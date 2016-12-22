Клинтономика vs трампономика

профессор экономики Стэнфордского университета Майкл БОСКИ

В преддверии президентских выборов в США СМИ и общественность обращают пристальное внимание на вопросы иммиграции, терроризма, внешней политики, а также на потенциально проблемные личные качества каждого кандидата. Намного меньше говорят об их экономической политике, хотя в этом отношении платформы двух кандидатов существенно различаются.

Государственные расходы

Клинтон выступает за рост социальных расходов, например за увеличение пособий в рамках системы социального страхования (это необес­печенные обязательства, которые уже превышают размер госдолга США), бесплатное обучение в государственных колледжах, помощь в погашении студенческих кредитов, а также за дополнение государственным медицинским страхованием (public option) закона о доступной медицине от 2010 года, известного как Obamacare. Кандидат также заявляет, что удвоит и так уже дорогостоящую программу «зеленой энергетики» президента Барака Обамы, которая поощряет одни источники энергии (и даже конкретные компании) в ущерб другим.

Трамп говорит, что не будет трогать систему социального страхования, отменит и заменит Obamacare, а также сделает госрасходы более эффективными (тут он, впрочем, не вдается в конкретику).

По поводу налогов

Клинтон говорит, что сделает налоговую систему США более прогрессивной, хотя среди развитых стран у США она и так уже самая прогрессивная. В частности, Клинтон призывает увеличить ставки налогов на наследство и доходы физлиц для получателей самых высоких доходов (это касается и малого бизнеса), а также ограничить налоговые вычеты. Она не демонстрирует намерений снизить корпоративные налоги.

Трамп предлагает уменьшить налоговые ставки для физлиц и американских компаний. Федеральный корпоративный налог в США равен сейчас 35 % — это самый высокий уровень среди всех государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Трамп призывает снизить его до 15 % (это ниже среднего уровня стран ОЭСР), при этом в первый год инвестиции в бизнес можно будет полностью вычитать из налогооблагаемой базы.

В сфере внешней торговли

Клинтон вдруг повернулась против «Транстихоокеанского партнерства» — межгосударственного торгового соглашения, переговоры о котором администрация Обамы ведет с 11 странами Тихоокеанского региона. Клинтон смещается к позиции сторонников протекционизма в Демократической партии.

Взгляды Клинтон на внешнюю торговлю вряд ли можно похвалить, но у Трампа они еще хуже. В частности, он пригрозил начать торговую войну с Китаем и Мексикой и пообещал пересмотреть существующие торговые соглашения Америки.

Можно понять, почему Клинтон и Трамп решили защитить рабочих из бедного и среднего класса, пострадавших от глобализации. Однако лучшим политическим решением является не переход к протекционизму (который нанесет вред еще большему количеству людей), а предоставление помощи работникам, оказавшимся не у дел.

Вопросы бюджетного дефицита и госдолга

Предлагаемое Клинтон увеличение расходов, в том числе расходов системы социального страхования, а также ее планы по дальнейшему расширению системы здравоохранения Obamacare (без ограничения будущих расходных обязательств, которые, как ожидается, резко возрастут) означают, что во время ее президентства бюджет будет по-прежнему верстаться со значительным дефицитом.

В целом Клинтон будет отдавать приоритет перераспределению доходов, а не экономичес­кому росту, тогда как Трамп будет больше ориентироваться на рост.

Рост американской экономики

Это вопрос глобального значения, поскольку он способствует росту экономики во всем мире благодаря спросу американских потребителей и торговле. Однако в последние годы два главных источника экономического роста — повышение производительности и трудозатраты (выраженные, например, в общем количестве отработанных человеко-часов) — в США резко уменьшились. В течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны американская экономика росла в среднем на 3 % в год, однако в последнем десятилетии не было отмечено даже трех кварталов подряд с ростом в 3 %.

Есть разные объяснения причин замедления роста производительности. Экономист Северо-Западного университета Роберт Гордон считает, что технологические инновации стали меньше содействовать экономическому росту, чем предыдущие прорывы в технологиях (появление электричества, локомотивов, авиации, компьютеров).

Экономист из Гарвардского университета Лоренс Саммерс говорит о «вековой стагнации». В 30-е годы XX века этот термин придумал экономист Элвин Хансен, описывая ситуацию с затянувшимся слабым спросом и отсутствием серьезных возможностей для прибыльных инвестиций. На мой взгляд, проблема в том, что плохая экономическая политика препятствует бизнес-­инвестициям, предпринимательству и труду.

© Project Syndicate, 2016.

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