Майт МАРТИНСОН: Надо усиленно работать над брендом страны

Вадим БУДАНОВ

Чрезвычайный и полномочный посол Эстонии Майт МАРТИНСОН завершил миссию в нашей стране. В свой последний рабочий день в Минске дипломат нашел время, чтобы встретиться с корреспондентом «БР».

— Эстония — географически близкая к Беларуси страна, однако по объему товарооборота мы все больше и больше отдаляемся друг от друга. Если в 2011 году он составлял 650 млн долларов, то в 2015-м — всего 101 млн. Почему так произошло и можно ли вернуться хотя бы к прежнему уровню взаимной торговли?

— В нескольких предложениях ответить на ваш вопрос трудно, есть свои тонкости. Период, о котором вы упомянули, является нелучшей базой для сравнения. Цифры тех лет аномальны. Думаю, такие условия уже не повторятся. Поэтому я заострил бы внимание на статистике последних трех лет, сравнив общие тенденции, общие объемы и их падение внутри Евразийского союза.

На этом фоне двусторонняя торговля Беларуси и Эстонии смотрится совсем неплохо. Мы нашли точки соприкосновения, которые позволяют нам держаться на уровне 100 млн долларов. Это непредельная сумма. Если удастся решить один-два вопроса, то ее можно будет запросто удвоить или утроить. Например, вопрос, связанный с БМЗ, в котором у Эстонии есть определенный интерес. В случае достижения договоренностей белорусский экспорт в Эстонию поднимется на 50 %.

— Что, на ваш взгляд, препятствует развитию экономических связей?

— Мир стремительно меняется: и каналы, и структура сбыта — все это требует другого подхода. Определенные пирамиды или схемы, которые были созданы для торговли 10—15 лет назад, сейчас не работают. На них надо взглянуть по-новому!

— Как вы оцениваете уровень инвестиционного сотрудничества между странами? Могли ли быть больше взаимные инвестиции и что этому препятствует?

— В прошлом году объем эстонских инвестиций составил около 100 млн долларов. Например, в Витебской области идет подготовка проекта в сфере лесопромышленности. Его стоимость — 14—15 млн долларов прямых инвестиций. Планируются расширение нынешнего производства и создание новых мощностей. Сектор, связанный с лесопромышленностью, весьма перспективен. Лес — богатый потенциал. Очень важно подойти с умом к делу, чтобы получить наибольшую выгоду.

В Эстонии мы уже прошли через дискуссии, которые теперь слышим здесь: например, сколько леса можно рубить? Некоторые считают лес национальным достоянием, которое вообще трогать нельзя. Эстонцы же за 20 лет осознали, что лес — живой организм. Если за ним грамотно ухаживать, то он принесет пользу.

Какие сферы привлекательны для эстонского бизнеса? IT-индустрия. Беларусь обоснованно гордится своими достижениями в этой сфере. Равно как и Эстония. Нам удалось добиться прорыва в создании электронного правительства. Многие офисы по различным вопросам отныне работают через сеть Интернет.

Найдена взаимная заинтересованность в производстве березового сока. Интерес представляет и молочная отрасль сельского хозяйства. Если совместить белорусскую сырьевую базу и наши каналы сбыта, то может получиться хороший проект.

Неплохо идут дела в сфере туризма. Огорчает лишь отсутствие прямого авиасообщения между Таллином и Минском. Многие уверены, что добираться до Эстонии на машине очень долго, это не так. От Риги до эстонского Пярну всего два часа езды. Люди улыбаются, когда мы рассказываем о возможности летнего отдыха в Эстонии, а зря! Приезжайте, в Пярну можно купаться. Там на побережье есть несколько бухт, которые прогреваются, и температура воды всегда на два — четыре градуса выше, чем Юрмале.

— По итогам 2015 года в рейтинге инвестиционной привлекательности наша страна расположилась на 89-м месте из 174, Эстония — на 29-м. Расскажите, чем ваша страна манит инве­сторов?

— Это ежедневная и кропотливая работа. Мы знаем свои сильные и слабые стороны, работаем над устранением недостатков и в то же время не допускаем, чтобы наши преимущества остались незамеченными. Конечно, наличие множества инвесторов из разных сфер придает гибкость.

Особенность эстонской экономики в том, что она как паук, у которого восемь ног. Если одна-другая сломается, остальные поддержат. Когда спрашивают, на чем именно держится Эстония, я объясняю: одной основы нет. Мы сумели войти в то состояние, при котором многое зависит от мелких и средних предприятий. Они очень шустрые, могут быстро переориентироваться и заполнить новые ниши.

Как я уже говорил, немаловажно и наличие прямого авиасообщения с европейскими центрами, позволяющее людям прилетать в страну, встречаться, заключать сделки.

— Сейчас в отношениях Беларуси и ЕС период потепления и активизации отношений. Ощущается ли это на уровне бизнес-контактов? Может, в ближайшее время стоит ждать громких совместных проектов?

— Действительно, чувствуется интенсификация визитов, поездок разного ранга, но, думаю, в своих ожиданиях не стоит забегать вперед: сначала люди должны получить представление о стране как о партнере. Только после этого можно говорить о конкретных шагах. Снятие санкций — это как открытие двери в старый дом. Да, дверь открыта, можно войти, но когда входишь, замечаешь: тут разбито стекло, там неухоженно. Необходимо навести порядок, почистить дорожки. Причем их нужно чистить всем: и официальным органам, и предпринимателям.

Надо усиленно работать над брендом страны, делать ее узнаваемой среди европейцев, рекламировать сильные стороны. Например, все знают, что Беларусь богата болотами, но не знают, как это использовать для привлечения туристов. В Эстонии нашли подход: построили на болотах деревянные тропинки, что и привлекло туристов. Они приезжают к нам, чтобы насладиться ранним утром, рассветом, запастись впечатлениями на всю жизнь.

— Бытует мнение, что эстонцы — народ неторопливый. Так ли это или в ходу очередная легенда?

— Коллеги из Беларуси говорят про нас так: эстонцы обещают поменьше, да делают побольше. Подобные отзывы приятны. Я, конечно, слышал про неторопливость. Думаю, это заблуждение связано прежде всего с языковым барьером. Наш язык неславянский, он близок к финскому. Сколько вам встречалось жителей Суоми, которые владеют русским? Говорить по-русски для нас неестественно, приходится долго подбирать нужные слова. Ныне многие молодые эстонцы вовсе не понимают русский.

— В прошлом году посольство Эстонии выдало нашим соотечественникам 27 371 шенгенскую визу. Есть ли предпосылки для увеличения количества выдаваемых белорусам виз?

— Получить визу в нашем посольстве очень просто. Мы не делаем эту процедуру чересчур бюрократической. Говорят, обслуживание у нас на лучшем европейском уровне. Надеюсь, это правда. Недавно мы открыли несколько визовых центров. Пока количество желающих воспользоваться их услугами невелико — примерно 150 заявителей в месяц.

Из всех выданных нами виз 55,2 % — многократные. Полагаю, мы очень либеральные и к тому же нескупые: более 40 % виз белорусы получили бесплатно. Нас даже упрекают, мол, какой смысл работать, если каждая вторая виза бесплатная?

Мы стараемся максимально облегчить визовые процедуры для белорусов.

— Ежегодно в марте посольство Эстонии проводит семинар для местных турфирм, на котором рассказывает о потенциале своей страны. Что бы вы порекомендовали посетить в Эстонии белорусским путешественникам?

— Меня удивляет то, что туристы слишком часто оказываются на северо-востоке Эстонии, который считается индустриальным. Я посоветовал бы Старый Таллин: он отличается и от Риги, и от Вильнюса, ведь по архитектуре они более молодые и свежие. Наш Таллин — это средневековье. Острова Эстонии — особая атмосфера, вы как будто попадаете в другую страну. Поездка на паромах и морской воздух, который, как у нас говорят, дает свободу, оставят незабываемые впечатления. Очень популярен музей в Тарту. Приезжайте — не пожалеете!

Моя страна предлагает много возможностей: это и архитектура, и культура, и живописная природа — от скалистых местностей до пляжей. Эстония как земляника: найти нелегко, но, однажды найдя и попробовав, хочется снова. В Эстонии есть скандинавский привкус — то, что не ощущается в Латвии или Литве.

— С какими чувствами вы покидаете Беларусь?

— Оставляю вашу страну с глубоким наслаждением и открытой душой. Еще многое предстоит сделать и, убежден, надо продолжать искать взаимные интересы, не ожидая чудес, продвигаясь шаг за шагом, идти к общей цели.

Нам удалось подписать соглашение по консульским вопросам. Теперь граждане могут в течение 30 дней находиться на территории обеих стран без регистрации. Ведется работа над соглашением по социальным вопросам. Как вы знаете, в Эстонии проживает около 13 тыс. белорусов.

Договор о взаимной защите инвестиций подписан, но не ратифицирован. Изменились обстоятельства, и необходимо заново пропустить весь механизм через правовую систему.

В ходе беседы я неоднократно затрагивал тему прямых рейсов, связывающих две столицы. Для примера: ежегодный пассажиропоток между Финляндией и Эстонией составляет 6 млн человек. Двадцать лет тому назад многие думали, что эта сфера бесперспективна, а сейчас в секторе транспорта она является самым выгодным сегментом.