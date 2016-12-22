П. Б.

Противоречивые сведения о депортации из Беларуси российских тележурналистов появились в ночь с 14 на 15 августа. Речь шла о выдворении съемочной группы программы "Чрезвычайные происшествия и расследования" телеканала НТВ.

Об исчезновении корреспондента НТВ Алексея Малкова и оператора Юрия Бабенко первой сообщила радиостанция "Свобода" со ссылкой на руководителя корпункта НТВ в Беларуси Виктора Кузьмина.



Известно, что эти журналисты намеревались снять документальный фильм о пропавших 10 лет назад оппонентах белорусского правящего режима - бывшем министре внутренних дел Юрии Захаренко, вице-спикере Верховного Совета Викторе Гончаре и его друге, предпринимателе Анатолии Красовском, а также о тележурналисте Дмитрии Завадском. Они записали интервью с Зинаидой Гончар, супругой В. Гончара, а также с Ольгой Завадской, матерью Д. Завадского.



По некоторым сведениям, журналисты были задержаны около 19 часов по минскому времени 14 августа, препровождены в аэропорт и депортированы 15 августа утренним рейсом в Москву. Руководительница пресс-службы НТВ Мария Безбородова утром в субботу утверждала, что с сотрудниками телеканала А. Малковым и Ю. Бабенко имеется связь, с ними все в порядке, они находятся в Москве. Однако от сообщения подробностей представительница телеканала отказалась.



Вечером 15 августа агентство РИА "Новости" сообщило, что МВД Беларуси опровергло информацию о задержании в Минске и выдворении из страны съемочной группы НТВ. Агентство приводит слова неназванного представителя пресс-службы министерства: "Официальных данных в сводках МВД о задержании российских журналистов нет".



По сообщению радио "Свобода", вечером 14 августа сотрудников НТВ вывели из гостиницы "неизвестные в штатском". Таким образом, это могли быть не обязательно представители МВД, а, например, КГБ. Однако на данный момент ни одна белорусская спецслужба не взяла на себя ответственность за инцидент с журналистами НТВ.



В свою очередь руководитель корпункта НТВ в Беларуси В. Кузьмин сказал в интервью БелаПАН, что не располагает информацией, депортировали журналистов или просто предложили им покинуть страну. "Эти люди - из другой редакции телеканала, поэтому мы с ними практически не контактировали", - отметил В. Кузьмин. Тем не менее он предположил, что претензии белорусских властей к журналистам могли возникнуть из-за их работы в стране без аккредитации.



Интересно, что российские СМИ, за редким исключением, практически не заметили инцидента с выдворением журналистов НТВ из Беларуси, а из информационных агентств только РИА "Новости" упомянуло эту историю, и то лишь для публикации версии МВД Беларуси.



Формальной претензией к журналистам могла быть "работа корреспондентов зарубежных СМИ без аккредитации" - это запрещено. К не имеющим аккредитации иностранным журналистам могут быть применены санкции - составление протокола, конфискация аппаратуры и запрет на въезд в страну сроком на 5 лет. А. Малков и Ю. Бабенко не имели аккредитации. По некоторым данным, запретительный штамп в паспорт им не поставили, оборудование не конфисковали. В этом случае можно согласиться, что в юридическом смысле депортации не было.



Остаются невыясненными вопросы, кто были "неизвестные в штатском", кто санкционировал их действия и почему НТВ не раскрывает подробности инцидента.



Ранее, в разные годы, из Беларуси были депортированы журналисты НТВ Александр Ступников и Павел Селин.