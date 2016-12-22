Великая стагнация доходов

Ану МАДГАВКАР Лора ТАЙСОН

Дискуссии о неравенстве часто фокусируются на непропорциональном сосредоточении доходов и богатства в руках очень незначительной части домохозяйств в США и других развитых странах.

Меньше внимания обращают на другую, но не менее разрушительную тенденцию — падение или стагнацию доходов у основной части домохозяйств.

На протяжении большей части послевоенного периода (до 2000-х годов) уверенный рост ВВП и занятости в развитых странах приводил к тому, что практически во всех домохозяйствах наблюдался рост доходов, причем как с учетом налогов и государственных пособий, так и без них. Благодаря этому каждое новое поколение росло в уверенности, что будет жить лучше, чем родители. Однако, по данным нового исследования Глобального института McKinsey (McKinsey Global Institute, MGI), такая уверенность больше не выглядит вполне оправданной.

За последнее десятилетие у большинства домохозяйств в развитых странах рост доходов резко остановился, причем больше всего пострадали домохозяйства одиноких женщин и молодых, недостаточно образованных работников. В 25 развитых странах примерно две трети домохозяйств, по уровню доходов принадлежащих к той же категории, столкнулись с тем, что в 2014 году их реальные доходы от труда и операций с капиталом были меньше, чем в 2005-м. Речь идет о более чем 500 млн человек. Напротив, с 1993 по 2005 год лишь менее чем у 2 % домохозяйств этих стран доходы не росли или падали.

Увеличение государственных пособий и снижение ставок налогов помогли снизить влияние стагнации или падения рыночных доходов на общий размер располагаемых доходов. Тем не менее с 2005 по 2014 год у 20—25 % домохозяйств даже располагаемые доходы либо оставались неизменными, либо снижались (по сравнению с менее чем 2 % в предыдущие 12 лет).

Основными виновниками этой негативной тенденции являются глубокая рецессия и медленное восстановление экономики после кризиса 2008 года в развитых странах. С 1993 по 2005 год рост ВВП прибавлял в среднем около 18 п. п. к ежегодному медианному росту доходов домохозяйств в США и Европе. Эта цифра упала всего лишь до 4 п. п. в 2005—2014 годы.

Однако посткризисный спад роста ВВП — это далеко не единственная проблема. (Если бы это было так, то последнее десятилетие стало бы просто аномалией.) Сокращению роста доходов медианного домохозяйства по сравнению с 1993—2005 годами способствовали долгосрочные факторы, в том числе низкий уровень инвестиций, замедление роста трудовых ресурсов, резкий спад прироста производительности.

Демографические сдвиги, в том числе изменение структуры семьи, низкий уровень рождаемости, старение населения, привели к сокращению как общего количества домохозяйств, так и числа кормильцев трудоспособного возраста, приходящихся на каждое домохозяйство.

Сдвиги на рынке труда, вызванные технологическими переменами, глобализацией рабочих мест с низкой и средней квалификацией, возросшим доминированием частичной и временной занятости, привели к тому, что доля зарплат в национальном доходе падает, а распределение этого дохода между домохозяйствами становится все более неравномерным. Ни одна из этих тенденций в обозримом будущем не изменит направления. Наоборот, некоторые из них будут, по всей видимости, лишь усиливаться.

По данным недавнего исследования Эммануэля Саеса из Беркли, в 2014 и 2015 годах реальный рыночный доход 99 % жителей США (исключая 1 % самых богатых) рос темпами, не виданными с 1999 года. Тем не менее к концу 2015 года реальные рыночные доходы этой группы населения восстановились лишь примерно на две трети после потерь, понесенных во время рецессии 2007—2009 годов. Другими словами, вмешательство правительства США с целью помочь трудящимся восстановить былой уровень доходов оказалось намного менее эффективным, чем аналогичные действия правительства Швеции.

Последствия этой неэффективности весьма значительные. Стагнирующие или падающие реальные доходы становятся не просто тормозом потребительского спроса и роста ВВП, они вызывают еще и социальное и политическое недовольство, так как граждане теряют доверие к нынешним экономическим структурам.

Опросы MGI во Франции, Великобритании и США показали, что люди, у которых не растут доходы и которые не ждут улучшения ситуации, обычно намного негативнее относятся к международной торговле и иммиграции, чем те, у кого доходы растут или кто надеется на их рост. Ярким свидетельством этого стало голосование за «брекзит» в Великобритании, а также критика международных торговых соглашений обеими партиями США.

Дискуссии по поводу роста неравенства в Соединенных Штатах и в других развитых странах в последнее время сосредоточились на проблеме быстрого роста доходов у немногих. Однако факт стагнации и падения доходов у многих смещает акценты в этой дискуссии, а также создает спрос на другие типы решений, в которых уделяется внимание росту трудовых доходов большинства жителей. Такие решения требуются срочно, поскольку стагнация или падение доходов у большей части домохозяйств продолжается, так что молодое поколение может оказаться беднее, чем их родители.n

© Project Syndicate, 2016.

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