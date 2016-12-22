Наказать или исправить?

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Каждый седьмой белорус имеет отношение к местам лишения свободы

Каждый седьмой белорус имеет отношение к местам лишения свободы Дискуссия о проблемах гуманизации системы исполнения наказаний и осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания прошла в ходе заседания Общественно-консультативного совета при Администрации президента.

Заседание состоялось на территории исправительного учреждения "Тюрьма № 8" в Жодино. Об одном аспекте дискуссии - проблематике отмены смертной казни в свете желания Беларуси вступить в Совет Европы - мы уже писали (см. "БР" № 25/2009). Однако в целом дискуссия не получила должного освещения. Между тем она вскрыла основное разногласие между представителями государства и правозащитниками относительно целей, которые ставит перед собой пенитенциарная система.



"Наша система исполнения наказаний по-прежнему сохраняет многие элементы старой советской репрессивной системы и не совсем в полной мере реализует цель ресоциализации заключенных", - заявил в ходе заседания глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, который выступал с основным докладом.



Правозащитник сослался на проведенный в 2008 г. БХК совместно с коллегами из международной организации по вопросам пенитенциарной системы Penal Reform International мониторинг условий содержания в местах лишения свободы Республики Беларусь через призму минимальных стандартных правил обращения с заключенными (МСП), утвержденных ООН.



В отчете констатируется, что цели уголовно-исправительной системы Беларуси не отвечают в полной мере главному приоритету МСП. Прежде всего, правило 60 МСП определяет, что "режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заключенных чувство ответственности и сознание человеческого достоинства". Цель, которой должна быть подчинена вся работа пенитенциарной системы, - возвращение человека к нормальной жизни в обществе (правило 58 МСП).



Представители МВД не согласились, что ими мало делается для ресоциализации бывших заключенных. Заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Виталий Стуканов заявил: "У нас в первую очередь в исправительных колониях в отношении каждого осужденного формируются исправительные индивидуальные программы, которые создаются после изучения личности осужденного психологом, воспитателем, социальным работником с участием научно-педагогического состава тех высших учебных заведений, которые располагаются в тех регионах".



По словам представителя ДИН МВД, формы ресоциализации, которые сегодня используются в Беларуси в местах лишения свободы, зарубежными экспертами оцениваются высоко. "Та система Антона Семеновича Макаренко, которая у нас реализуется, изучалась чиновниками тюремного департамента Швеции, Швейцарии и Франции", - подчеркнул В. Стуканов.



Однако еще до вызвавшего критику доклада главы БХК начальник тюрьмы № 8 Анатолий Богшиц прямо признал: "Конечно, основной упор - на исполнение наказания".



Между тем белорусский Уголовный кодекс указывает более широкую цель, которая ближе по духу МСП: уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего преступления, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами; уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению социальной справедливости.



Таким образом, главная цель - исправление лица. Но правозащитник утверждает, что "опыт контактов с пенитенциарной системой дает основание усомниться, что на практике этот критерий самый главный". По мнению О. Гулака, перед руководителями белорусских исправительных учреждений главной выступает экономическая задача - "чтобы хозяйство работало", то есть накормить контингент и содержать в порядке здания, обеспечить управляемость, удерживать контроль над массой заключенных, не допустить бунта.



"Есть еще один показатель, про который вообще нигде не говорится в законах, но он есть в подзаконных инструкциях, - обеспечить показатель по раскрываемости преступлений, ведение оперативной работы", - отметил глава БХК. По его мнению, неправильно нагружать пенитенциарную систему такими задачами.



"На практике интересы оперчасти стоят перед интересами и воспитателей, и психологов, и медиков", - утверждает О. Гулак. С учетом нахождения исправительных учреждений и следственных органов под крышей одного министерства и постановки перед ними общей задачи по выполнению показателя по раскрываемости преступлений правозащитники подозревают наличие почвы для злоупотреблений.



"Важно разорвать обвинение, добычу доказательств и исполнение наказания по служебной принадлежности, а для этого передать систему исполнения наказаний в невоенизированный орган - это создало бы дополнительные предпосылки для того, чтобы эта система гуманизировалась", - считает О. Гулак.



Председательствующий на заседании глава Администрации президента Владимир Макей уточнил, что в России передача пенитенциарной системы из МВД в ведение Министерства юстиции была реализацией требования Совета Европы. Перед принятием подобного решения в Беларуси, считает глава Администрации президента, вопрос должен быть всесторонне проработан.



Пока же О. Гулак констатирует: "Вместо выработки ценностных ориентиров на жизнь на свободе осужденного заставляют подписать соглашение о сотрудничестве с администрацией как способ борьбы с блатными традициями, выполнять малооплачиваемые низкоквалифицированные работы, навыки которых вряд ли пригодятся на свободе, участвовать в самодеятельности и других коллективных мероприятиях".



Главе БХК пришлось объяснять, что не самодеятельность или труд заключенных правозащитники считают злом, а принуждение к ним. "Проблема в том, что существуют количественные показатели, по которым оценивается исправление осужденных. Один из них - участие в самодеятельности. Это не совсем разумная система", - заявил докладчик.



О. Гулак отметил, что в последние годы значительно увеличилось число заключенных. С этим тезисом правозащитника согласились представители МВД. Беларусь занимает второе место в Европе по количеству заключенных, и каждый седьмой белорус лично или через семью имеет отношение к местам лишения свободы. Совпали мнения и в том, что вступивший в действие в 2001 г. Уголовный кодекс является одним из самых жестких за годы существования независимой Беларуси. В результате возрос средний срок лишения свободы.



По мнению О. Гулака, это значительно увеличило криминализацию заключенных по причине пребывания значительного времени в условиях формализованной криминальной среды. "Пенитенциарные учреждения превратились в сугубо изоляционные центры. Доминантой наказания стало возмездие, при этом минимизирован исправительный эффект", - утверждает глава БХК.



Прямым последствием этого правозащитник назвал высокий процент рецидивной преступности. "В течение первого года после освобождения из мест лишения свободы до 30% бывших арестантов вновь совершают преступления", - сообщил он.



Была подчеркнута целесообразность постепенного сокращения применения наказания в виде лишения свободы. Участники заседания согласились с тем, что такая мера должна использоваться как крайняя и исключительная. В отношении лиц, совершивших нетяжкие преступления в первый раз, нужно применять иные меры уголовной ответственности.



Представитель ДИН МВД В. Стуканов отчасти признал вину пенитенциарной системы за высокий уровень рецидивной преступности. При этом чиновник со ссылкой на Министерство юстиции сообщил, что по их методике учета в 2008 г. уровень рецидивной преступности достиг 52%.



Дискуссия затрагивала и вопросы гуманизации системы наказания, улучшения условий содержания заключенных. Одна из участниц заседания обратила внимание, что туалет в углу камеры не являлся частной зоной, отгороженной от заключенных.



Следует отметить, что аналогичный факт стал одним из доказательств нарушения ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему обращению или наказанию") в жалобе гражданина России Валерия Калашникова в Европейский суд по правам человека.



Заявитель также ссылался на перенаселенность камеры и антисанитарные условия в ней, на длительный период, в течение которого он содержался в таких условиях, что повлекло за собой ухудшение его здоровья и вызвало унижение и страдания. В. Калашников выиграл процесс против России. После этого в РФ был принят ряд специальных программ по улучшению СИЗО и других пенитенциарных учреждений, устранению туберкулеза и иных инфекционных заболеваний.



Представляется, что в случае вступления Беларуси в Совет Европы и приобретения белорусскими гражданами права обращаться в Европейский суд по правам человека отечественной пенитенциарной системе предстоит выдержать испытание, аналогичное российской.



Кстати, завершая дискуссию, глава Администрации президента В. Макей признал: "Система остается репрессивной". Но тут же отметил, что в его понимании "она и должна иметь элементы репрессивности, потому что если человек заслуживает наказания, то он должен это почувствовать и мы не должны устраивать что-то типа пионерского лагеря".



Вместе с тем В. Макей показал, что готов слышать и альтернативные аргументы. Другое дело, пока совершенно непонятно, какой будет практический эффект от проведения слушаний Общественно-консультативным советом при Администрации президента.

Практика

Ольга К. из исправительной колонии № 4, Гомель: "В баню водят 1 раз в неделю. В одном локальном участке, где 300 человек, есть 6 раковин в умывальнике, 6 дырок в туалете и 1 биде. Администрация сама признает, что условия плохие, поэтому нам разрешили вставать на 15 минут раньше. Таким образом, за полчаса 300 человек должны оправиться и помыться. Это пытка. В последнее время по новому постановлению каждый месяц выдают мыло и прокладки. Но больше мы рассчитываем на гуманитарную помощь".

Игорь С. из исправительного учреждения открытого типа № 8, Пинск: "Пользовались собственными средствами гигиены, поэтому возможности у всех были разными, был душ, которым пользовались по желанию".

Константин Ш. из исправительной колонии № 19, Могилев: "Зэки воняют. На полгода дается 1 костюм х/б и 1 рубашка х/б. Стирать одежду надо в своем секторе (локальном участке), но вода только холодная. Горячая вода бывает 1 раз в неделю в бане. Встает дилемма: или самому мыться, или стирать. В январе этого года бригадиры стали давать заключенным ведомости, чтобы они заранее расписались в получении 1 куска мыла, 1 рулона туалетной бумаги и 1 зубной щетки. Правда, выдали это все, только на какой срок, не сказали. Может, вперед на все годы заключения?".

Виталий Н. из исправительного учреждения № 5, Ивацевичи: "График посещения бани построен таким образом, что каждый отряд 1 раз в неделю в определенные часы имеет возможность помыться. На 95% туалетные принадлежности были личными, то есть их привозили или присылали в посылках родственники. Можно было использовать любые гигиенические средства, не содержащие спирта. Со стороны администрации в банный день осужденным выдавали часть хозяйственного мыла (кусок мыла в месяц), которое было предназначено и для личного пользования, и для стирки белья. Стирали им в основном носки. Осужденные, которые не имели родственников, были вынуждены использовать то, что давали.

Можно было получить в колонии и лезвие, но, как правило, оно было такого качества, что бриться им было невозможно, поэтому пользовались своим, просили друг у друга. Туалетную бумагу тоже привозили родственники, иногда в качестве ее использовались списанные в библиотеке книги, которые осужденные могли выменять на сигареты".

Источник: доклад БХК и Penal Reform International "Современная ситуация в местах

лишения свободы Республики Беларусь", 2008 г., http://www.belhelcom.org/files/Final%20Report-BHC.pdf