Менеджеров не хватает

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Уровень белорусского спорта мог бы существенно повыситься, если бы система образования выпускала профильных менеджеров в достаточном количестве.
За последнее десятилетие функционирование спортивных организаций в стране заметно изменилось. Если раньше спорт был всецело социальной сферой и о заработке в нем никто не думал, то теперь о необходимости повышения окупаемости профессиональных спорторганизаций говорится на самом высоком уровне.
Так, 15 апреля 2013 года был подписан указ № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта», прямо декларировавший необходимость выхода данных структур на 50-процентную окупаемость (в конце 2015-го действие документа было продлено до 31 декабря 2016 года).
Методы остались старыми
Несмотря на указ, белорусский спорт не зарабатывает так, как это делают за рубежом. На местах нашли обходные пути достижения поставленной цели. Например, в Бобруйске на баланс местной «Белшины» передали гостиницу и ресторан, чтобы клуб получал дополнительные доходы.
В рыночной экономике ситуация иная: спорт зарабатывает на продаже билетов, атрибутики, телеправ, на привлечении рекламодателей и спонсоров. Белорусский же бизнес слабо заинтересован в инвестициях в эту сферу, что обусловлено малой емкостью рынка. Как правило, спонсоры в нашей стране привлекаются нерыночными методами.
В этом плане характерен состав руководителей многих федераций. Футболом управляет банкир Сергей Румас (именно благодаря ему у чемпионата Беларуси есть титульный спонсор — «Беларусбанк»), хоккеем — бывший глава Погранкомитета Игорь Рачковский, биатлоном — председатель КГБ Валерий Вакульчик, велоспортом — бывший мэр Минска Николай Ладутько, плаванием — экс-председатель Комитета государственного контроля Анатолий Тозик.
Такая ситуация объясняется тем, что коммерческими способами найти средства, достаточные для функционирования федераций, практически невозможно, а людям, занимающим или занимавшим высокие государственные посты, проще договориться с потенциальными меценатами.
Подвижки есть
С начала 10-х годов в белорусском спорте стали появляться отдельные проекты, уделявшие внимание развитию коммерции. Доля доходов от этой деятельности по-прежнему очень мала, но даже она стала для страны серьезным успехом. Так, с сезона-2010/11 активно наращивать доходы за счет типичных для спорта статей начал ХК «Динамо-Минск». Несмотря на обеспеченность призовыми за участие в еврокубках, в БАТЭ работает команда менеджеров и маркетологов, отвечающая за развитие коммерческих направлений. Несколько лет назад БГК им. Мешкова пригласил на пост руководителя отдела маркетинга Лидию Семенову, которая была причастна к развитию таких направлений в «Динамо».
Чем больше доля коммерческой составляющей в структуре бюджета той или иной организации, тем требовательнее она к профильным специалистам.
Самые амбициозные из них учатся за границей. Биографии некоторых почти уникальны: сотрудники БАТЭ Алеся Капская и Андрей Вашкевич получили степень магистра бизнес-администрирования со специализацией в футбольной индустрии аж в Ливерпуле. Большинство же едет в Россию. Например, в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» учатся или недавно учились Алексей Боровицкий (БАТЭ, футбол), Артем Глубокий («СКА-Минск», гандбол), Дмитрий Ровнейко («Неман», футбол), Ольга Крупнова («Шахтер», волейбол).
Учат ли в Беларуси?
У нас специалистов для профессионального спорта готовят только в Белорусском государственном университете физической культуры и спорта (БГУФК). Смежные направления есть в других университетах, но там растят кадры преимущественно для туризма и учреждений физической культуры.
Менеджмент в спорте — одна из престижных специальностей в БГУФК. Правда, набор на нее совсем небольшой. Так, нынешним летом дипломы спортивных менеджеров получили 24 человека (15 — на дневном отделении, 9 — на заочном).
Естественно, обеспечить спортивную отрасль кадрами при таком количестве выпускников не удастся. Тем более что из-за относительной новизны направления не хватает квалифицированных преподавателей. Отчасти проблему можно было бы решить за счет приглашения авторитетных профессионалов, в том числе из-за границы, однако у государственных университетов нет на это средств. В результате подавляющее большинство менеджеров, работающих в белорусском спорте, по-прежнему не имеют профильного образования.
Рассказывать о причинах дефицита в нашем спорте качественных управленцев можно долго. Однако стоит отметить и тот факт, что немногие менеджеры (маркетологи, финансисты) рассматривают эту сферу в качестве желанной.С другой стороны, в последние годы в Беларуси профессиональный спорт постепенно переводит стрелки на рыночные рельсы, а значит, будет возрастать потребность в качественном менеджменте — это вызов как для университетов, так и для специалистов.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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