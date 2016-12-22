Из потока новостей

Александр ЖУК

Неплатежеспособные потребители



ГАЗ. Контрактная цена на газ для Беларуси во II квартале 2009 года составила 157,74 USD/тыс. кубометров. Такие данные приводятся в отчете ОАО "Газпром". В нем также говорится, что осложнения в экономике республики в условиях мирового кризиса привели к понижению уровня платежеспособности потребителей газа. В частности, за газ, поставленный в январе - мае 2009 года, образовалась задолженность перед ОАО "Газпром" более чем на 244 млн. USD. "Неплатежи потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ОАО "Газпром", - говорится в документе.

В рабочем порядке



АЭС. Беларусь и Россия согласовали в рабочем порядке текст проекта межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сооружении на территории РБ атомной электростанции. Как сообщает российское ЗАО "Атомстройэкспорт", выбранное в качестве генподрядчика, совещание состоялось по инициативе Минэнерго РБ в Минске. Российскую делегацию возглавил замгенерального директора по ядерному энергетическому комплексу госкорпорации "Росатом" Александр Локшин. Результатом совещания также стало подписание Плана совместной работы российской и белорусской сторон по реализации первоочередных мероприятий по проекту строительства АЭС на период до конца 2009 года.



Помогают рассрочкой



ГОСПОДДЕРЖКА. По данным Минфина, организации Беларуси в январе - июне 2009 года получили 165,5 млрд. BYR государственной поддержки. На долю такой формы господдержки, как отсрочка и (или) рассрочка уплаты задолженности по платежам в бюджет и ФСЗН, приходится 17,3%, налогового кредита - менее 0,1%, возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами - 19,3%, финансовой помощи - 17,9%, бюджетных ссуд и бюджетных займов - 42,1%, исполненных гарантий правительства по кредитам, выданным банками Беларуси, - 3,3%. Наибольшие суммы господдержки приходятся на организации, подведомственные Минпрому, концернам "Беллесбумпром", "Беллегпром" и "Белгоспищепром".



В подборке использованы сообщения БЕЛТА, БелаПАН, ПРАЙМ-ТАСС, соб. инф.



Две комиссии в один визит



СОТРУДНИЧЕСТВО. Заседание белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня состоится 17 августа в Минске. Делегацию Беларуси возглавит помощник президента по особым поручениям, председатель белорусской части комиссии Виктор Шейман, делегацию Венесуэлы - вице-президент, председатель венесуэльской части комиссии Рамон Каррисалес. На заседание в Минск Р. Каррисалес приедет из Санкт-Петербурга, где он находился с двухдневным визитом и принимал участие в российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, которую со стороны России возглавляет вице-премьер РФ Игорь Сечин. По итогам заседания он заявил, что Россия планирует вложить крупные средства в совместную с Венесуэлой нефтяную компанию, создать совместный банк и поставлять Каракасу вооружение.