От драмы до автограф-­сессии

Алена ЯКОВЕНКО

Молодежный театр эстрады (МТЭ) открыл юбилейный, двадцатый сезон.

Первый в Беларуси Театр эстрады ежегодно посещают около 35 тыс. человек. На состав аудитории существенно влияет близость к Университету культуры и искусств: значительную часть зрителей составляют студенты профильного вуза.

Эстрада в театральном исполнении.

Если раньше в репертуаре театра преобладали гала-концерты, приуроченные к памятным датам, тематические музыкальные вечера, то за последние несколько лет ситуация изменилась. Сегодня на сцене МТЭ ставятся в основном эстрадно-драматические спектакли и шоу-программы.

«Белорусский театр эстрады имеет свои особенности, — подчеркивает художественный руководитель Вячеслав Панин. — Например, в репертуаре Московского театра эстрады под руководством Геннадия Хазанова превалирует классическая интерпретация драматических произведений, а у нас, даже если это драматическая постановка, все равно присутствуют элементы эстрадной музыки. Такие различия закономерны: если драматический театр располагает многовековым достоянием мировой драматургии, то театр эстрады, будучи довольно молодой формой, находится в поиске. Мало найти идею, сюжет, важно облечь ее в совершенно новую форму, переосмыслить в соответствии с нынешними реалиями».

Единственный в стране театр такого рода представляет большой интерес и одновременно рождает вопрос: почему единственный? «Возможно, создание подобных учреждений в областных центрах имеет смысл, — считает директор МТЭ Сергей Медведев, — но такой проект трудно будет осуществить, потому что почти все медийные лица находятся в Минске.

К слову, у нас работают не только известные исполнители, но и всегда есть место начинающим талантам. Мы постоянно ищем новых артистов.

Мы также предоставляем возможность попробовать себя на эстраде детям. В театре работают мастерская эстрадного вокала под руководством известной певицы и педагога Ольги Вронской, мастерская эстрадного танца под руководством Виталия Молчана и Национальный центр музыкального искусства им. В. Мулявина во главе с заслуженным деятелем искусств Светланой Стаценко».

Сейчас основной проблемой Театра эстрады является его пространственная ограни­ченность. За кулисами одна большая и четыре небольшие гримерки, на каждую из которых приходится по четыре-пять человек. Техника, установленная 20 лет назад, нуждается в замене. В Минске это один из немногих неотремонтированных театров, поэтому надежды на более-менее скорое улучшение положения имеют под собой основания.

Репертуарная политика МТЭ включает все эстрадные жанры, а переплетение классических и современных подходов создает особую атмосферу.

«В советское время тексты отбирались очень тщательно, за разрешением в Главлит приходилось бегать тысячу раз, — вспоминает художественный руководитель Театра эстрады Вячеслав Панин. — Сегодня нет такого тотального контроля. По своей идейной направленности мы все же ближе к массовой, нежели к элитарной культуре, а массовая культура существует для одного — консолидации общества. Эту задачу и стремимся решать».

Драматические спектакли на сцене театра ставились уже давно. В этом сезоне планируется совершенно новая постановка под условным названием «Такие веселые греки» по мотивам творчества древнегреческого комедиографа Аристофана.

«Сейчас мы много работаем над тем, чтобы познакомить со своим творчеством всю страну, — рассказывает Анастасия Капустина, начальник концертного отдела. — Организуем большое количество гастрольных выездов по городам Беларуси с двумя-тремя концертами. За рубеж пока не выезжаем, но в пределах страны работаем с различными посольствами. В конце августа у нас был совместный проект с посольством Индии, а в прошлом году сотрудничали с посольствами Лаоса и США».

Молодежный театр эстрады стремится стать ближе к зрителю, не только расширяя репертуар, но и постоянно изменяя подходы к своему имиджу и бренду, перестраивая рекламную и PR-кам­пании. Так, в этом году был проведен небольшой ребрендинг, идет поиск новых каналов рекламы и связи с целевой аудиторией, планируются различные акции с участием артистов театра. Одной из традиций стало проведение в Театре эстрады фото- и автограф-сессий с белорусскими звездами, что явно понравилось публике, повысило ее лояльность и интерес к МТЭ.