го действие документа было продлено до 31 декаб­ря 2016 года).

Методы остались старыми

Несмотря на указ, белорусский спорт не зарабатывает так, как это делают за рубежом. На местах нашли обходные пути достижения поставленной цели. Например, в Бобруйске на баланс местной «Белшины» передали гостиницу и ресторан, чтобы клуб получал дополнительные доходы.

В рыночной экономике ситуация иная: спорт зарабатывает на продаже билетов, атрибутики, телеправ, на привлечении рекламодателей и спонсоров. Белорусский же бизнес слабо заинтересован в инвестициях в эту сферу, что обусловлено малой емкостью рынка. Как правило, спонсоры в нашей стране привлекаются нерыночными методами.

В этом плане характерен состав руководителей многих федераций. Футболом управляет банкир Сергей Румас (именно благодаря ему у чемпионата Беларуси есть титульный спонсор — «Беларусбанк»), хоккеем — бывший глава Погранкомитета Игорь Рачковский, биатлоном — председатель КГБ Валерий Вакульчик, велоспортом — бывший мэр Минска Николай Ладутько, плаванием — экс-председатель Комитета государственного конт­роля Анатолий Тозик.

Такая ситуация объясняется тем, что коммерческими способами найти средства, достаточные для функционирования федераций, практически невозможно, а людям, занимающим или занимавшим высокие государственные посты, проще договориться с потенциальными меценатами.

Подвижки есть

С начала 10-х годов в белорусском спорте стали появляться отдельные проекты, уделявшие внимание развитию коммерции. Доля доходов от этой деятельности по-прежнему очень мала, но даже она стала для страны серьезным успехом. Так, с сезона-2010/11 активно наращивать доходы за счет типичных для спорта статей начал ХК «Динамо-Минск». Несмотря на обеспеченность призовыми за участие в еврокубках, в БАТЭ работает команда менеджеров и маркетологов, отвечающая за развитие коммерческих направлений. Несколько лет назад БГК им. Мешкова пригласил на пост руководителя отдела маркетинга Лидию Семенову, которая была причастна к развитию таких направлений в «Динамо».

Чем больше доля коммерческой составляющей в структуре бюджета той или иной организации, тем требовательнее она к профильным специалистам.

Самые амбициозные из них учатся за границей. Биографии некоторых почти уникальны: сотрудники БАТЭ Алеся Капская и Андрей Вашкевич получили степень магистра бизнес-администрирования со специализацией в футбольной индустрии аж в Ливерпуле. Большинство же едет в Россию. Например, в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» учатся или недавно учились Алексей Боровицкий (БАТЭ, футбол), Артем Глубокий («СКА-Минск», гандбол), Дмитрий Ровнейко («Неман», футбол), Ольга Крупнова («Шахтер», волейбол).

Учат ли в Беларуси?

У нас специалистов для профессионального спорта готовят только в Белорусском государственном университете физической культуры и спорта (БГУФК). Смежные направления есть в других университетах, но там растят кадры преимущественно для туризма и учреждений физической культуры.

Менеджмент в спорте — одна из престижных специальностей в БГУФК. Правда, набор на нее совсем небольшой. Так, нынешним летом дипломы спортивных менеджеров получили 24 человека (15 — на дневном отделении, 9 — на заочном).

Естественно, обеспечить спортивную отрасль кадрами при таком количестве выпускников не удастся. Тем более что из-за относительной новизны направления не хватает квалифицированных преподавателей. Отчасти проблему можно было бы решить за счет приглашения авторитетных профессионалов, в том числе из-за границы, однако у государственных университетов нет на это средств. В результате подавляющее большинство менеджеров, работающих в белорусском спорте, по-прежнему не имеют профильного образования.

Рассказывать о причинах дефицита в нашем спорте качественных управленцев можно долго. Однако стоит отметить и тот факт, что немногие менеджеры (маркетологи, финансисты) рассматривают эту сферу в качестве желанной.

С другой стороны, в последние годы в Беларуси профессиональный спорт постепенно переводит стрелки на рыночные рельсы, а значит, будет возрастать потребность в качественном менеджменте — это вызов как для университетов, так и для специалистов.