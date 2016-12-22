Конкурент олимпийскому турниру

Антон РОГАЧ

Кубок мира с участием ведущих хоккеистов планеты проходит в канадском Торонто. Уже в среднесрочной перспективе этот турнир может отодвинуть олимпийские соревнования на второй план.

В последние десятилетия безальтернативно главным состязанием для хоккейных сборных была Олимпиада. Это во многом связано с тем, что ради нее Национальная хоккейная лига (НХЛ) в разгар сезона прерывала игровой цикл и отпускала хоккеистов в сборные (чего не происходит во время чемпионатов мира, которые потому и котируются намного ниже).

В нынешнем году НХЛ решила возобновить еще одно соревнование среди сборных — Кубок мира, в последний раз проводившийся в 2004-м. Логика хоккейных боссов из-за океана понятна: зачем отдавать игроков для участия в сторонних турнирах, если можно организовать свой?

Нужно сказать, что формат кубка разрабатывался в интересах болельщиков. В частности, организаторы позаботились о том, чтобы за победу боролись как можно более равные по силам команды. В нынешнем первенстве принимают участие шесть ведущих сборных — Канада, США, Швеция, Россия, Финляндия и Чехия. Оставшиеся две «вакансии» заполнили сборная молодых звезд Северной Америки (канадцы и американцы в возрасте до 23 лет) и сборная Европы — ранее не существовавшие команды, которые действительно добавили интриги.

Кубок мира проводится в удобное для организаторов время — перед стартом сезона НХЛ. Это позволяет избежать пересечений с популярным в Северной Америке регулярным чемпионатом и гарантирует большой интерес аудитории, соскучившейся по хоккею после завершения розыгрыша Кубка Стэнли.

Каждый день во время групповой стадии проводятся два матча: первый — в 15:00 по местному времени, второй — в 20:00. Время выбрано вовсе не случайно: начало первого матча совпадает с европейским прайм-таймом.

Организаторы Кубка мира рассчитывают получить более 100 млн долларов чистой прибыли. Она будет поделена между лигой и профсоюзом игроков НХЛ. Статьи дохода привычны — от продажи билетов, атрибутики и прав на телетрансляции до спонсорской поддержки.

Впрочем, без нововведений не обошлось. Для улучшения качества телевизионного продукта в форму игроков и шайбу внедрили чипы, позволяющие в режиме реального времени показывать зрителям статистику. Кроме того, использованы последние телевизионные технологии для создания качественной картинки.

Значительно изменились и рекламные возможности. Впервые на турнире, проводимом под эгидой НХЛ, на форме игроков появилась реклама. Кроме того, телезрители из разных стран видят разную рекламу на бортах. Какую конкретно, зависит от рынка, на котором работает та или иная телекомпания.

Уже на старте турнира стало понятно, что он организован максимально увлекательно. Успех же Кубка мира может серьезно перекроить структуру международных соревнований среди сборных.

Напомним, с 1998 года НХЛ отпускала своих игроков на пять Олимпиад подряд. Однако перед Играми-2014 в Сочи начались жаркие дискуссии о том, нужно ли прерывать ради нее игровой цикл сильнейшей лиги мира. Тогда было решено уступить.

Судьба же следующей Олимпиады — под вопросом. НХЛ не горит желанием прерывать регулярный чемпионат и отпускать игроков в Пхенчхан. Однако окончательное решение пока не выработано: непростые переговоры Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета с НХЛ по этому вопросу начнутся не раньше зимы.