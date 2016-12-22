Клиент с ценой согласен

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «Твоя столица • Управление проектами» Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Спрос на новостройки Минска растет, их предложение снижается, а покупатели все чаще переориентируются на пригород.

Интерес к новостройкам в Минске и пригороде продолжает повышаться. По данным отдела консалтинга и аналитики ГК «Твоя столица», за август количество заявок на приобретение квартир в новостройках увеличилось еще на 15 % по сравнению с довольно активным июлем. На аналогичный процент приросло и количество заключенных сделок.

«Растущая покупательская активность и высокий показатель конверсии из заявленного спроса в реализованный свидетельствуют о том, что текущий уровень цен является приемлемым для покупателей», — отмечают аналитики «Твоей столицы».

Сейчас на рынке предлагаются дома четырех классов качества из пяти возможных — эконом, стандарт, комфорт и престиж. Новостройки, соответствующие классу люкс, пока отсутствуют.

Спрос концентрировался на домах классов эконом и стандарт, между которыми «многие покупатели не видят разницы, поскольку и там и там могут быть как панельные, так и каркасно-блочные дома, — рассказывает руководитель «Твоя столица ∙ Новостройцентр» Наталья Пичуха. — Однако дома класса стандарт могут быть интересны покупателям из-за их отличительных особенностей, а именно из-за небольшого количества квартир на этаже (не более десяти) и относительно малой доли (не более 60 %) квартир пло­щадью до 50 кв. м».

По мнению Натальи Пичухи, сейчас квартира в новостройке выбирается не только по цене-качеству-местоположению, но и с учетом стадии готовности дома. Покупатели стали осторожнее. Привлечь их внимание к дому, продающемуся на этапе котлована, можно лишь существенным дисконтом в цене. Наглядный тому пример — каркасно-блочный дом, возводимый и реализуемый УКСом Советского района Минска. В августе после старта продаж по ценам на уровне 767 долларов/кв. м (что на 20 % ниже среднерыночных) все квартиры были реализованы буквально за несколько дней, даже несмотря на то что дом был на стадии котлована.

Продолжает расти попу­лярность новостроек в приго­роде столицы. Они «привлекают покупателей в первую очередь ценой, — утверждает Наталья Пичуха. — Вот наглядный пример. Сейчас в ЖК «Вясёлка» (а. г. Прилуки, в 7 км от Минска по Слуцкой трассе) можно приобрести двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной на вторичном рынке Минска. То есть за 44 тыс. долларов покупатель получает жилье площадью практически в два раза больше — не 37, а 65 кв. м. Однокомнатную квартиру в «Вясёлке» можно приобрести за 33 тыс. долларов. При этом затраты на ремонт будут сопоставимы как при покупке квартиры в новостройке, так и при покупке квартиры на вторичном рынке».

Судя по словам руководителя «Твоя столица ∙ Новостройцентр», современные пригородные новостройки — это, как правило, жилые комплексы, имеющие всю необходимую для комфортного проживания инфраструктуру: детские сады, торговые центры, зоны рекреации и др.

В черте Минска количество предлагаемых на продажу но­востроек уменьшилось на 17 % по сравнению с началом года. Наибольшие потери понес класс стандарт — практически –30 %, а ведь он является самым востребованным у покупателей. Количество объектов классов комфорт и престиж сократилось соответственно на 3 и 8 %, а новостроек экономкласса осталось практически на прежнем уровне.

«Основная причина умень­шения количества новостроек, на наш взгляд, обусловлена трудностями, связанными с получением участков под застройку, — поясняет Наталья Пичуха. — Исходя из опыта общения с застройщиками, могу сказать, что большинство из них считает размер обременений, идущих вместе с участком, просто неподъемным, а строительство дома на таком участке — нерентабельным».